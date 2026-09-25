Sở Công Thương Hà Tĩnh tổ chức hội nghị kết nối giao thương Bắc Trung Bộ vào ngày 30/9

Hội chợ Triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên 2026 tại Hà Tĩnh diễn ra vào cuối tháng 8 vừa qua đã mở ra cơ hội kết nối thương mại, đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với thị trường.

Sở Công Thương Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị kết nối giao thương tại Hà Tĩnh giữa các nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại khu vực Bắc Trung Bộ năm 2026, nhằm tăng cường kết nối cung – cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ và tạo cơ hội hợp tác, phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Hội nghị được tổ chức trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2026, với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp xuất khẩu, nhà phân phối, hệ thống siêu thị, kênh bán lẻ cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh.

Tăng cường kết nối cung – cầu, mở rộng thị trường cho sản phẩm địa phương

Hội nghị hướng tới tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trực tiếp tìm hiểu nhu cầu thị trường, kết nối với doanh nghiệp xuất khẩu, hệ thống phân phối và các tổ chức xúc tiến thương mại, qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, chương trình tạo cơ hội để các đơn vị giới thiệu những sản phẩm có thế mạnh, sản phẩm đặc trưng của Hà Tĩnh và các tỉnh, thành phố; ưu tiên sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến và các sản phẩm có tiềm năng phát triển thị trường, xuất khẩu.

Theo kế hoạch, hội nghị dự kiến có khoảng 120 đại biểu, với sự tham gia của khoảng 40 - 60 doanh nghiệp, trong đó có tối thiểu 21 nhà cung cấp và 7 doanh nghiệp xuất khẩu, cùng các doanh nghiệp phân phối, hệ thống siêu thị và kênh bán lẻ trên toàn quốc.

Nhiều hoạt động kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp

Trong khuôn khổ chương trình, từ 7h30 đến 17h ngày 30/9/2026, các đơn vị sẽ tổ chức trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm.

Đáng chú ý, hoạt động kết nối giao thương trực tiếp B2B giữa các nhà cung cấp với doanh nghiệp xuất khẩu, nhà phân phối được tổ chức từ 9h đến 11h. Đây là cơ hội để các bên trao đổi trực tiếp về nhu cầu nguồn hàng, tiêu chuẩn sản phẩm, năng lực cung ứng, thị trường và các điều kiện hợp tác.

Bên cạnh đó, từ 10h đến 16h, ban tổ chức triển khai hoạt động livestream giới thiệu, quảng bá và bán các sản phẩm Hà Tĩnh trên nền tảng thương mại điện tử, góp phần kết hợp giữa phương thức xúc tiến thương mại trực tiếp và ứng dụng nền tảng số trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Hội nghị tập trung vào nhu cầu thực tế của thị trường

Hội nghị chính thức diễn ra từ 14h đến 17h ngày 30/9/2026 tại Khách sạn BMC Hà Tĩnh, số 2 đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Chương trình gồm các nội dung: phát biểu khai mạc; phát biểu chào mừng của lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương; trình chiếu video giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ; chia sẻ của doanh nghiệp, nhà phân phối, hệ thống siêu thị và các kênh bán lẻ.

Đặc biệt, các doanh nghiệp, nhà cung cấp tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp giới thiệu, quảng bá sản phẩm và nhu cầu kết nối giao thương, tập trung vào năng lực cung ứng, thị trường mục tiêu và nhu cầu tìm kiếm đối tác.

Sau phần giới thiệu sản phẩm, các đại biểu và doanh nghiệp tiếp tục trao đổi, thảo luận về cơ hội hợp tác. Các Biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh sẽ được trao cho các cặp đơn vị nếu có thỏa thuận, tạo tiền đề cho việc tiếp tục đàm phán, ký kết các hợp đồng và triển khai hoạt động hợp tác cụ thể sau Hội nghị.

Tạo nền tảng cho các chuỗi liên kết và thị trường bền vững

Thông qua hội nghị, Hà Tĩnh kỳ vọng tăng cường liên kết giữa nhà sản xuất – doanh nghiệp xuất khẩu – nhà phân phối – hệ thống bán lẻ, từng bước đưa các sản phẩm có lợi thế của địa phương vào các hệ thống phân phối và chuỗi cung ứng phù hợp.

Đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, đây cũng là dịp để nắm bắt rõ hơn các yêu cầu của thị trường, từ chất lượng, an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ, bao bì, nhãn hàng hóa đến khả năng cung ứng ổn định; từ đó chủ động hoàn thiện sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Hội nghị đồng thời góp phần tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức xúc tiến thương mại trong khu vực Bắc Trung Bộ, thúc đẩy chia sẻ thông tin thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, phát triển các kênh tiêu thụ mới.

Hội nghị kết nối giao thương tại Hà Tĩnh năm 2026 là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa vai trò của xúc tiến thương mại trong hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, tăng cường kết nối cung – cầu và từng bước nâng cao khả năng tham gia chuỗi phân phối, chuỗi cung ứng và thị trường xuất khẩu của các sản phẩm địa phương.