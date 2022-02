Xuân yêu thương, tết ấm nghĩa tình trên quê hương Hà Tĩnh

Những ngày đầu tiên của năm Nhâm Dần đã đến trong nồng ấm nghĩa Đảng, tình dân, trong niềm tin yêu, kỳ vọng về một bức tranh mùa xuân tươi vui, hạnh phúc. Mừng xuân, mừng Đảng quang vinh, khắp mọi nơi trên quê hương Hà Tĩnh đều ngời lên sức sống thanh tân, hân hoan bước vào năm mới.

Bỏ lại sau lưng những lo âu căng thẳng và phiền muộn của một năm dịch bệnh hoành hoành, trước thềm năm mới 2022, với chủ trương thích ứng, an toàn, linh hoạt của Đảng và Chính phủ, với tỷ lệ vắc xin bao phủ cao và ý thức phòng dịch tốt của người dân, tết Nguyên đán đã trôi qua khá trọn vẹn. Giờ phút giao thừa thiêng liêng, người người đều gửi gắm những ước nguyện tốt lành cho năm mới, cầu mong gia đình, quê hương, đất nước yên vui, thịnh vượng và phát triển.

Chương trình nghệ thuật “Người Hà Tĩnh muôn phương” như một nốt nhạc mùa xuân reo vui, như lời gửi gắm những ước nguyện tốt lành về tương lai.

Với những nỗ lực không mệt mỏi của cả hệ thống chính trị và người dân, kết thúc năm cũ, kinh tế nước ta đã từng bước phục hồi, du lịch đã được “phá băng”, mạch máu giao thông nối liền cả nước, cửa khẩu đã thông thương, học sinh cả nước đã và đang chuẩn bị đến trường. Hà Tĩnh cũng đã có những bứt phá ngoạn mục trong năm năm 2021 khi “mục tiêu kép” đã được thực hiện hiệu quả.

Kinh tế tăng trưởng, thu ngân sách và kim ngạch xuất nhập khẩu đạt cao nhất từ trước đến nay, kinh tế xã hội có nhiều chuyển biến, phục hồi nhanh chóng. Và điều quan trọng nhất là an dân. Qua cơn hoạn nạn, dân càng tin yêu Đảng, càng thắt chặt thêm mối dây đoàn kết xung quanh Đảng, cùng nhau nỗ lực vươn tới ấm no hạnh phúc.

Những ngày giáp Tết, với tình cảm biết ơn chân thành sâu sắc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hương tại khu di tích các danh nhân, các anh hùng dân tộc… Chuẩn bị cho một năm đầy quyết tâm của toàn Đảng toàn dân, lãnh đạo tỉnh cũng đã đi kiểm tra tình hình, động viên chúc tết lực lượng vũ trang, các đơn vị thi công, các cơ sở sản xuất trong tỉnh, cán bộ công nhân viên và bệnh nhân các bệnh viện, thăm hỏi, tặng quà các vị lão thành cách mạng, đảng viên cao tuổi, gia đình chính sách, trao quà tết cho người nghèo…

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Vũ Quang trao quà tết cho các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Vũ Quang nhân dịp đón tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Hàng chục nghìn suất quà tết của Trung ương và của tỉnh đã được ngành LĐTBXH, cấp uỷ chính quyền địa phương trao cho các gia đình chính sách trước khi năm cũ kết thúc. Những nghĩa cử đó đã bồi đắp thêm tình dân nghĩa Đảng, củng cố lòng tin của các tầng lớp nhân dân, khiến cho các địa phương, các ngành và toàn dân thêm vui tươi phấn khởi bước vào năm mới.

Đi qua những gian lao khó nhọc, những mất mát phiền muộn của năm cũ, người với người xích lại gần nhau hơn, yêu thương nhau nhiều hơn và càng trân quý những hạnh phúc giản dị xung quanh mình.

Để đảm bảo phục vụ Nhân dân trong những ngày tết Nguyên đán, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã giao trách nhiệm cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện thị, thành phố tập trung thực hiện nhiệm vụ phục vụ Nhân dân đón tết Nhâm Dần 2022. Những ngày gần Tết, giá cả hàng hóa ở Hà Tĩnh không tăng nhiều và đầy đủ các mặt hàng cần thiết, đảm bảo an toàn.

Phố phường được trang hoàng rực rỡ, đón xuân Nhâm Dần.

Với bàn tay khéo léo, công nhân các công ty môi trường đô thị các địa phương đã tô điểm diện mạo đô thị tươi đẹp, rực rỡ, đầy dấu ấn, trở thành điểm đến thu hút người dân. Bên cạnh đó, người dân cũng trang hoàng cho ngôi nhà, ngõ phố lung linh hơn để đón tết. Ai cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc khi đại dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, dẫu vẫn thực hiện 5 K nhưng tâm thế bình an đã làm cho tết thêm vui vẻ, rộn rã và đầm ấm.

Đặc biệt, có nhiều lực lượng đã “gác tết” để thực hiện nhiệm vụ tuyến đầu. Trong đó, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế trong toàn tỉnh đều sẵn sàng trực chiến để ứng biến với mọi tình huống của dịch bệnh và làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong dịp tết. Những người lính biên phòng, lính đảo cũng đón tết sớm hơn để vững bước chân tuần tra trong tiết trời giá lạnh, đảm bảo an ninh quốc phòng cho các tuyến biên giới. Các lực lượng công an cũng đã “bỏ quên” thời khắc giao thừa để giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội…, đảm bảo cho bà con Nhân dân đón tết bình yên.

Trong kỳ nghỉ tết, lực lượng y tế đã gác lễ “trực chiến” nhằm đảm bảo phục vụ công tác phòng, chống dịch.

An ninh đảm bảo, dịch bệnh được kiểm soát nên người dân Hà Tĩnh đã đón tết an vui, nhiều hoạt động vẫn diễn ra cùng với ý thức phòng, chống dịch được nêu cao. Ngay trong những ngày đầu năm mới, người dân đã đến các công trình văn hóa tâm linh để hành lễ. Một số điểm du lịch nội tỉnh được trang hoàng, chuẩn bị kỹ lưỡng, đón chào người dân du xuân. Ở các khối phố, các thôn xóm, hoạt động mừng thọ được tổ chức với quy mô đảm bảo vui tươi, an toàn…

“Cánh cửa” Nhâm Dần 2022 đang mở ra cùng bao điều mới mẻ. Hôm nay, trên nhiều công trường, tiếng máy đã rộn vang, trên những ngọn đồi, cây trái đang bắt rễ, đâm chồi, nẩy lộc; những người hồi hương đã sửa soạn để lên đường, trở lại với cuộc sống thường nhật; trẻ em chuẩn bị cắp sách tới trường và các công sở, nhà máy cũng đã mở cửa trở lại… Cuộc sống lại ươm ủ những mầm xanh của niềm hy vọng cho bao người, bao nhà, cho quê hương, đất nước.

Sau tết, công nhân các công ty đã bắt đầu trở lại làm việc bình thường.

Với những kết quả to lớn đã đạt được trong năm 2021, ngay trong những ngày đầu năm mới này, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022”. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, qua 2 năm cùng cả nước “vượt nạn” COVID-19, chúng ta có quyền tin tưởng, kỳ vọng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh sẽ giành được những kết quả to lớn hơn nữa trong năm mới 2022.

Hạnh Nhân