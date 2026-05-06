Trao tặng quà cho các hoàn cảnh kém may mắn tại Trung tâm Thiên Ân

(Baohatinh.vn) - Tại chương trình, đoàn thiện nguyện đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho người già neo đơn, người khuyết tật và trẻ mồ côi tại Trung tâm Thiên Ân, xã Hương Đô (Hà Tĩnh).
Thông qua sự kết nối của đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương và Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, chiều 6/5, gia đình ca sỹ Thanh Lam và gia đình chị Bảo Thanh (người con quê hương Hà Tĩnh) đã đến tặng quà hỗ trợ cho người già neo đơn, người khuyết tật và trẻ mồ côi tại Trung tâm Thiên Ân (xã Hương Đô).
Đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng gia đình ca sỹ Thanh Lam, gia đình chị Bảo Thanh đã ân cần thăm hỏi, động viên, bày tỏ mong muốn những món quà sẽ góp phần sẻ chia khó khăn với các hoàn cảnh kém may mắn tại trung tâm.
Trung tâm Thiên Ân được thành lập năm 2015 tại Giáo xứ Tràng Lưu, xã Lộc Yên cũ, nay là xã Hương Đô, với mục đích chăm sóc, nuôi dưỡng những mảnh đời bất hạnh, già cả, neo đơn, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hiện nay, trung tâm đang chăm sóc 39 trẻ mồ côi, người khuyết tật, người già neo đơn, nạn nhân chất độc da cam...
Những ngày cuối năm, khi không khí xuân đang lan tỏa khắp nơi, chương trình trao quà Tết cho công nhân, người lao động được tổ chức tại nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh, góp phần mang đến niềm vui và sự động viên thiết thực trước thềm năm mới.
Dù bận rộn với công việc những ngày cận Tết, song các đoàn viên, chiến sĩ công an vẫn dành thời gian thăm hỏi, sum vầy cùng các con nuôi, thân nhân liệt sỹ, đối tượng yếu thế với nhiều hoạt động thiết thực.
Bà Trần Thị Hải - Chủ tịch MTTQ xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) thông tin, địa phương đã kêu gọi được gần 2.400 suất quà trị giá gần 1,3 tỷ đồng để chăm lo Tết cho người nghèo, trong đó, một số cụ cao niên đã mang tiền tiết kiệm trao tặng hoàn cảnh khó khăn.