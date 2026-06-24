Phát động cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt - Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh và Đại tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.



Sáng 24/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin. Buổi lễ được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm cầu công an các địa phương trên cả nước. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt - Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh tham dự điểm cầu Công an tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 356/BCA-C06 ngày 17/7/2024 của Bộ Công an về việc triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, đến nay, Bộ Công an đã cập nhật 806.299 thân nhân hưởng trợ cấp và 759.671 thông tin liệt sĩ; trong đó có 394.328 liệt sĩ đã xác định được thông tin phần mộ và 365.343 liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Đối với các liệt sĩ chưa xác định được thông tin, Bộ Công an đã cập nhật 373.687 thông tin thân nhân theo dòng mẹ thuộc diện thu nhận mẫu ADN.

Đến nay đã thu nhận và lưu trữ 93.464 mẫu ADN tại các địa phương triển khai đợt đầu; đồng thời phân tích, đồng bộ 47.268 mẫu vào cơ sở dữ liệu căn cước. Qua đối sánh dữ liệu ADN, cơ quan liên quan đã phát hiện và công nhận danh tính đối với 23 liệt sĩ.

Đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin được Bộ Công an phát động từ đầu tháng 6/2026, dự kiến kết thúc vào cuối tháng 7/2026, với mục tiêu phấn đấu đạt 70% số thân nhân đủ điều kiện đã được cập nhật trên hệ thống.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại lễ Phát động - Ảnh: VGP/Thu Giang

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bộ Công an, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thân nhân liệt sĩ hiểu rõ ý nghĩa, tích cực tham gia cung cấp mẫu; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong rà soát, xác minh thông tin và tổ chức thu nhận mẫu ADN; nâng cao hiệu quả công tác giám định, đối sánh dữ liệu giữa các cơ quan chức năng; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, phân tích và kết nối dữ liệu ADN; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các nguồn lực xã hội đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đại tá Trần Hữu Cảnh – Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) báo cáo kết quả thực hiện công tác thu thập thông tin ADN đối với liệt sĩ chưa xác định thông tin trên địa bàn.

Tại Hà Tĩnh, qua rà soát, đã có 22.587 liệt sĩ được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong đó, 12.363 liệt sĩ chưa có thông tin phần mộ, 127 phần mộ liệt sĩ không có hài cốt và 10.097 liệt sĩ đã xác định được thông tin phần mộ. Đến nay, toàn tỉnh đã cập nhật 16.897 thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính lên hệ thống để phục vụ công tác thu nhận mẫu ADN; trong đó có 13.844 trường hợp đã đăng ký thu nhận mẫu.

Công an tỉnh sẽ bố trí thực hiện thu mẫu tập trung tại 5 cụm với 15 tổ thu mẫu, thời gian từ 3/7 đến hết ngày 7/7.

Đại diện các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tham dự lễ phát động.

Phát biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt khẳng định, việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ để xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, khẩn trương hoàn thiện các phương án thu nhận mẫu ADN. Sở Nội vụ phối hợp rà soát, đối chiếu, cung cấp đầy đủ thông tin hồ sơ liệt sĩ; các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường vận động, hỗ trợ các gia đình liệt sĩ; UBND các xã, phường chủ động rà soát thông tin, xây dựng phương án đưa đón, hướng dẫn thân nhân tham gia thu nhận mẫu ADN theo đúng kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt - Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu tại lễ phát động.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ, triển khai nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm việc thu nhận mẫu diễn ra thuận lợi, chính xác, đúng tiến độ, góp phần sớm xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình liệt sĩ.