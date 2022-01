Xuân mang niềm tin mới

Năm mới 2022 đã đến với nhân loại, đến với người Hà Tĩnh cùng những ước vọng và niềm tin yêu mới. Ý chí vượt khó, quyết tâm vươn lên giành những thành quả mới đã được thắp lên đầy rạo rực trong mỗi người ngay trong những ngày xuân đầu tiên.

Nhà nhà treo cờ Tổ quốc chào đón năm 2022 với nhiều niềm hy vọng mới

Khép lại một năm đầy khó khăn, Hà Tĩnh đã bắt đầu năm mới 2022 bằng những kỳ vọng lớn về sự ổn định của dịch bệnh và những bước vực dậy mạnh mẽ của nền kinh tế, bởi vậy, ngành ngành, người người đều bắt đầu năm mới bằng tâm thế thi đua sôi nổi. Trong chậm rãi bước chân mùa xuân là những miệt mài, lặng lẽ ở nhiều công sở, là khí thế sôi động, náo nức, tràn đầy quyết tâm trên những công trường, nhà máy, trên ruộng đồng, bờ bãi, trên những con thuyền sẵn sàng nhổ neo vươn khơi, bám biển…

Dù được nghỉ tết Dương lịch nhưng tại nhiều công sở, cán bộ, công nhân viên chức vẫn lặng lẽ, miệt mài làm việc, đặc biệt là những ngành đặc thù như y tế, công an, quân đội…

Trên các cầu cảng tại Khu kinh tế Vũng Áng, không khí làm việc khẩn trương ngay từ những ngày đầu năm. Ảnh Thu Trang

Dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát, nhất là những mối nguy từ biến chủng mới Omicron khiến ngành chức năng không thể chủ quan, lơ là. Với vai trò và trách nhiệm chính của mình trong công tác phòng chống dịch bệnh, toàn ngành y tế đã “gác lễ”, căng mình kiểm soát các “ngõ” xâm nhập của dịch bệnh, căng mình trong những labo xét nghiệm để sàng lọc nguy cơ, bền bỉ chiến đấu cùng bệnh nhân trong các cơ sở điều trị F0…

Cùng với sự “trưởng thành” trong công tác phòng chống dịch, ngành Y tế Hà Tĩnh cũng đang nỗ lực vươn tới những mục tiêu cao hơn trong công tác khám chữa bệnh và những tiền đề được tạo nên từ năm 2021 sẽ là nền móng để y tế tỉnh nhà có những bước tiến xa hơn trong năm 2022.

Lực lượng y tế quên lễ, căng mình trong những labo xét nghiệm để sàng lọc nguy cơ dịch trong cộng đồng. Ảnh Phúc Quang

Cũng với vai trò tuyến đầu phòng chống dịch, hàng nghìn cán bộ lực lượng vũ trang cũng quên lễ để giữ gìn an ninh trật tự, QP-AN. Đó là những bước hành quân tuần tra, nằm vùng mật phục, chốt chặn nhằm bảo vệ biên cương, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép trên 2 tuyến biên giới. Đó là những hoạt động chuyên môn thường xuyên của lực lượng an ninh, lực lượng cảnh sát để bảo vệ an ninh trật tự; là những chuyến xuất quân nằm vùng thầm lặng ở tỉnh bạn để truy tìm tội phạm… Nhiều chiến công thầm lặng đã được lực lượng vũ trang lập nên từ đầu năm, tạo động lực để cán bộ, chiến sỹ thi đua lập thành tích mới nhằm bảo vệ bình yên cho Nhân dân, bảo vệ quê hương.

Mùa xuân 2022 cũng trở nên thật đặc biệt khi trên những công trường, nhà máy, bến cảng… nỗi lo lắng về dịch bệnh đã được chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn và không khí thi đua lao động sản xuất đã diễn ra sôi nổi ngay từ những ngày đầu năm mới. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt trong năm 2021 là cơ hội cho nhiều ngành kinh tế Hà Tĩnh trong năm 2022.

Ngay từ những ngày đầu năm, nhiều doanh nghiệp may mặc đã ký kết những đơn hàng lớn. Ảnh Trâm Phương

Bởi thế, ngay từ những ngày đầu năm, nhiều doanh nghiệp may mặc đã ký kết những đơn hàng lớn, phải tăng ca để kịp tiến độ giao hàng, thậm chí nhiều doanh nghiệp đã chốt kín đơn đến cuối năm. Không riêng gì ngành may, trên các công trường của các dự án lớn, công nhân cũng gác lễ, tăng ca để đẩy nhanh tiến độ thi công; trên bến cảng, trong các nhà máy ở Khu kinh tế Vũng Áng, hoạt động sản xuất cũng khởi động mạnh mẽ ngay từ đầu năm. Những gương mặt công nhân phấn khởi, háo hức làm việc như điểm tô thêm nét rạng ngời cho mùa xuân mới.

Công nhân Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt tất bật bốc hàng bột giấy chở từ Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) vào kho hàng để chờ tàu cập bến vận chuyển xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh Thu Trang

Không khí náo nức của mùa xuân mới, của niềm tin yêu mới cũng căng tràn trên ruộng đồng xanh ngát, trên những triền đồi trĩu quả khi hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển. Người trồng cam trên các miền núi Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn, Can Lộc… vẫn miệt mài hái quả và khâu nối để tiêu thụ. Mặc dù chịu tác động không nhỏ của dịch bệnh nhưng trong khó khăn, người nông dân đã linh hoạt, sáng tạo tự tìm cho mình thị trường tiêu thụ qua những hình thức bán hàng hiện đại và họ đã cùng nhau bước sang năm mới 2022 bằng những bận rộn phơi phới như thế.

Nông dân Đức Thọ tập trung chăm sóc rau vụ Tết. Ảnh Đức Thiện

Cũng bước vào năm mới 2022 bằng niềm tin mới ấy, nhiều nông dân ở các vùng miền đang miệt mài chăm sóc hoa xuân, rau màu, đàn vật nuôi… sửa soạn cho vụ tết Nguyên đán Nhâm Dần đang tới; ngư dân ở các làng biển cũng đã sẵn sàng, đợi thời tiết thuận lợi để nhổ neo đi biển, đón những luồng hải sản đầu tiên… Truyền thống chịu thương, chịu khó, kiên gan, bền chí, lạc quan của người Hà Tĩnh đã giúp họ vượt qua khó khăn để cùng nhau gieo vào năm mới những hạt mầm mới của tin yêu và hy vọng…

Những ngày đầu tiên của năm mới mang đến những tín hiệu tốt lành khi có thêm thật nhiều miền quê khởi sắc với nhiều khu dân cư về đích kiểu mẫu. Ảnh: Khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Đan Khê, xã Thạch Khê vừa được công nhận cuối năm 2021.

Những ngày đầu tiên của năm mới mang đến những tín hiệu tốt lành khi những chính sách hỗ trợ đầu tiên của Chính phủ và của tỉnh đã được ban hành; khi có thêm thật nhiều miền quê khởi sắc với nhiều khu dân cư về đích kiểu mẫu, nhiều cánh đồng tập trung ruộng đất lớn; khi những chủ đầu tư đã triển khai những công trình, dự án trọng điểm theo kế hoạch đề ra tại các cụm công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh…

Một mùa xuân tràn ánh sáng, tràn niềm tin yêu với Đảng đang gieo vào lòng người những nốt nhạc mới để cùng nhau tiếp tục nỗ lực, thi đua giành những thành tựu mới. Và Hà Tĩnh đang vươn mình để thực sự nổi bật lên trên nhiều lĩnh vực, góp phần xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh, đẹp giàu.

Anh Hoài