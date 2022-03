Nữ chủ nhiệm nặng tình với dân ca ví, giặm

Bà Võ Thị Hồng Hà (SN 1960) được biết đến là một nữ chủ nhiệm câu lạc bộ (CLB) trách nhiệm, tâm huyết, đóng góp vào sự phát triển phong trào dân ca ví, giặm của tổ dân phố Tân Yên (phường Văn Yên - TP Hà Tĩnh).

Nghe theo giọng hát và nhịp phách từ gian phòng nhỏ tại Nhà văn hoá tổ dân phố Tân Yên, chúng tôi gặp bà Võ Thị Hồng Hà đang miệt mài biên soạn những tác phẩm mới. Dù là ngày cuối tuần nhưng bà chẳng dành chút thời gian nghỉ ngơi cho riêng mình.

“Đang có tác phẩm mới cần biên tập, soạn lời tổ khúc dân ca để chuẩn bị cho buổi sinh hoạt sắp tới, đã hứa với anh chị em rồi nên tôi cố gắng để hoàn thành. Cuốn vào âm nhạc là tôi không dứt ra được" - bà Hà niềm nở nói.

Bà Võ Thị Hồng Hà - chủ nhiệm CLB Dân ca ví, giặm tổ dân phố Tân Yên (phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh).

Nghĩ về cái duyên đến với nghiệp dân ca ví, dặm của mình, bà Võ Thị Hồng Hà bồi hồi kể lại: “Thuở nhỏ, tôi nghe mẹ hát ru, hát dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh rồi cứ thế say mê, ngấm sâu vào tiềm thức. Năm 2016, CLB Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh tổ dân phố Tân Yên được thành lập. Lúc đó, mọi thứ đều mới mẻ, nhiều khó khăn và tôi may mắn được mọi người tín nhiệm bầu giữ vị trí chủ nhiệm CLB. Tôi vẫn nhớ như in những lần cùng các thành viên đã đi gõ cửa từng nhà vận động, thu hút, tập hợp những người có năng khiếu, đam mê ở tổ dân phố, trường học trên địa bàn để xây dựng CLB”.

Hoạt động trong điều kiện khó khăn, không có trụ sở, không có kinh phí hoạt động, CLB vừa sinh hoạt vừa thu nạp hội viên. Trong suốt 6 năm kể từ khi thành lập đến khi CLB Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh tổ dân phố Tân Yên được chính thức ra mắt (tháng 1/2022), bà Hồng Hà và các thành viên CLB luôn nỗ lực sáng tạo để đổi mới hoạt động, phát huy, lan tỏa nét đẹp dân ca ví, giặm đến mọi người dân.

Bà Võ Thị Hồng Hà (ngoài cùng bên phải) và các hội viên CLB tập bài hát mới.

Để có thể hiểu hơn về âm nhạc, phương thức diễn xướng, bà cũng động viên và cùng các thành viên nòng cốt của CLB tham gia lớp học ngắn hạn bộ môn dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh tại Trường Cao đẳng Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh). Ngoài ra, mỗi thành viên đều ý thức thường xuyên trau dồi, học hỏi những người đi trước, tiếp nhận chọn lọc cái hay, cái mới ở các làn điệu... Từ đó, khi sinh hoạt tại CLB, mọi người chia sẻ, truyền đạt cho nhau để ngày càng hoàn thiện và tiến bộ hơn.

Từ 5 thành viên ban đầu, đến nay, CLB đã thu hút 13 thành viên, đủ lứa tuổi, đủ các thành phần nghề nghiệp, hưu trí. Riêng chủ nhiệm Võ Thị Hồng Hà, không chỉ biểu diễn, bà còn đảm nhiệm vai trò sáng tác, sưu tầm các làn điệu dân ca ví, giặm cho CLB. Hiện, bà cũng là thành viên tích cực của CLB Góc phố - một CLB dân ca ví, giặm có tầm ảnh hưởng khá lớn ở TP Hà Tĩnh.

Bà Võ Thị Hồng Hà nhận giấy khen của Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại Hà Tĩnh. Ảnh do nhân vật cung cấp

Nói về CLB của mình, bà Hồng Hà tâm đắc: “Chúng tôi luôn cố gắng biên soạn, biên tập một cách bài bản lời mới cho các làn điệu, sao cho phù hợp với thời đại nhưng không làm mất đi nét đẹp truyền thống. Mỗi thành viên trong CLB đều có màu sắc và khả năng riêng, từ biên đạo sân khấu, viết lời, hát xướng, thiết kế đạo cụ...

Nội dung các tác phẩm xoay quanh ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, về phường Văn Yên. Nhiều tác phẩm gắn với hơi thở cuộc sống như phòng chống dịch COVID-19. Mỗi làn điệu giúp chúng tôi cảm nhận sâu sắc hơn những đặc trưng văn hóa của quê hương, từ đó nhận thức được rõ vai trò của mình trong việc phát huy giá trị của di sản và lan tỏa các giá trị một cách rộng rãi hơn".

Không chỉ biểu diễn, bà Võ Thị Hồng Hà luôn miệt mài sáng tác, sưu tầm các làn điệu dân ca ví, giặm.

Từ niềm đam mê, cống hiến của mình, bà Võ Thị Hồng Hà ngày càng được sự tin tưởng, ủng hộ của các thành viên CLB và nhận được giấy khen của Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại Hà Tĩnh.

Ông Lê Hồng Sâm - thành viên của CLB Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh tổ dân phố Tân Yên bày tỏ: “Nhờ có CLB chúng tôi được lan toả tình yêu, niềm đam mê với những làn điệu dân ca. Có được CLB như ngày hôm nay là nhờ vào sự tâm huyết và trách nhiệm của chị Võ Thị Hồng Hà - người đã gắn kết, xây dựng CLB. Đây là sân chơi thiết thực, bổ ích cho những người về hưu như chúng tôi và người dân yêu những làn điệu dân ca".

Nhiều tác phẩm được CLB dàn dựng bàng phu, đặc sắc, để lại dấu ấn trong lòng người dân tại tổ dân phố Tân Yên. Ảnh do nhân vật cung cấp

Chia sẻ dự định sắp tới, bà Võ Thị Hồng Hà cho biết: “Hoạt động của CLB Dân ca ví, giặm tổ dân phố Tân Yên nhận được sự quan tâm, động viên thường xuyên của cấp ủy, chính quyền. Đây chính là động lực để chúng tôi tiếp tục cống hiến năng lực, tâm huyết của mình cho việc giữ gìn giá trị văn hóa của quê hương. Để duy trì và phát triển CLB bền vững, chúng tôi sẽ tăng cường các buổi sinh hoạt định kỳ, giao lưu, kết nối với các CLB trên địa bàn để tạo sân chơi bổ ích và nâng cao chất lượng hoạt động”.

Tin liên quan: Người “truyền lửa” dân ca ví, giặm qua từng câu hát Hơn 20 năm gắn bó với việc sáng tác lời mới, tổ khúc dân ca ví, giặm, ông Hà Mai (SN 1954, thôn Liên Tài Năng, xã Tùng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) đã có trong tay hàng trăm tác phẩm được dàn dựng, biểu diễn. Bằng tâm huyết, trách nhiệm của mình, ông còn lan tỏa tình yêu ví, giặm đến nhiều thế hệ trẻ.

Câu lạc bộ dân ca ví, giặm “đặc biệt” giữa lòng thành phố Hà Tĩnh Những ngày cuối năm này, tôi không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến giữa phố phường TP Hà Tĩnh hiện đại lại hiện lên một không gian ví, giặm Nghệ Tĩnh đậm đà bản sắc truyền thống.

Cẩm Hòa