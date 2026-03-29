Tổng thống Venezuela đưa ra thông điệp đầu tiên sau khi bị bắt giữ

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 28/3 cho biết ông và phu nhân Cilia Flores vẫn “khỏe mạnh, kiên định và bình tĩnh”.

Đây là thông điệp đầu tiên được Tổng thống Maduro đưa ra trên tài khoản X và Telegram chính thức sau khi bị các lực lượng Mỹ bắt giữ tại Caracas hôm 3/1.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: THX/TTXVN

Trong thông điệp, ông Maduro và bà Flores nhấn mạnh “hơn bao giờ hết” Venezuela cần tiếp tục củng cố hòa bình, đoàn kết dân tộc, thúc đẩy hòa giải và tái thống nhất. Thông điệp kêu gọi không đi chệch con đường đối thoại, chung sống và tôn trọng lẫn nhau.

Đây là tuyên bố công khai đầu tiên của ông Maduro kể từ khi ông và phu nhân bị bắt giữ tại Caracas trong chiến dịch quân sự do Mỹ tiến hành hồi đầu tháng 1. Sau đó, các lực lượng Mỹ đã đưa 2 người tới New York. Ngày 5/1, ông Maduro đã ra hầu tòa lần đầu tiên, bác bỏ toàn bộ các cáo buộc của phía Mỹ. Tại phiên điều trần gần nhất hôm 26/3, thẩm phán đã bác đơn đề nghị hủy bỏ vụ án của ông.

Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Sóng nhiệt đang nổi lên như một trong những mối đe dọa liên quan đến khí hậu nghiêm trọng nhất đối với châu Phi và điều đáng lo ngại là không chỉ các thành phố lớn chịu tác động mà còn cả ở những vùng nông thôn nghèo, nơi người dân sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng và lao động ngoài trời.
Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn đòn đánh Iran ngay trước giờ G của tối hậu thư 48 giờ, khiến cục diện xoay chiều trong tích tắc. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước lùi chiến thuật để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu, hoặc một nước cờ tính toán lại sau khi rủi ro leo thang vượt kiểm soát.
Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane.
Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.
Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.
Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.
Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Ngày 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cân nhắc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi, nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt do tắc nghẽn eo biển Hormuz.