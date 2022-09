Nữ sinh miền núi Hà Tĩnh xuất sắc trúng tuyển Học viện An ninh nhân dân

Đạt 28,3 điểm ở khối thi A01 (Toán - Lý - Anh) và vượt qua kỳ thi đánh giá năng lực do Bộ Công an tổ chức, em Trần Vân Anh (SN 2004, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đã xuất sắc trúng tuyển ngành Nghiệp vụ an ninh, Học viện An ninh nhân dân năm học 2022 - 2023.

Ở phương thức xét tuyển với bài thi đánh giá năng lực của Bộ Công an, Vân Anh cũng trở thành nữ thí sinh duy nhất trong toàn tỉnh, 1 trong 23 thí sinh nữ của cả nước trúng tuyển ngành Nghiệp vụ an ninh, Học viện An ninh nhân dân. Đây cũng là năm đầu tiên Bộ Công an tổ chức riêng bài thi năng lực để xét tuyển kết hợp với kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C03, D01).

Cùng với Trần Vân Anh, Hà Tĩnh còn có 1 nữ sinh khác trúng tuyển ở phương thức xét tuyển thẳng ở ngành học này, đó là em Trần Thanh Bình, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Nữ sinh Trần Vân Anh trúng tuyển Học viện An ninh nhân dân với phương thức xét tuyển mới.

Ngôi nhà nhỏ của Vân Anh nơi huyện miền núi Hương Khê những ngày này trở nên rộn ràng hơn. Câu chuyện về cô học sinh ngoan ngoãn, học giỏi trúng tuyển Học viện An ninh làm nức lòng người dân xã nghèo.

Vân Anh cùng bà nội và gia đình.

Vân Anh là chị cả trong gia đình có 3 chị em ở thôn 5, xã Hà Linh. Bố là anh Trần Trường Giang - giáo viên tiểu học, mẹ là chị Trịnh Thị Hương - giáo viên môn Văn bậc THCS. Ngay từ những năm học tiểu học, Vân Anh đã bắt đầu bộc lộ niềm yêu thích với Toán học. Hiểu đam mê của con, bố mẹ luôn động viên và tạo điều kiện để Vân Anh tập trung cao nhất cho việc học.

Giấy khen, giấy chứng nhận học sinh giỏi của Vân Anh.

Trong 4 năm học tại Trường THCS Hà Linh, Vân Anh từng đạt các giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi huyện môn Toán, giải ba môn Hóa, Tiếng Anh. Em còn xuất sắc đạt giải nhất cấp huyện cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật trong thanh thiếu nhi năm lớp 8.

Sau khi hoàn thành tiểu học và THCS tại xã Hà Linh, mong muốn con phát huy hơn năng lực của mình, Vân Anh được bố mẹ khuyến khích đăng ký thi vào lớp chuyên Toán - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Không phụ sự kỳ vọng của gia đình, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 Vân Anh đạt 47 điểm và trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Những lúc về nhà Vân Anh dành thời gian để kèm cặp 2 em học bài.

Trong môi trường mới, Vân Anh bắt đầu cuộc sống tự lập xa nhà. Em ở ký túc xá trường và 2 tuần một lần mới trở về thăm nhà trong ngày nghỉ cuối tuần.

Vân Anh chia sẻ: “Lúc mới nhập học, em lo lắng rất nhiều và khá choáng ngợp bởi xung quanh mình đều là những bạn có thành tích học tập rất xuất sắc, trong khi đó em chỉ là một học sinh trường làng. Hơn nữa sống xa gia đình ở môi trường hoàn toàn mới, những người bạn mới và nhịp sống nhộn nhịp khiến em có lúc hoang mang. Nhưng sau đó, được sự quan tâm của cô giáo chủ nhiệm và bố mẹ thường xuyên động viên, em dần bắt nhịp và quyết tâm nỗ lực để học tốt nhất có thể”.

Vân Anh chụp ảnh cùng cô Lê Thị Hòa (người bên phải) - giáo viên chủ nhiệm và cô Diệu Thúy - giáo viên bộ môn Vật lý tại lễ tốt nghiệp THPT.

Với quyết tâm đó, trong suốt 3 năm học tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, Vân Anh luôn là học sinh đạt kết quả học tập tốp đầu của lớp; đạt giải nhì học sinh giỏi tỉnh môn Toán năm lớp 11, 12 (riêng lớp 10, tỉnh không tổ chức thi do dịch bệnh COVID-19). Cũng trong 2 năm lớp 11 và 12, Vân Anh còn vinh dự được nhận học bổng của Quỹ Khuyến học, khuyến tài Nguyễn Du.

Đánh giá về cô học trò của mình, cô Lê Thị Hòa - giáo viên chủ nhiệm lớp Toán 2 cho biết: “Vân Anh là một cô học trò vui vẻ, hòa đồng, luôn lạc quan và có nghị lực mạnh mẽ trong cuộc sống cũng như trong học tập.

Em rất tự giác trong học tập, ngoài học trên lớp, Vân Anh còn tìm tòi thêm các bộ đề trên mạng, các sách giáo khoa và học hỏi anh chị khóa trước để rèn kiến thức. Vân Anh thực sự là tấm gương sáng về học tập lẫn tác phong, nề nếp cho các bạn noi theo”.

Ngoài đam mê với môn Toán, Vân Anh rất thích đọc sách văn học.

Ấp ủ ước mơ trở thành chiến sỹ công an từ lâu, vì vậy, tại kỳ thi tuyển sinh đại học vừa qua, Vân Anh quyết tâm đặt nguyện vọng 1 vào Học viện An ninh nhân dân. Em chọn thi khối A01 (Toán - Lý - Anh) và đạt 28,3 điểm. Ngoài ra, Vân Anh còn tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do Bộ Công an tổ chức và đạt 71,5/100 điểm. Và ngày 17/9 vừa qua, khi thông tin điểm chuẩn được Học viện An ninh nhân dân công bố, niềm hạnh phúc vỡ òa trong cô học trò nhỏ.

Vân Anh là cô học trò ngoan ngoãn, người con hiếu thảo của gia đình.

Vân Anh cho biết: “Từ nhỏ em đã yêu thích màu áo công an và tính kỷ luật trong lực lượng vũ trang. Khi quyết tâm đặt nguyện vọng 1 vào trường, em đã suy nghĩ rất nhiều, vì các tiêu chuẩn để trở thành sinh viên học viện không hề dễ dàng, tỷ lệ nữ cũng rất ít. Đến lúc này, dù đã có kết quả điểm chuẩn em vẫn thấy mọi thứ như là giấc mơ. Phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, cánh cửa mới lại bắt đầu, em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện tốt hơn nữa trong ngôi trường mới”.

