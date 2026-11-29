(Baohatinh.vn) - Những ngôi nhà không chỉ giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn cải thiện điều kiện sinh hoạt, ổn định cuộc sống mà còn thể hiện sự sẻ chia của tuổi trẻ Hà Tĩnh đối với cộng đồng.
Sáng 29/11, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức khởi công 2 công trình nhà ở dành cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí hỗ trợ 140 triệu đồng.
Cụ thể, các đơn vị đã khởi công xây dựng nhà nhân ái cho anh Lê Văn Định (SN 1986, ở thôn Tiền Phong, xã Sơn Kim 2) là thanh niên tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời khởi công công trình Nhà Khăn quàng đỏ cho em Nguyễn Nguyên Khang (SN 2014, ở thôn Trung Hồng, xã Sơn Hồng) – thiếu nhi vùng biên giới có hoàn cảnh khó khăn.
Đại biểu trao biểu trưng và thực hiện nghi thức khởi công nhà nhân ái cho anh Lê Văn Định.
Đại biểu trao biểu trưng hỗ trợ và thực hiện nghi thức khởi công Nhà Khăn quàng đỏ cho em Nguyễn Nguyên Khang.
Mỗi công trình được hỗ trợ 70 triệu đồng từ nguồn kinh phí của chương trình, cùng với sự chung tay, hỗ trợ của chính quyền địa phương. Việc xây dựng nhà ở sẽ góp phần giúp các gia đình cải thiện điều kiện sinh hoạt, ổn định cuộc sống; đồng thời thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội và các đơn vị đối với thanh niên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Thông qua hoạt động, tuổi trẻ Hà Tĩnh tiếp tục phát huy tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm với cộng đồng, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng yếu thế, nhất là tại địa bàn biên giới.
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