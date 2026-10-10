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Thế giới

Ông Trump đạt thỏa thuận hàng triệu tấn dầu diesel với Nga

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Tổng thống Trump tuyên bố đạt thỏa thuận với Tổng thống Putin, trong đó Nga sẽ cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel cho Mỹ và toàn cầu.

"Tôi vừa kết thúc cuộc thảo luận vô cùng thành công với Tổng thống Vladimir Putin. Các bên đồng ý Nga sẽ lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, thêm 500.000 tấn vào tháng 11 và một triệu tấn nữa ngay sau đó", Tổng thống Donald Trump thông báo trên Truth Social ngày 9/10.

Ông thêm rằng Nga có thể cung cấp thêm 3 triệu tấn trong thời gian ngắn, tùy thuộc tình trạng các nhà máy lọc dầu của nước này.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở bang Maryland ngày 6/10. Ảnh: AP
Tổng thống Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở bang Maryland ngày 6/10. Ảnh: AP

Tổng thống Trump cho biết ưu tiên của Washington lúc này là giảm chi phí cho người dân Mỹ, đặc biệt là nông dân, chủ trang trại và tài xế xe tải. Ông cho rằng Mỹ kiểm soát eo biển Hormuz cùng nguồn cung bổ sung từ Nga sẽ giúp hạ giá nhiên liệu.

Điện Kremlin xác nhận năng lượng là một trong những nội dung điện đàm giữa lãnh đạo hai nước, tái khẳng định sẵn sàng cung cấp dầu mỏ cùng các sản phẩm dầu khí cho thị trường Mỹ và toàn cầu.

Sau tuyên bố của ông Trump, Bộ Tài chính Mỹ cấp giấy phép tạm thời cho phép dầu diesel Nga tiếp cận thị trường toàn cầu. Động thái này đảo ngược một phần chính sách trừng phạt của Mỹ bấy lâu nay nhằm hạn chế nguồn thu của Nga từ tháng 10/2025.

Giá nhiên liệu thế giới đã tăng mạnh kể từ cuối tháng 2, khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel khiến Iran phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Theo Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA), giá diesel bình quân tại nước này đạt 6,28 USD mỗi gallon (3,7 lít) hôm 8/10, tăng khoảng 70% kể từ khi chiến sự với Iran bùng phát ngày 28/2. Giá xăng thông thường cũng tăng hơn 46% trong cùng giai đoạn, lên 4,37 USD mỗi gallon.

Trạm xăng Mobil tại Los Angeles ngày 22/9. Ảnh: AP
Trạm xăng Mobil tại Los Angeles ngày 22/9. Ảnh: AP

Tuy nhiên, giới phân tích bày tỏ hoài nghi khả năng thỏa thuận mới của ông Trump có thể giúp giá nhiên liệu giảm bền vững. Chuyên gia nghiên cứu thị trường dầu mỏ Rory Johnston cho rằng lượng dầu diesel được đề cập "không đáng kể" so với quy mô xuất khẩu thông thường của Nga khi các nhà máy lọc dầu nước này chưa bị tấn công dồn dập.

"Đây rõ ràng không phải giải pháp triệt để, mà chỉ là một nguồn cung bổ sung cho thị trường diesel đang rất căng thẳng", Jim Mitchell, chuyên gia của hãng tư vấn Wood Mackenzie, nhận định.

Giá dầu diesel tăng cao gây sức ép lên chính quyền Trump trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11, khi đảng Cộng hòa đứng trước nguy cơ mất thế đa số mong manh. Loại nhiên liệu này được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp, vận tải hàng hóa và sưởi ấm nhà ở.

Theo Reuters, AFP, TASS, Kyiv Independent

vnexpress.net
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#dầu diesel #Nga #Trump #năng lượng #giá xăng #thỏa thuận #bầu cử

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