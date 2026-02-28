Trong 2 tháng, Hà Tĩnh thu 1.221 tỷ đồng từ thuế xuất nhập khẩu

(Baohatinh.vn) - 2 tháng đầu năm, số thu thuế xuất nhập khẩu qua địa bàn Hà Tĩnh của Chi cục Hải quan Khu vực XI đạt 1.221 tỷ đồng, đạt 15,6% dự toán được giao.
Theo Chi cục Hải quan Khu vực XI, tính đến ngày 28/2, qua địa bàn Hà Tĩnh, đơn vị đã mở hơn 4.000 tờ khai hải quan (tăng 44,5% so với cùng kỳ) với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 600 triệu USD (tăng 30% so với cùng kỳ).
Qua đó, Chi cục Hải quan Khu vực XI đã thu thuế xuất nhập khẩu cho Hà Tĩnh đạt hơn 1.221 tỷ đồng, bằng 15,6% dự toán năm (7.400 tỷ đồng) và tăng 55% so với cùng kỳ năm trước.
Cơ cấu nguồn thu chủ yếu tập trung tại các cửa khẩu trọng điểm, gồm: Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng thu đạt 1.105,5 tỷ đồng; Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thu đạt 31,1 tỷ đồng; Hải quan cửa khẩu cảng Xuân Hải thu đạt 803,3 triệu đồng; còn lại là từ hoạt động kiểm tra sau thông quan.
Hoạt động kiểm tra, giám sát thông quan qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.
Hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tiếp tục duy trì các nhóm hàng chủ lực như: thép, phôi thép, dăm gỗ, dệt may, sản phẩm điện tử, gạch ốp lát, gạo… Trong khi đó, hàng nhập khẩu chủ yếu là: máy móc thiết bị, than, quặng sắt, phế liệu, hợp kim, dầu nhiên liệu, linh kiện ô tô, tinh bột sắn và nông sản...
Kết quả thu hơn 1.221 tỷ đồng trong chưa đầy hai tháng cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn Hà Tĩnh đang khởi động thuận lợi.
Tuy nhiên, để hoàn thành dự toán thu 7.400 tỷ đồng trong năm 2026, thời gian tới, Chi cục Hải quan Khu vực XI sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp. Trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh hải quan số, rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp; tăng cường quản lý rủi ro, chống thất thu ngân sách, đặc biệt với các mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch lớn; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất nhập khẩu; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra sau thông quan và chống buôn lậu, gian lận thương mại...
