Thụy Sĩ đi tiếp với ngôi đầu bảng B

Ở lượt cuối bảng B World Cup 2026, chân sút trẻ Johan Manzambi tỏa sáng rực rỡ khi góp công lớn giúp Thụy Sĩ đánh bại đồng chủ nhà Canada 2-1 để giành ngôi nhất bảng B tại World Cup 2026.
Thụy Sĩ lẽ ra đã có thể mở tỷ số ngay từ phút 11. Embolo thoát xuống sau đường chuyền vượt tuyến nhưng cú dứt điểm của anh bị thủ thành Maxime Crepeau cản phá. Ở tình huống đá bồi sau đó, Johan Manzambi cũng không thắng được sự lăn xả của hậu vệ Derek Cornelius.
Canada đáp trả không lâu sau. Cyle Larin đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Đến phút 33, tiền đạo này nhận đường chọc khe của Jonathan David trước khi tung cú cứa lòng buộc Gregor Kobel phải trổ tài cứu thua.
Thủ môn của Thụy Sĩ tiếp tục chơi xuất sắc khi từ chối cú sút của Ali Ahmed ở góc gần, trước khi Jonathan David dứt điểm chệch cột dọc trong những phút cuối hiệp một. Bước ngoặt chỉ xuất hiện ngay sau giờ nghỉ.
Chưa đầy một phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Manzambi thực hiện quả tạt chính xác để Ruben Vargas băng vào dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số cho Thụy Sĩ.
Đến phút 57, cách biệt được nhân đôi. Embolo đóng vai trò kiến tạo khi làm tường trước vòng cấm để Johan Manzambi băng lên dứt điểm. Cú sút không quá hiểm nhưng Maxime Crepeau mắc sai lầm khi để bóng lọt qua tay rồi từ từ lăn vào lưới.
Canada vùng lên mạnh mẽ trong khoảng thời gian cuối trận. Phút 76, Promise David thắp lại hy vọng bằng pha dứt điểm quyết đoán sau đường căng ngang chất lượng của Nathan Saliba, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
Đội chủ nhà tiếp tục tạo sức ép dữ dội trong thời gian bù giờ. Alistair Johnston có cơ hội vàng từ một pha đánh đầu cận thành nhưng Gregor Kobel vẫn phản xạ xuất sắc để bảo toàn chiến thắng cho Thụy Sĩ.
Kết quả này đồng nghĩa Thụy Sĩ sẽ tiếp tục thi đấu vòng 32 đội World Cup 2026 ngay tại Vancouver, trong khi Canada đánh mất cơ hội được chơi trận knock-out đầu tiên trên sân nhà. Đội bóng của HLV Jesse Marsch chỉ cán đích ở vị trí nhì bảng và sẽ phải di chuyển tới Los Angeles cho vòng đấu tiếp theo.
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