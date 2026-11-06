Sở Tài chính “cầm tay chỉ việc” nghiệp vụ đăng ký kinh doanh

(Baohatinh.vn) - Hơn 150 đại biểu các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp Hà Tĩnh đã được tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và giải đáp vướng mắc phát sinh trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh.
Sáng 6/11, Sở Tài chính Hà Tĩnh phối hợp với Cục Phát triển Doanh nghiệp và Kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh và triển khai Nghị định số 288/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư.
Hơn 150 đại biểu đại diện các sở, ngành, xã/phường và hiệp hội doanh nghiệp các địa phương cùng tham dự hội nghị.
Trong thời gian 1,5 ngày (từ 6 - 7/11), các đại biểu được đại diện Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các nội dung trọng tâm như: khung pháp lý đăng ký hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; quy trình cảnh báo, xử lý vi phạm, thu hồi trên ứng dụng hậu kiểm hộ kinh doanh; tra cứu danh sách hộ kinh doanh cần làm sạch dữ liệu; hậu kiểm và quản lý sau đăng ký đối với hợp tác xã, hộ kinh doanh.
Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung trao đổi và được giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn như: xác nhận địa điểm kinh doanh phục vụ làm sạch mã số thuế; xử lý tình trạng dữ liệu không đồng bộ giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế; thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động hợp tác xã; khôi phục mã số thuế, cập nhật thông tin người đại diện theo pháp luật và xử lý các trường hợp doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế...
Thông qua hội nghị, cán bộ trực tiếp làm công tác đăng ký kinh doanh được cập nhật các quy định mới, củng cố kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Hội nghị cũng nhằm thống nhất phương thức quản lý, tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành; nâng cao chất lượng công tác hậu kiểm và quản lý doanh nghiệp sau đăng ký, hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Hà Tĩnh hiện có 2.673 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; hơn 6.000 doanh nghiệp chưa cập nhật thông tin chủ sở hữu hưởng lợi và khoảng 7.000 doanh nghiệp chưa hoàn thành làm sạch dữ liệu. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh và quản lý doanh nghiệp sau đăng ký thành lập, nhất là ở cấp cơ sở.
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