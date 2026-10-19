Bộ CHQS tỉnh điều động, bổ nhiệm 28 cán bộ

(Baohatinh.vn) - Việc kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở nhằm nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh tại Hà Tĩnh.
Sáng 19/10, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm 28 cán bộ thuộc Bộ CHQS tỉnh về nhận nhiệm vụ tại Ban CHQS các xã, phường và các đơn vị trực thuộc.
Đại tá Hoàng Xuân Đông – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh công bố Quyết định số 76/QĐ-QK4 ngày 12/10/2026 của Chính ủy Quân khu 4 về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn đối với 28 cán bộ thuộc Bộ CHQS tỉnh.
Trong đó, 10 đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, phường: Đan Hải, Nghi Xuân, Bắc Hồng Lĩnh, Nam Hồng Lĩnh, Mai Phụ, Lộc Hà, Thạch Hà, Kỳ Khang, Hương Đô, Hải Ninh.
16 đồng chí giữ chức Chính trị viên Ban CHQS các xã, phường: Đức Đồng, Tiên Điền, Cổ Đạm, Hà Huy Tập, Hương Xuân, Đan Hải, Thành Sen, Việt Xuyên, Thạch Hà, Thiên Cầm, Sơn Hồng, Nam Hồng Lĩnh, Trần Phú, Vũng Áng, Sông Trí, Đồng Kinh. Hai đồng chí còn lại giữ chức Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 25 và Phó Trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 26.
Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm. Đồng chí yêu cầu trên cương vị công tác mới, mỗi cán bộ nhanh chóng nắm bắt tình hình, tiếp nhận và bàn giao nhiệm vụ chặt chẽ, sâu sát cơ sở. Đồng thời, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
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