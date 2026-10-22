Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tiếp dân định kỳ tháng 10 vào ngày mai

P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có thông báo về việc tiếp dân định kỳ tháng 10/2026 để cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết, gửi đơn đăng ký đến Ban Nội chính Tỉnh ủy trước phiên tiếp hoặc đăng ký trực tiếp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tại phiên tiếp.

111-9049.png
Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Hà Tĩnh ở số 461 đường Nguyễn Du, phường Thành Sen.

Thực hiện chương trình công tác của Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 10 năm 2026 bắt đầu từ 14 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2026; tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, số 461 đường Nguyễn Du, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng tiếp là công dân được cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy tiếp. Công dân có khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác xây dựng Đảng; những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh; vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài, có ảnh hưởng đến an ninh, trật tự; vụ việc đã được chính quyền, người có thẩm quyền giải quyết theo quy định nhưng công dân vẫn chưa đồng tình, còn có ý kiến, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; trường hợp khác do Thường trực Tỉnh ủy quyết định.

Không tiếp công dân khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, rà soát và đã có thông báo bằng văn bản chấm dứt việc tiếp và giải quyết nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo và những trường hợp khác theo quy định tại Điều 9 của Luật Tiếp công dân.

Tin liên quan

Tags:

#Tiếp công dân #tiếp dân định kỳ

Chủ đề Nguyễn Hồng Lĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đảng, Nhà nước rất cần sự chung tay, góp sức của đồng bào ở nước ngoài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đảng, Nhà nước rất cần sự chung tay, góp sức của đồng bào ở nước ngoài

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, chiều 20/10, tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và phía Nam Thụy Điển.
Phụ nữ Hà Tĩnh xây khát vọng giữa miền nắng gió

Phụ nữ Hà Tĩnh xây khát vọng giữa miền nắng gió

35 năm qua (1991–2026), từ điểm tựa niềm tin giữa gian khó ngày đầu tái lập tỉnh, phụ nữ Hà Tĩnh đã viết nên hành trình bứt phá ngoạn mục. Ngọn lửa nhiệt huyết và bản lĩnh được trao truyền qua các thế hệ giúp chị em tự tin khẳng định vị thế và khát vọng vươn xa.
Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh đề nghị các cấp, ngành quyết liệt triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!