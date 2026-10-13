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Vàng SJC sáng 13/10 giảm 800.000 đồng xuống 143,5 triệu đồng/lượng

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Sáng 13/10, giá vàng miếng SJC giảm 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chiều ngày 12/10, đưa giá bán xuống 143,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn và vàng nữ trang 99,99% đang được giữ nguyên giá.

Lượng khách mua vàng tích trữ tăng cao khi giá vàng miếng giảm.
Lượng khách mua vàng tích trữ tăng cao khi giá vàng miếng giảm.

Đảm bảo nguồn cung

Theo bảng giá của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật lúc 8 giờ 26 phút ngày 13/10, vàng miếng SJC loại một lượng được niêm yết ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với mức 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra chiều 12/10, giá giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Các loại vàng miếng SJC trọng lượng nhỏ cũng giảm tương ứng, với giá mua vào cùng ở mức 140,5 triệu đồng/lượng, giá bán từ 143,52 đến 143,53 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua vào và bán ra của vàng miếng loại một lượng vẫn ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi vàng miếng giảm giá, vàng nhẫn SJC 99,99% giữ nguyên mức mua vào 140,8 triệu đồng/lượng, bán ra từ 143,8 đến 143,9 triệu đồng/lượng, tùy trọng lượng. Vàng nữ trang 99,99% tại SJC cũng giữ mức 138,3 triệu đồng/lượng mua vào và 142,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảng giá vàng cập nhật lúc 8 giờ 26 ngày 13/10. Ảnh chụp màn hình
Bảng giá vàng cập nhật lúc 8 giờ 26 ngày 13/10. Ảnh chụp màn hình

Giá vàng hạ thu hút thêm người mua tích trữ. Ghi nhận của phóng viên tại cửa hàng vàng Mi Hồng, phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, khá đông khách hàng đến giao dịch. Chị Nguyễn Hồng Thanh, ngụ tại phường Bàn Cờ, TP Hồ Chí Minh, cho biết đã mua hai chỉ vàng SJC để tích trữ. Khi thấy giá giảm, chị quyết định mua thêm một chỉ, nâng tổng lượng vàng tích trữ lên ba chỉ.

Theo đại diện cửa hàng Mi Hồng, lượng khách đến mua tăng khi giá vàng giảm. Cửa hàng vẫn bảo đảm nguồn cung, đáp ứng nhu cầu giao dịch của người dân.

Tại các doanh nghiệp khác, bảng giá đầu buổi sáng ghi nhận mức niêm yết vàng miếng SJC chưa đồng nhất. PNJ và DOJI cùng niêm yết giá mua vào 141,3 triệu đồng/lượng, bán ra 144,3 triệu đồng/lượng. Mi Hồng niêm yết giá mua vào 141,3 triệu đồng/lượng, bán ra 142,8 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chiều 12/10.

Các loại vàng trang sức giữ nguyên giá trong sáng 13/10.
Các loại vàng trang sức giữ nguyên giá trong sáng 13/10.

Đối với vàng nhẫn, nhẫn trơn PNJ 999,9 có giá mua vào 140,8 triệu đồng/lượng, bán ra 143,8 triệu đồng/lượng. Các sản phẩm vàng Kim Bảo và Phúc Lộc Tài cũng được PNJ niêm yết ở mức này. Nhẫn tròn Phú Quý 999,9 có cùng mức giá mua vào và bán ra với nhẫn trơn PNJ.

Trong khi đó, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng tại DOJI được niêm yết ở mức 139,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra. Nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào 139,4 triệu đồng/lượng, bán ra 143,4 triệu đồng/lượng. Hai sản phẩm cùng giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chiều hôm trước, với chênh lệch mua vào và bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đi xuống, thị trường dõi theo chính sách lãi suất của Fed

Tại thị trường thế giới, giá vàng giảm trong phiên giao dịch ngày 12/10, khi đồng USD mạnh lên, giá dầu phục hồi và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng gây sức ép, lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn trước những căng thẳng tại eo biển Hormuz và xung đột Mỹ - Iran. Theo trang kitco.com, vào lúc 8h sáng 13/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,29%, xuống khoảng 4.158,5 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng gần đây tập trung nhiều hơn vào triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong những tháng cuối năm, đặc biệt là khả năng các số liệu lạm phát sắp công bố làm gia tăng áp lực thắt chặt chính sách vào tháng 12.

Theo dữ liệu thị trường được dẫn trong báo cáo, xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 được định giá ở mức khoảng 17%, trong khi khả năng có ít nhất một đợt tăng lãi suất trước tháng 12 lên tới 87,7%. Các số liệu kinh tế Mỹ yếu hơn trước đó đã làm giảm lo ngại về nguy cơ tăng lãi suất trong ngắn hạn. Tuy nhiên, giá dầu phục hồi tiếp tục làm dấy lên lo ngại lạm phát, khiến triển vọng chính sách tiền tệ vào cuối năm còn nhiều bất định.

Bảng giá vàng thế giới trong ngày 12/10. Ảnh chụp màn hình
Bảng giá vàng thế giới trong ngày 12/10. Ảnh chụp màn hình

Thị trường đang hướng sự chú ý tới chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ, dự kiến công bố ngày 14/10, cùng chỉ số giá sản xuất (PPI) và số liệu doanh số bán lẻ vào ngày 15/10. Những dữ liệu này có thể tác động đến kỳ vọng lãi suất, diễn biến đồng USD và lợi suất trái phiếu, qua đó ảnh hưởng đến giá vàng.

Trong bối cảnh đó, đồng USD và lợi suất thực tăng tiếp tục gây sức ép lên vàng, dù nhu cầu đầu tư thông qua các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) và hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn là những yếu tố hỗ trợ thị trường.

Về địa chính trị, eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng có khả năng tác động đến thị trường năng lượng và kim loại quý. Quan chức an ninh cấp cao Iran Mohsen Rezaei tuyên bố phản hồi mới nhất của Mỹ đối với 7 điều kiện do Tehran đưa ra nhằm mở lại tuyến đường thủy chiến lược này là chưa thỏa đáng. Ông khẳng định sẽ không có cuộc đàm phán nào diễn ra cho đến khi các điều kiện của Iran được đáp ứng.

David Morrison, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, nhận định giá vàng có thể cần kiểm tra lại vùng hỗ trợ quan trọng quanh 4.000 USD/ounce trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn. Theo ông, chưa bên nào cho thấy dấu hiệu sẵn sàng nhượng bộ trong tình hình hiện nay.

Các mặt hàng vàng trang sức khá phong phú và đa dạng để khách hàng chọn mua.
Các mặt hàng vàng trang sức khá phong phú và đa dạng để khách hàng chọn mua.

Trong khi đó, chuyên gia phân tích thị trường Fawad Razaqzada thuộc FOREX.com cho rằng đà phục hồi của vàng đã suy yếu phần nào do đồng USD và lợi suất trái phiếu vẫn duy trì ở mức cao.

Về kỹ thuật, giá vàng cần vượt vùng kháng cự 4.220,89 - 4.226,82 USD/ounce để củng cố đà tăng. Nếu vượt qua vùng này, giá có thể hướng tới các mốc 4.271,57 USD/ounce và 4.311,17 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, nếu giảm dưới ngưỡng hỗ trợ 4.175,03 USD/ounce, giá vàng có thể lùi về các vùng 4.154,99 USD/ounce và 4.141,86 USD/ounce.

Hoàng Tuyết - Hồng Hạnh/Báo Tin tức và Dân tộc
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