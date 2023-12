Trọn nghĩa tình cùng chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương” ở Hà Tĩnh

Không chỉ thu hút nhiều mạnh thường quân chung tay ủng hộ, chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương” năm 2024 ở Hà Tĩnh còn nhận được tình cảm trọn vẹn của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng như: các ca sỹ Thanh Lam, Tấn Minh, Tùng Dương, Anh Thơ...

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao quà cho người dân hoàn cảnh khó khăn tại chương trình "Xuân ấm áp - Tết yêu thương" năm 2023. Ảnh: Tư liệu.

Ngày 27/12/2023, chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương” năm 2024 do UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh. Chương trình nhằm vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài tỉnh cùng chung tay đóng góp, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Nhất là khi tết Nguyên đán Giáp Thìn đang đến cận kề.

Với ý nghĩa đó, sau thời gian UBND tỉnh Hà Tĩnh phát động, kêu gọi, vận động, nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, các doanh nhân, nghệ sỹ trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ bằng cả vật chất lẫn tinh thần.

Bà Nguyễn Thị Hải Sâm - Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương” là một chương trình giàu ý nghĩa nhân văn. Thông qua chương trình, nhiều người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh... được hỗ trợ, thắp lên niềm hy vọng để vươn lên trong cuộc sống. Vì vậy, cùng với nhiều việc làm thiết thực dành cho người nghèo của Agribank chi nhánh Hà Tĩnh thời gian qua, dịp này, chúng tôi quyết định sẽ ủng hộ 5 tỷ đồng đóng góp vào chương trình. Số tiền sẽ được chúng tôi trao tại chương trình vào tối 27/12 tới".

Bà Nguyễn Thị Hải Sâm - Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.

Tuy không phải sinh ra ở Hà Tĩnh nhưng nhà báo Nguyễn Thị Lan Dung (Hà Nội) lại dành nhiều ân tình sâu sắc cho mảnh đất núi Hồng, sông La. Chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương” là dịp để chị bày tỏ điều đó.

Nhà báo Lan Dung chia sẻ: "Người Hà Tĩnh rất giàu tình cảm, điều đó thật đáng trân quý. Lúc nào tôi cũng mong muốn đóng góp điều gì đó ý nghĩa cho quê hương Hà Tĩnh. Tôi may mắn có những người bạn nghệ sĩ thân thiết và may mắn hơn nữa là tình yêu Hà Tĩnh của tôi đã lan tỏa đến trái tim họ, để họ luôn đồng hành cùng tôi trong những hoạt động thiện nguyện dành cho Hà Tĩnh. Đó là Thanh Lam, Tùng Dương, Lưu Hà An, Quốc Trung, Thanh Phương.... Mong rằng, với sự xuất hiện của các nghệ sỹ, chương trình sẽ tạo được sự lan tỏa rộng lớn hơn, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh có được một mùa xuân ấm áp”.

Nhà báo Nguyễn Thị Lan Dung (bên phải) nhận hoa từ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu tại lễ trao giải Cuộc thi Sáng tác ca khúc về Hà Tĩnh, nhân dịp kỷ niệm 190 năm thành lập (1831-2021), 30 năm tái lập tỉnh (1991- 2021).

Được biết, cùng với các nội dung khác, điểm nhấn của chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương” năm 2024 sắp tới là không gian âm nhạc nhiều sắc màu, do nhiều nghệ sỹ tên tuổi hàng đầu của cả nước biểu diễn. Theo Ban Tổ chức, nhà báo Lan Dung là người kết nối, hỗ trợ mời các nghệ sỹ biểu diễn hoàn toàn không lấy cát-xê. Ngoài hỗ trợ chương trình âm nhạc, nhà báo Lan Dung và những người bạn cũng đóng góp nhiều phần quà cho các đối tượng hoàn cảnh khó khăn trong chương trình với tổng trị giá 150 triệu đồng.

Gác lại nhiều show diễn lớn cuối năm ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khác, các nghệ sỹ như: Nghệ sỹ Nhân dân (NSND) Thanh Lam, NSND Tấn Minh, ca sỹ Tùng Dương, Anh Thơ, Thùy Dung, Violist Trịnh Minh Hiền... đã dành trọn vẹn tình cảm cho chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương” ở Hà Tĩnh.

Nghệ sỹ Tùng Dương

Nghệ sỹ Tùng Dương chia sẻ: “Tôi là người có nhiều duyên nợ với Hà Tĩnh. Những năm gần đây, tôi đã có dịp gắn bó với quê hương và con người Hà Tĩnh qua nhiều chương trình nghệ thuật và thiện nguyện. Chính vì thế, khi nhận được lời mời hát trong chương trình vì người nghèo, tôi đã không đắn đo mà nhận lời ngay. Có thể phải lỡ hẹn với một số chương trình khác nhưng với Hà Tĩnh thì Tùng Dương luôn sẵn sàng. Và một điều rất vui nữa là những người anh, người chị như Lưu Hà An, Thanh Lam, Quốc Trung, Thanh Phương, Anh Thơ... cũng dành rất nhiều tình cảm cho Hà Tĩnh khi đã nhận lời tham gia chương trình này".

NSND Tấn Minh - Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long (Hà Nội) gác lại nhiều show diễn để về Hà Tĩnh tham gia biểu diễn tại chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương” năm 2024.

NSND Tấn Minh - Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long (Hà Nội) cho biết: "Dù công việc cuối năm ở nhà hát khá bận rộn nhưng khi nhận được lời mời về Hà Tĩnh hát trong một chương trình ý nghĩa như vậy, tôi đồng ý ngay. Thứ nhất, nói đến quê hương Hà Tĩnh, tôi luôn cảm thấy chan chứa yêu thương. Hà Tĩnh trong tôi là vùng quê có truyền thống lịch sử cách mạng hào hùng, là vùng địa linh nhân kiệt. Và cũng đã khá lâu, tôi mới có cơ hội về biểu diễn cho bà con nơi mảnh đất núi Hồng, sông La yêu dấu...".

Bên cạnh từ chối nhiều show diễn quan trọng, nhiều nghệ sỹ còn dành thời gian tập luyện, phối khí, thu âm những bài hát cũ để mang đến cho khán giả các tiết mục hấp dẫn nhất.

Các nghệ sỹ, ca sỹ: Thanh Lam...

Trịnh Minh Hiền...

Anh Thơ sẽ tham gia chương trình

Cùng với sự ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và nhiều nghệ sỹ, hiện công tác chuẩn bị cho chương trình cũng đã được các đơn vị thực hiện chu đáo, sẵn sàng cho sự kiện diễn ra thành công.

Nhạc sỹ Nguyễn Sỹ Chinh - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh cho biết: "Ngay khi tỉnh lựa chọn tổ chức sự kiện tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, chúng tôi đã tiến hành các công tác hậu cần như: thiết kế ma-két sân khấu chương trình, lắp đặt hệ thống màn hình led sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng, trang hoàng khuôn viên trung tâm... Đồng thời phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chuẩn bị các khâu cho buổi truyền hình trực tiếp, đảm bảo chương trình diễn ra thành công".

Ma-két sân khấu chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương” năm 2024 do Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh thiết kế.

Ý nghĩa của chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương” năm 2024 đang lan tỏa rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh và bạn bè gần xa. Thông qua chương trình, với sự đóng góp chung tay của các mạnh thường quân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, người nghèo Hà Tĩnh không chỉ có một cái tết đầy đủ về vật chất mà còn ấm áp về tinh thần, tạo động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương” 2024 sẽ diễn ra lúc 20h10' ngày 27/12/2023 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh và sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH Hà Tĩnh cùng một số nền tảng mạng xã hội. Chương trình nhằm tiếp tục thực hiện Văn bản số 2051-CV/TU ngày 12/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023.

Thiên Vỹ