Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Công nghiệp

Trong 2 tháng, Hà Tĩnh thu 1.221 tỷ đồng từ thuế xuất nhập khẩu

Phan Trâm
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - 2 tháng đầu năm, số thu thuế xuất nhập khẩu qua địa bàn Hà Tĩnh của Chi cục Hải quan Khu vực XI đạt 1.221 tỷ đồng, đạt 15,6% dự toán được giao.

Theo Chi cục Hải quan Khu vực XI, tính đến ngày 28/2, qua địa bàn Hà Tĩnh, đơn vị đã mở hơn 4.000 tờ khai hải quan (tăng 44,5% so với cùng kỳ) với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 600 triệu USD (tăng 30% so với cùng kỳ).

bqbht_br_0445.jpg
Cảng Vũng Áng nhộn nhịp tàu vào "ăn hàng", góp phần tăng thu thuế xuất nhập khẩu cho Hà Tĩnh trong những tháng đầu năm.

Qua đó, Chi cục Hải quan Khu vực XI đã thu thuế xuất nhập khẩu cho Hà Tĩnh đạt hơn 1.221 tỷ đồng, bằng 15,6% dự toán năm (7.400 tỷ đồng) và tăng 55% so với cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu nguồn thu chủ yếu tập trung tại các cửa khẩu trọng điểm, gồm: Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng thu đạt 1.105,5 tỷ đồng; Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thu đạt 31,1 tỷ đồng; Hải quan cửa khẩu cảng Xuân Hải thu đạt 803,3 triệu đồng; còn lại là từ hoạt động kiểm tra sau thông quan.

t2.jpg
t1.jpg
Hoạt động kiểm tra, giám sát thông quan qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tiếp tục duy trì các nhóm hàng chủ lực như: thép, phôi thép, dăm gỗ, dệt may, sản phẩm điện tử, gạch ốp lát, gạo… Trong khi đó, hàng nhập khẩu chủ yếu là: máy móc thiết bị, than, quặng sắt, phế liệu, hợp kim, dầu nhiên liệu, linh kiện ô tô, tinh bột sắn và nông sản...

Kết quả thu hơn 1.221 tỷ đồng trong chưa đầy hai tháng cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn Hà Tĩnh đang khởi động thuận lợi.

9597.jpg
Hỗ trợ doanh nghiệp mở tờ khai qua Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Tuy nhiên, để hoàn thành dự toán thu 7.400 tỷ đồng trong năm 2026, thời gian tới, Chi cục Hải quan Khu vực XI sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp. Trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh hải quan số, rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp; tăng cường quản lý rủi ro, chống thất thu ngân sách, đặc biệt với các mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch lớn; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất nhập khẩu; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra sau thông quan và chống buôn lậu, gian lận thương mại...

Tin liên quan

Tags:

#Thu thuế xuất nhập khẩu #Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng #Chi cục Hải quan khu vực XI #Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Chủ đề Thu ngân sách

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Đề xuất thành lập Tập đoàn đường sắt quốc gia Việt Nam

Đề xuất thành lập Tập đoàn đường sắt quốc gia Việt Nam

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ Đề án cơ cấu lại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn 2035, theo định hướng hình thành Tập đoàn đường sắt quốc gia Việt Nam để đảm nhận vai trò chủ lực trong dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và phát triển công nghiệp đường sắt quốc gia.
Tết "không nghỉ" tại Khu kinh tế Vũng Áng

Tết "không nghỉ" tại Khu kinh tế Vũng Áng

Dịp Tết tại KKT Vũng Áng Hà Tĩnh, cảng biển, nhà máy điện, kho nhiên liệu và lò cao vẫn sáng đèn, giữ nhịp sản xuất liên tục, tạo đà tăng trưởng ngay từ quý I.
Miệt mài bên từng tổ máy phát điện

Miệt mài bên từng tổ máy phát điện

Những ngày đầu năm mới, đội ngũ kỹ sư các nhà máy sản xuất điện ở Hà Tĩnh vẫn miệt mài bên từng tổ máy, theo dõi từng thông số kỹ thuật để nối liền mạch điện quốc gia.
Thầm lặng canh giữ nguồn sáng mùa xuân

Thầm lặng canh giữ nguồn sáng mùa xuân

Ngày đầu năm mới, khi người người đang sum vầy bên gia đình thì những cán bộ, công nhân ngành Điện Hà Tĩnh vẫn lặng lẽ giữ mạch sáng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Sông Trí định hình tầm vóc đô thị trung tâm

Sông Trí định hình tầm vóc đô thị trung tâm

Những ngày đầu xuân 2026, trong sắc trời trong trẻo và nhịp sống mới lan tỏa khắp vùng Nam Hà Tĩnh, phường Sông Trí bước vào năm mới với tâm thế tự tin, khí thế và đầy triển vọng.
Thắp sáng niềm tin, khơi nguồn phát triển

Thắp sáng niềm tin, khơi nguồn phát triển

Trong bản hòa ca mùa xuân, Công ty Điện lực Hà Tĩnh vẫn bền bỉ đảm bảo dòng điện đến từng nhà máy, từng nếp nhà, thắp lên ánh sáng góp phần đưa Hà Tĩnh không ngừng vươn tới.
Nâng tầm chất lượng dịch vụ cấp nước sạch ở Hà Tĩnh

Nâng tầm chất lượng dịch vụ cấp nước sạch ở Hà Tĩnh

Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh đã nỗ lực mở rộng mạng lưới, nâng công suất các nhà máy, đồng thời chú trọng đầu tư, cải tiến công nghệ để nâng tầm chất lượng sản phẩm nước sạch phục vụ khách hàng, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh nhà.
Ngày đêm “canh” dòng điện dịp Tết

Ngày đêm “canh” dòng điện dịp Tết

Tại Trạm 500 kV Hà Tĩnh - “mắt xích” quan trọng trên trục truyền tải quốc gia, đội ngũ kỹ sư đang ngày đêm “canh gác”, đảm bảo dòng điện an toàn trong thời khắc đặc biệt của năm.
[Infographic] KKT Vũng Áng mở rộng gồm những khu vực nào?

[Infographic] KKT Vũng Áng mở rộng gồm những khu vực nào?

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã thống nhất chủ trương mở rộng KKT Vũng Áng nhằm tăng quỹ đất để tạo không gian phát triển, xây dựng KKT trở thành trung tâm động lực của tỉnh, vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.