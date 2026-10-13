Trung Quốc đột phá công nghệ đường sắt, hướng tới tốc độ 400km/h

Tàu cao tốc nhanh nhất thế giới CR450, có tốc độ 453km/h, tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, nước sở hữu mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới, đã ban hành kế hoạch đổi mới khoa học và công nghệ đường sắt giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030).

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, kế hoạch trên, do Cục Đường sắt Quốc gia Trung Quốc (NRA) công bố, vạch ra các nhiệm vụ trọng tâm trong các lĩnh vực: nghiên cứu cơ bản và công nghệ tiên phong, xây dựng công trình, thiết bị kỹ thuật, dịch vụ vận tải, đường sắt kỹ thuật số và thông minh, an toàn, cũng như phát triển xanh và phát thải carbon thấp.

Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ cơ bản thiết lập được một hệ thống đổi mới khoa học và công nghệ đóng vai trò dẫn dắt quá trình hiện đại hóa ngành đường sắt nước này.

Trong giai đoạn 2026-2030, Trung Quốc dự kiến xây dựng khoảng 30 cơ sở đổi mới khoa học và công nghệ mới cho ngành đường sắt trực thuộc NRA, đạt bước đột phá ở ít nhất 100 công nghệ cốt lõi then chốt và tạo ra không dưới 500 thành tựu khoa học-công nghệ quan trọng. Trung Quốc cũng sẽ triển khai ít nhất 20 kịch bản ứng dụng điển hình hoặc dự án trình diễn như hệ thống vận hành tàu cao tốc đạt tốc độ 400km/h.

Về thiết bị kỹ thuật, kế hoạch đề xuất thúc đẩy một cách ổn định và bài bản công tác nghiên cứu công nghệ tàu đệm từ (maglev) tốc độ cao 600 km/h, cũng như việc thử nghiệm và kiểm chứng các công nghệ then chốt phục vụ sản xuất trong nước.

Đối với dịch vụ vận tải, kế hoạch sẽ thúc đẩy nâng cấp nền tảng bán vé chính thức 12306 từ dịch vụ mua vé đơn thuần thành hệ thống dịch vụ thông minh xuyên suốt hành trình, cung cấp các giải pháp di chuyển đa phương thức trọn gói, đáp ứng chính xác nhu cầu "mang tính cá nhân hóa, khác biệt và đa dạng" của hành khách.

Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ đẩy nhanh việc xây dựng các mô hình lớn, bộ dữ liệu và cơ sở hạ tầng năng lực tính toán trong ngành đường sắt, đồng thời, thiết lập ít nhất 20 bộ dữ liệu ngành chất lượng cao và hơn 20 kịch bản ứng dụng trí tuệ nhân tạo điển hình.

Về phát triển xanh và ít phát thải carbon, kế hoạch kêu gọi thúc đẩy vận hành thí điểm các đầu máy diesel có mức phát thải và tiêu thụ nhiên liệu thấp, cũng như các loại đầu máy và toa xe sử dụng nguồn năng lượng đa dạng (như pin và hydrogen; thiết lập và hoàn thiện hệ thống quản lý carbon, góp phần đạt đỉnh tổng lượng phát thải carbon trong ngành đường sắt vào năm 2030./.