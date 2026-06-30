Thu hút đầu tư nước ngoài nhằm bổ sung nguồn lực, nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu dự hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Sáng 30/6, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Lê Minh Hưng - Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên BCH Trung ương Đảng. Tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh có đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến đến hơn 400 điểm cầu trong toàn tỉnh với sự tham gia của gần 24.000 đại biểu.

Điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc quán triệt các nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Nghị quyết xác định kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, góp phần bổ sung nguồn lực đầu tư, tiếp nhận công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mở rộng thị trường.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trình bày những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 10-NQ/TW - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến hơn 400 điểm cầu trong toàn tỉnh với sự tham gia của gần 24.000 đại biểu.

Mục tiêu là đưa Việt Nam trở thành điểm đến có sức cạnh tranh thu hút nguồn vốn nước ngoài trung và dài hạn chất lượng cao cho đầu tư phát triển; thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Phấn đấu đến năm 2045, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, đóng góp khoảng 30% GDP của đất nước; góp phần đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trong toàn quốc.

Đại biểu dự hội nghị.

Nghị quyết số 10-NQ/TW có 6 chuyển đổi lớn về tư duy phát triển. Cụ thể: chuyển từ tư duy thu hút đầu tư nước ngoài sang phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; chuyển từ coi trọng quy mô vốn sang coi trọng chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng; chuyển từ ưu đãi theo đầu vào sang ưu đãi theo kết quả; chuyển từ phát triển FDI đơn lẻ sang phát triển đồng bộ hệ sinh thái các dòng vốn quốc tế; chuyển từ quản lý đầu tư sang kiến tạo môi trường đầu tư và phát triển; chuyển từ cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương sang điều phối phát triển ở tầm quốc gia.

Đại biểu dự hội nghị.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, Nghị quyết xác định nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, xác định rõ đổi mới nhận thức là tiền đề; hoàn thiện thể chế là khâu đột phá; nhân lực và hạ tầng là nền tảng; thu hút đầu tư thế hệ mới là động lực; liên kết và đổi mới sáng tạo là mục tiêu; phát triển thị trường vốn là điều kiện huy động nguồn lực; quản trị quốc gia hiện đại là yếu tố bảo đảm cho tổ chức thực hiện thành công.

Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, đại biểu các địa phương và doanh nghiệp đã tham luận làm rõ thêm ý nghĩa của việc ban hành nghị quyết; đồng thời phân tích những giải pháp trọng tâm, đề xuất những cách làm hiệu quả nhằm đưa chính sách sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Ông Takuya Sahashi, Phó Chủ tịch Tập đoàn Mitsubishi Corporation tại Việt Nam đánh giá cao định hướng chính sách rõ ràng của Nghị quyết số 10-NQ/TW trong việc thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao, thúc đẩy các ngành công nghệ cao và đổi mới sáng tạo - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Điểm cầu Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng ủy UBND tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Nghị quyết 10-NQ/TW là nghị quyết quan trọng, thể hiện sự thay đổi trong tư duy phát triển, không còn thuần túy mở cửa đón nhận dòng vốn mà chủ động lựa chọn sử dụng nguồn lực quốc tế để tạo dựng năng lực cạnh tranh quốc gia, vì vậy, các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp cần nhận thức sâu sắc để hành động quyết liệt hơn, nhanh hơn.

Đại biểu điểm cầu Hà Tĩnh theo dõi phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Trong đó, cần chủ động tiếp cận, lựa chọn, dẫn dắt, sử dụng hiệu quả các dòng vốn quốc tế. Việc thu hút đầu tư phải được tính toán trên cơ sở hiệu quả về năng suất, chất lượng vốn, trình độ công nghệ, số lượng việc làm chất lượng cao được tạo ra, khả năng đào tạo đội ngũ kỹ sư, mức độ kết nối doanh nghiệp trong nước với chuỗi cung ứng, giá trị gia tăng và sự tham gia của các hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Đồng thời, không chỉ thu hút đầu tư theo địa giới hành chính mà cần tổ chức phát triển theo cụm ngành, chuỗi giá trị, hệ sinh thái công nghiệp, đổi mới sáng tạo và không gian phát triển liên thông.

Tuyệt đối không cạnh tranh bằng cách hạ thấp tiêu chuẩn, đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để lấy tăng trưởng trước mắt; phải cạnh tranh bằng chất lượng thể chế, hạ tầng hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao, thủ tục hành chính đơn giản, ít tốn kém, dịch vụ công chuyên nghiệp và môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi.

Đại biểu điểm cầu Hà Tĩnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW phải gắn với các Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 19-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước. Mục tiêu đầu tư nước ngoài trong giai đoạn hiện nay là phải để các nguồn lực đó thành năng lực của nền kinh tế Việt Nam.

Phải thống nhất nhận thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy về đầu tư nước ngoài, xác định khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc dân, cùng hợp tác, cạnh tranh lành mạnh và phát triển với kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể. Cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư có năng lực, công nghệ, trách nhiệm và cam kết đầu tư lâu dài kinh doanh thành công tại Việt Nam, đồng thời thực hiện sàng lọc chặt chẽ các dự án đầu tư. Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng minh bạch, ổn định, có tính dự báo cao và phù hợp với thực tiễn; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền quản trị hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đại biểu dự hội nghị.

Tập trung chuyển từ tư duy ưu đãi đầu vào sang hỗ trợ dựa trên kết quả đầu ra, gắn với việc thực hiện các cam kết về công nghệ tiên tiến, nghiên cứu - phát triển chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam. Đồng thời, phát triển mạnh hệ sinh thái công nghiệp trong nước, tăng cường liên kết thực chất giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp Việt Nam.

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên đầu tư hạ tầng chiến lược, hạ tầng phục vụ nền kinh tế mới; đổi mới công tác xúc tiến đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, chủ động làm việc với từng tập đoàn, nhóm tập đoàn và quỹ đầu tư chiến lược, đồng thời tạo điều kiện để các nhà đầu tư mở rộng đầu tư, tái đầu tư.

"Tinh thần xuyên suốt của nghị quyết là thu hút đầu tư nước ngoài không phải để thay thế nội lực, mà nhằm bổ sung nguồn lực, nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế; không chỉ hướng tới tăng trưởng nhanh mà còn bảo đảm phát triển bền vững, bao trùm và chất lượng cao. Trung ương định hướng chiến lược, hoàn thiện thể chế, điều phối liên vùng; địa phương chủ động, sáng tạo nhưng không được cạnh tranh bằng cách phá vỡ quy hoạch, hạ thấp tiêu chuẩn hoặc đánh đổi lợi ích lâu dài" - đồng chí Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong, ngoài nước phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống, góp phần hình thành nhiều dự án hiệu quả, doanh nghiệp mạnh, chuỗi giá trị mới, việc làm chất lượng cao và động lực phát triển mới cho đất nước.

Đối với các nhà đầu tư nước ngoài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ hoan nghênh các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam trên tinh thần cùng phát triển, cùng chia sẻ lợi ích hài hòa; đồng thời cam kết tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn để các nhà đầu tư yên tâm làm việc và thành công tại Việt Nam.