Trưởng công an xã tận tụy, vì bình yên cuộc sống

Tận tụy, trách nhiệm với công việc, hết lòng phục vụ để mang lại bình yên cho Nhân dân, Đại úy Trần Công Đại – Trưởng Công an xã Xuân Viên (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) đã vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đại úy Trần Công Đại được điều động giữ chức vụ Trưởng Công an xã Xuân Viên từ tháng 3/2020.

Sinh ra ở xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, năm 2014, sau khi tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, anh Trần Công Đại (SN 1991) nhận công tác tại Đội Tổng hợp - Công an huyện Nghi Xuân. Khi Bộ Công an có chủ trương đưa lực lượng chính quy về xã, anh được điều động giữ chức vụ Trưởng Công an xã Xuân Viên vào tháng 3/2020.

Tự hào khoác trên mình màu áo lực lượng Công an nhân dân, dù công tác ở vị trí nào, Đại úy Trần Công Đại cũng luôn trách nhiệm, hết mình vì nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với Nhân dân. Đặc biệt, thời gian phụ trách địa bàn xã tuy gặp nhiều khó khăn nhưng anh luôn xem đó là thử thách, cũng là cơ hội để trưởng thành và được cống hiến.

Đại úy Trần Công Đại chia sẻ: “Là địa bàn trải dài, gần với nhiều địa phương khác như TX Hồng Lĩnh, TP Vinh và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, Xuân Viên tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự khi các đối tượng ngoài địa bàn dễ thâm nhập. Do đó, lực lượng công an xã luôn tập trung làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, rà soát đối tượng”.

Hằng tuần, hằng tháng, lực lượng Công an xã Xuân Viên đều tổ chức giao ban đánh giá kết quả hoạt động và triển khai nhiệm vụ mới.

Quá trình phụ trách địa bàn, “thuyền trưởng” của Công an xã Xuân Viên luôn chịu khó nghiên cứu và chủ động tham mưu nhiều giải pháp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, trong đó, phải kể đến xây dựng thành công mô hình camera an ninh trên địa bàn toàn xã, lắp đặt 16 mắt camera dọc các tuyến đường chính và điểm đầu ra đầu vào xã. Hay như 53 mô hình tổ liên gia tự quản cũng phát huy hiệu quả trong việc hòa giải, nắm bắt vụ việc để xử lý kịp thời, dứt điểm các vấn đề phức tạp ở cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.

Mô hình camera của Công an xã Xuân Viên được triển khai từ đầu năm 2022.

Từ năm 2020 đến nay, dưới sự chỉ đạo của Đại úy Trần Công Đại, Công an xã Xuân Viên đã triệt phá nhiều vụ việc, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân.

Trưởng Công an xã Xuân Viên Trần Công Đại cho biết: “Trong 3 năm, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 1 vụ, 1 đối tượng giết người; 1 vụ, 1 đối tượng dâm ô trẻ em; điều tra, làm rõ 8 vụ, 9 đối tượng, thu hồi tài sản gần 90 triệu đồng. Ngoài ra, phát hiện và bắt giữ nhiều vụ việc, đối tượng đánh bạc, mua bán tàng trữ ma túy, tàng trữ sử dụng pháo trái phép, vi phạm về môi trường, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và giải quyết nhiều vụ việc nhỏ xảy ra ở cơ sở”.

Thời gian công tác tại xã cũng là thời điểm dịch COVID-19 xuất hiện và diễn biến phức tạp, cá nhân anh cùng 4 cán bộ trong đơn vị đã phát huy vai trò, trách nhiệm xung kích trên tuyến đầu, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp trở về địa phương từ vùng dịch, rà từng trường hợp để ngăn chặn tình trạng dịch bệnh lây lan trên địa bàn.

Lực lượng công an xã luôn tập trung làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, rà soát đối tượng.

Không chỉ trong công tác chuyên môn, Đại úy Trần Công Đại còn tích cực thực hiện cuộc vận động công an tham gia xây dựng nông thôn mới. Năm 2020 và 2021, anh đã đề xuất Công an huyện phối hợp Đoàn Thanh niên Công an huyện, Đoàn Thanh niên xã Xuân Viên xây dựng công trình khu liên hợp thể thao nhà văn hóa thôn Xuân Áng, khu vui chơi trẻ em nhà văn hóa thôn Nam Viên với tổng số tiền 35 triệu đồng.

Với cương vị là người đứng đầu đơn vị, Đại úy Trần Công Đại luôn nhắc nhở, đồng hành cùng đồng đội để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhận xét về người “thủ lĩnh” lực lượng công an xã, Thượng úy Phạm Trung Hiếu – cán bộ Công an xã Xuân Viên cho hay: “Công tác cùng Đại úy Trần Công Đại 3 năm nay, tôi thấy anh là người mẫu mực, trách nhiệm trong công việc; hòa đồng, vui vẻ và quan tâm đến mọi người, được cấp trên tin tưởng, đồng đội và Nhân dân quý mến. Anh luôn thể hiện rõ trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tạo sức mạnh đoàn kết, thống nhất của tập thể”.

Lãnh đạo UBND huyện Nghi Xuân trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đại úy Trần Công Đại (bên phải).

Tại thời điểm được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, đồng chí Trần Công Đại đang là thượng úy

Dưới sự lãnh đạo của Đại úy Trần Công Đại, Công an xã Xuân Viên luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu của Công an huyện trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc.

Những đóng góp, cống hiến của anh cũng đã được ghi nhận bằng những phần thưởng xứng đáng như: 5 năm liền là chiến sỹ thi đua cơ sở; bằng khen của Bộ Công an, giấy khen của Công an tỉnh… Đặc biệt, năm 2022, Đại úy Trần Công Đại được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen (thời điểm nhận bằng khen là Thượng úy).

Đại úy Trần Công Đại là người cán bộ trẻ năng nổ, nhiệt huyết, gương mẫu trong công việc. Quá trình công tác tại công an huyện cũng như phụ trách địa bàn xã Xuân Viên, đồng chí đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tinh thần vì Nhân dân phục vụ. Đại úy Trần Công Đại luôn tìm tòi, nghiên cứu, tìm hiểu các kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, nắm tình hình địa bàn, đối tượng; chỉ đạo lực lượng công an xã phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; duy trì, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đấu tranh, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Thiếu tá Phan Quốc Hội Phó Trưởng Công an huyện Nghi Xuân

Loan Phương