Người trẻ Hà Tĩnh đồng hành “Nuôi em” ở bản vùng cao

Dự án “Nuôi em” được sáng lập bởi anh Hoàng Hoa Trung (SN 1990, Hà Nội) vào năm 2014. Dự án kêu gọi các mạnh thường quân nuôi ăn trưa cho học sinh vùng cao với 8,5 nghìn đồng/bữa/em. Cũng nhờ dự án này, hàng chục nghìn bữa ăn được triển khai, giúp giảm đáng kể tỷ lệ học sinh bỏ học. Năm 2018, có hơn 6.000 người tham gia nuôi hơn 6.000 trẻ em bản cao thuộc các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Nghệ An với trị giá hơn 7 tỷ đồng. Năm 2019, có gần 12.000 người nhận nuôi gần 12.000 em nhỏ tại 7 địa phương: Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Nam, Cao Bằng với trị giá hơn 15 tỷ đồng. Dự án “Nuôi em” và chủ nhiệm dự án đã được nhận nhiều giải thưởng cấp quốc gia trong nhiều năm và được sự đồng hành, hỗ trợ của các đơn vị truyền thông: VTV1, VOV, Báo An ninh Thủ đô, Báo Lao động Nghệ An...