Nôn nao màu phượng

Phượng đang nở hoa. Rực rỡ. Nôn nao trong nắng lửa đầu hè. Biết là ve đã kêu và phượng sẽ nở, nhưng vẫn thấy bất ngờ. Cái nóng bức đầu mùa đến hoa mắt, rồi bận rộn trước mùa thi khiến ta quên cả việc ngước lên những vòm cây ngắm phượng…

Nơi sân trường với đủ cung bậc từ huyên náo ồn ào đến lặng im trầm mặc, phượng luôn là loài cây thân thiện và khiêm nhường. Trong sắc nắng vàng tươi mới mẻ đầu thu, phượng khẽ rung rinh vòm lá ý nhị đón chào và bao dung chở che những vẻ đẹp tinh khôi rạng rỡ buổi tựu trường.

Khi sự học của thế giới tinh khôi trong sáng kia cuốn vào vòng say mê, phượng lại lặng lẽ gửi theo những đợt gió se từng cánh lá vàng nhỏ li ti về với đất mẹ như không muốn làm xao động đến ai cả.

Nơi sân trường với đủ cung bậc từ huyên náo ồn ào đến lặng im trầm mặc, phượng luôn là loài cây thân thiện và khiêm nhường.

Đông về, giấu vẻ suy tư vì buốt rét, phượng in những nét vẽ thủy mặc tinh tế lên nền trời màu ghi. Mưa bụi nhạt màu, những cánh én liệng qua thì cũng là lúc từ những cành phượng khẳng khiu bung ra những chùm lá non mơn mởn. Chỉ thoáng chốc, như tốc độ của nắng, những vòm phượng lại mướt xanh…

Thật khó biết cái màu xanh tươi mềm mại ấy chuyển sang màu xanh thẫm uy nghi bền bỉ tự bao giờ! Lá cây cứ lặng lẽ vươn lên, vươn thành những vòm xanh kỳ vĩ. Cái bóng nắng vàng bức bối, chói chang ập xuống sân trường vào những ngày đầu hạ đã ngay lập tức bị những vòm phượng chia tách thành từng mảng.

Phượng lặng lẽ gửi theo những đợt gió se từng cánh lá vàng nhỏ li ti về với đất mẹ.

Những khoảnh sân rộng vẫn dịu mát dưới cái nắng oi ả. Bước ra khỏi mái che và những dãy hành lang, gặp ngay bóng râm rười rượi góc sân trường và dọc những lối đi. Ngước nhìn tán cây, xen trong những vòm nắng biếc, ta ngỡ ngàng nhận thấy những chùm búp non tròn căng, khỏe khoắn. Đã có những búp to tròn nở ra những kẽ hở màu đỏ thẫm, cánh phượng đỏ in những vệt hoa văn màu trăng trắng bắt đầu ló dạng…

Phượng bất ngờ phủ bóng vòm xanh, rồi cũng bất ngờ bung ra cả vùng hoa đỏ. Tưởng rằng phải chừng một hay 2 tuần lễ nữa thì những chùm búp xanh kia mới thực sự nở hoa. Nhưng không, một buổi sớm mai đến trường sau 2 ngày nghỉ lễ, chợt giật mình vì những cánh phượng đỏ đã chen khắp những vòm cây.

Dường như hàng trăm nghìn búp xanh bóng mẩy kia suốt đêm dài không ngủ, dạt nghiêng vào nhau, tập hợp nhau lại tạo nên cuộc hành quân thần tốc chiếm hết một góc trời. Từng bông hoa phượng rực rỡ như những lá cờ bé xíu. Cả vòm cây đỏ tươi phủ kín như cờ hoa đua vẫy trong ngày hội của non sông.

Phượng bất ngờ phủ bóng vòm xanh, rồi cũng bất ngờ bung ra cả vùng hoa đỏ.

Dưới nắng trưa, cây phượng dường như đổi khác. Cả tán cây như rực cháy. Không cần tỏa ra mùi hương mê dụ, sắc phượng cứ vô tư dâng hiến tận cùng. Cắm rễ sâu vào đất, phượng hút nhựa hay hút lên những dòng nham thạch nóng rẫy? Nắng khiến hoa rực đỏ hay chính hoa đã tự bung nở hết sức sống của mình? Thật khó giải thích, chỉ biết rằng vòm cây rực đỏ trên thân cây xù xì, nâu thẫm khiến những bạn nhỏ vô cùng thích thú. Nhìn sắc phượng, nhìn những gò má tinh nghịch ửng chín náo nức, ta lại mơ về tung tăng tuổi nhỏ, mơ về thuở ngơ ngác khờ khạo đam mê.

Phượng gợi những bài học cuối năm sắp khép lại.

Bước chân đi dưới vòm cây nắng dịu, thấy lác đác những cánh hoa rơi. À, thì ra có những bông nở từ những ngày trước đã làm xong phần việc của mình! Thì ra phượng không chỉ là tán lá vòm hoa, phượng còn là tín hiệu nôn nao của thời gian chảy trôi gợi nhắc. Phượng gợi những bài học cuối năm của bao bạn nhỏ sắp khép lại.

Phượng gợi những ủ ấp nung nấu và khát khao bung nở tỏa sáng của những bạn trẻ cuối khóa sắp bước vào những kỳ thi. Phượng gợi chia ly. Phượng gợi những ngả rẽ. Phượng đánh thức những suy tư về không thể và có thể… Phượng khiến cho hình ảnh người lớn trong ta suốt mấy mùa qua nghiêm nghị, cứng rắn chừng như đã nghiêng hẳn về trìu mến, mềm lòng. Sắc phượng vừa như luyến lưu, níu kéo, vừa như cổ vũ, thúc giục.

Tạm biệt tháng năm, ta dang tay đón chào tháng sáu.

Có thể có người yêu thích hoặc không, nhưng có lẽ ai cũng trải qua cảm giác nôn nao mùa phượng. Mùa phượng là mùa thi. Mùa phượng âm thầm chứng kiến. Mùa phượng âm thầm chia lửa. Thế nên, trong biết bao ước vọng tháng Năm, chắc hẳn ai cũng chung mong ước giản đơn: phượng nở đúng mùa…!

