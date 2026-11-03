Việt Nam vừa trải qua tháng 10 nóng chưa từng có trong 65 năm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tháng 10 vừa qua, nền nhiệt trên hầu khắp cả nước cao hơn đáng kể so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cụ thể, nhiệt độ trung bình tại phần lớn các khu vực trên cả nước cao hơn 1-2 độ C so với trung bình nhiều năm. Đáng chú ý, khu vực Bắc Bộ ghi nhận mức nhiệt cao hơn 2-3 độ C, trong khi một số nơi ở Nam Bộ cao hơn 0,5-1 độ C. Thống kê của cơ quan khí tượng cho thấy, nhiệt độ trung bình tháng 10 trên phạm vi toàn quốc đạt 26,30 độ C, cao hơn 1,74 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Đây là mức nhiệt trung bình tháng 10 cao nhất trên phạm vi cả nước trong chuỗi số liệu quan trắc kéo dài 65 năm, kể từ năm 1961. Đặc biệt, trong tháng 10, có tới 61 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày đạt hoặc vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ.

Việt Nam trải qua tháng 10 nắng nóng kỷ lục (Ảnh: Thành Đông).

Bên cạnh đó, 98 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ trung bình tháng đạt hoặc vượt kỷ lục lịch sử cùng thời kỳ. Trong số này, riêng khu vực Bắc Bộ có tới 87 trạm, cho thấy mức độ bất thường của nền nhiệt tại khu vực phía Bắc trong tháng 10 vừa qua.

Đáng chú ý, từ ngày 28/9 đến 2/10, Bắc Bộ xuất hiện đợt nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1991, khu vực này ghi nhận nắng nóng diện rộng trong tháng 10.

Tại khu vực Tây Bắc Bộ, trạm Yên Châu (Sơn La) ghi nhận nhiệt độ 38,3 độ C ngày 3/10, kỷ lục cũ là 37,5 độ C. Trạm Mường Tè (Lai Châu) đạt 38 độ C ngày 2/10, cao hơn mức kỷ lục 37,2 độ C năm 1991. Đặc biệt, trạm Mù Cang Chải (Lào Cai) ghi nhận nhiệt độ 34,2 độ C, cao hơn kỷ lục trước đó tới 2,9 độ C.

Tại Hà Nội, trạm Láng ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày đạt 37,1 độ C vào ngày 2/10, vượt kỷ lục tháng 10 trước đó 0,7 độ C. Hai trạm Hoài Đức và Hà Đông cùng ghi nhận mức nhiệt 36,5 độ C. Ở Hải Phòng, trạm Hòn Dấu ghi nhận nhiệt độ 37,2 độ C, cao hơn kỷ lục cũ 2,4 độ C.

Không chỉ nhiệt độ cao nhất trong ngày, nền nhiệt trung bình cả tháng tại nhiều địa phương cũng tăng mạnh. Trạm Vĩnh Yên (Phú Thọ) ghi nhận nhiệt độ trung bình tháng 10 đạt 32,1 độ C, cao hơn kỷ lục cũ 1 độ C. Tại Bắc Mê và Đồng Văn (Tuyên Quang), nhiệt độ trung bình tháng 10 đều vượt kỷ lục trước đó 1,6 độ C.

Vì sao nóng bất thường?

Lý giải tình trạng nóng bất thường, các chuyên gia khí tượng cho rằng El Nino hoạt động rất mạnh là một trong những yếu tố góp phần làm nền nhiệt tăng cao.

Bên cạnh đó, không khí lạnh trong tháng 10 hoạt động chưa đủ mạnh để duy trì trạng thái giảm nhiệt kéo dài.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất 96%.

Trong tháng 11, nhiệt độ trung bình trên cả nước được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm 1-2 độ C.

Không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn bình thường. Rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ được dự báo xuất hiện muộn, số ngày rét ít hơn trung bình nhiều năm. Song vẫn có khả năng xuất hiện những đợt rét mạnh nhưng không kéo dài.