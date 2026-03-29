Tổng thống Venezuela đưa ra thông điệp đầu tiên sau khi bị bắt giữ

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 28/3 cho biết ông và phu nhân Cilia Flores vẫn “khỏe mạnh, kiên định và bình tĩnh”.
Đây là thông điệp đầu tiên được Tổng thống Maduro đưa ra trên tài khoản X và Telegram chính thức sau khi bị các lực lượng Mỹ bắt giữ tại Caracas hôm 3/1.
Trong thông điệp, ông Maduro và bà Flores nhấn mạnh “hơn bao giờ hết” Venezuela cần tiếp tục củng cố hòa bình, đoàn kết dân tộc, thúc đẩy hòa giải và tái thống nhất. Thông điệp kêu gọi không đi chệch con đường đối thoại, chung sống và tôn trọng lẫn nhau.
Đây là tuyên bố công khai đầu tiên của ông Maduro kể từ khi ông và phu nhân bị bắt giữ tại Caracas trong chiến dịch quân sự do Mỹ tiến hành hồi đầu tháng 1. Sau đó, các lực lượng Mỹ đã đưa 2 người tới New York. Ngày 5/1, ông Maduro đã ra hầu tòa lần đầu tiên, bác bỏ toàn bộ các cáo buộc của phía Mỹ. Tại phiên điều trần gần nhất hôm 26/3, thẩm phán đã bác đơn đề nghị hủy bỏ vụ án của ông.
Sóng nhiệt đang nổi lên như một trong những mối đe dọa liên quan đến khí hậu nghiêm trọng nhất đối với châu Phi và điều đáng lo ngại là không chỉ các thành phố lớn chịu tác động mà còn cả ở những vùng nông thôn nghèo, nơi người dân sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng và lao động ngoài trời.
Theo Thông tấn xã Lào (KPL), nước này đang đẩy nhanh kế hoạch triển khai tuyến đường sắt chiến lược kết nối Thủ đô Vientiane với cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh, Việt Nam), phấn đấu đưa vào vận hành, khai thác từ năm 2030.
Mỹ hoãn đòn đánh Iran ngay trước giờ G của tối hậu thư 48 giờ, khiến cục diện xoay chiều trong tích tắc. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước lùi chiến thuật để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu, hoặc một nước cờ tính toán lại sau khi rủi ro leo thang vượt kiểm soát.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane.
Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.
Ba tuần đã trôi qua từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công Iran gây chấn động thị trường dầu mỏ toàn cầu, làm suy giảm cảm giác an toàn tại một số khu vực ở Trung Đông, khiến các binh sĩ Mỹ cùng dân thường tại nhiều quốc gia thiệt mạng.
Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.
Cơ quan cảnh sát Liên minh châu Âu Europol ngày 20/3 cho biết lực lượng chức năng tại 23 quốc gia đã phối hợp triệt phá một nền tảng lừa đảo trên các “web đen”, đồng thời đưa hàng trăm nghi phạm vào diện điều tra.
Ngày 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cân nhắc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi, nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt do tắc nghẽn eo biển Hormuz.