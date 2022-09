Nữ sinh Thạch Hà được tuyển thẳng vào 4 trường đại học top đầu cả nước

Đạt 28,3 điểm ở khối thi A01 (Toán - Lý - Anh) và vượt qua kỳ thi đánh giá năng lực do Bộ Công an tổ chức, em Trần Vân Anh (SN 2004, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đã xuất sắc trúng tuyển ngành Nghiệp vụ an ninh, Học viện An ninh nhân dân năm học 2022 - 2023.