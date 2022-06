Thượng úy công an Hà Tĩnh 37 lần hiến máu cứu người

Với tâm niệm “trao yêu thương để nhận lại nụ cười”, trong suốt 12 năm qua, Thượng úy Vũ Văn Nam (SN 1991, hiện công tác tại Đội Cảnh sát hình sự Công an TX Hồng Lĩnh) đã có 37 lần hiến máu, tiểu cầu cứu người.

Vũ Văn Nam trong một lần hiến máu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương năm 2018 (Ảnh: NVCC)

Nhớ về lần đầu tiên tham gia hiến máu cứu người, Thượng úy Vũ Văn Nam (quê xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) kể: "Vào năm 2010, lúc đó tôi đang đi lính nghĩa vụ thuộc phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Nghệ An. Trong một lần được nghỉ phép, khi đi qua Trường đại học Vinh, thấy có ngày hội hiến máu, tôi đã không chút suy nghĩ liền đăng ký tham gia”.

Sau lần hiến máu ấy, suốt cả quãng thời gian sau khi thi đậu và theo học tại Học viện Cảnh sát rồi sau đó công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), đồng chí Vũ Văn Nam luôn đi đầu trong phong trào hiến máu của trường và đơn vị.

Không chỉ trực tiếp tham gia hiến máu, anh còn lập nhóm Zalo, Facebook có tên “Giọt hồng Nghệ Tĩnh” với 67 thành viên là con em quê hương Hà Tĩnh, Nghệ An đang sinh sống làm việc ở Hà Nội để sẵn sàng hiến máu cho những bệnh nhân cần máu gấp nhằm duy trì sự sống.

Trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng máu tiếp nhận của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương giảm nghiêm trọng. Viện đã kêu gọi người dân hiến máu, tiểu cầu để cứu sống các bệnh nhân. Nghĩ đến cảnh những người bệnh đang cấp cứu, cần bổ sung máu gấp để duy trì sự sống, Thượng úy Vũ Văn Nam đã 8 lần tham gia hiến máu, tiểu cầu (1 lần hiến máu toàn phần, 7 lần hiến tiểu cầu). Đây cũng là năm Thượng úy Nam có số lần hiến máu, tiểu cầu kỷ lục từ trước tới nay.

Dù công tác ở vị trí hay địa phương nào thì Thượng úy Nam vẫn luôn đi đầu trong phong trào hiến máu và gương mẫu, trách nhiệm với công việc của mình.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Thượng úy trẻ đã có 5 lần hiến máu, tiểu cầu (1 lần hiến máu toàn phần, 4 lần hiến tiểu cầu). Vào đầu tháng 4/2022, đồng chí được điều về công tác tại Đội Cảnh sát hình sự Công an TX Hồng Lĩnh. Ngay khi về mảnh đất Nghệ Tĩnh, Thượng úy Nam đã lên kế hoạch tiếp theo cho hành trình hiến máu của mình. Anh dự tính sẽ lập thêm nhóm Zalo, Facebook để kêu gọi người dân hiến máu. Tích cực tập luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe để hiến máu nhiều lần hơn nữa.

Thượng úy Vũ Văn Nam luôn được đồng đội và bạn bè yêu quý vì sự nhiệt tình, tích cực trong các phong trào.

Trong hành trình 12 năm với 37 lần hiến máu, tiểu cầu, lần hiến máu khiến Thượng úy Vũ Văn Nam xúc động nhất là vào ngày 14/6/2018. “Hôm đó tôi đến hiến máu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, sau khi hiến xong tôi được một cháu nhỏ là bệnh nhân tặng một món quà là tấm thiệp tự tay em ấy vẽ. Đón nhận tấm thiệp với những dòng chữ nghệch ngoạc từ tay cháu bé, tôi vô cùng xúc động. Cũng sau lần đó, tôi có thêm động lực cho công việc mình đang làm đó là bảo vệ sự bình an và sức khỏe cho Nhân dân” - anh Nam chia sẻ.

Nói về kế hoạch hiến máu cứu người của mình thời gian tới, Thượng úy Nam cho biết: “Bản thân tôi luôn tâm niệm “trao yêu thương để nhận lại nụ cười”, nên những khi đủ điều kiện sức khỏe tôi đều sắp xếp công việc tới các cơ sở y tế để tham gia hiến máu nhân đạo. Mỗi lần hiến những giọt máu của mình để cứu người, bản thân tôi có những xúc cảm không nói lên lời. Bởi tôi biết rằng, những giọt máu đó sẽ góp phần xoa dịu đi nỗi đau bệnh tật, giúp họ không bị bỏ lại phía sau”.

“Tôi chỉ mong bản thân luôn có nhiều sức khỏe để tiếp tục tham gia các hoạt động hiến máu nhân đạo. Mong rằng, các bạn trẻ hiện nay sẽ tích cực tham gia các hoạt động hiến máu để cùng chung tay xoa dịu nỗi đau bệnh tật đối với những bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện, cơ sở y tế…” - Thượng úy Nam bày tỏ.

Chỉ trong vòng 12 năm nhưng Thượng úy Vũ Văn Nam đã có đến 37 lần hiến máu, tiểu cầu cứu người.

Ông Phan Thanh Tân - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TX Hồng Lĩnh cho biết: “Tuy thời gian Thượng úy Vũ Văn Nam về công tác trên địa bàn chưa lâu, nhưng qua số lần tham gia hiến máu tình nguyện của đồng chí, tôi thấy rằng Thượng úy Nam là người thanh niên rất có trách nhiệm, tinh thần xung kích, sẵn sàng hiến máu cứu người. Đây là tấm gương trong phong trào hiến máu cho các thế hệ trẻ noi theo, đồng thời là chiến sỹ công an gương mẫu, mẫu mực trong thực hiện nhiệm vụ”.

Thượng úy Nam được Bộ Công an, tỉnh Hà Tĩnh tặng nhiều bằng khen về thành tích hiến máu nhân đạo.

Với 37 lần hiến máu, Thượng úy Vũ Văn Nam đã được tặng rất nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp như: 3 lần được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen, 5 lần được Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an tặng bằng khen, 1 lần Bộ Công an tặng bằng khen và mới đây nhất được UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen về thành tích hiến máu nhân đạo.

Anh Tấn