1. Tác dụng của nghệ với trào ngược dạ dày

Theo Y học cổ truyền, củ nghệ vàng (vị thuốc gọi là khương hoàng) có vị cay đắng, tính ấm (ôn), quy vào hai kinh Can và Tỳ. Vị thuốc này sở hữu công năng chính là hành khí, phá huyết ứ, thông kinh lạc, tiêu mủ và chỉ thống (giảm đau).

Trong Đông y, chứng trào ngược dạ dày thực quản và đau thượng vị thường phát sinh do tình trạng khí trệ uất kết, tỳ vị vận hóa kém... Khương hoàng giúp giải tỏa uất trệ, hành khí tán ứ, từ đó làm dịu các cơn đau rát vùng thượng vị và hạn chế tình trạng trào ngược dịch vị lên thực quản.

Dưới góc nhìn của Y học hiện đại, giá trị trị liệu của nghệ vàng đến từ hoạt chất quý curcuminoids (trong đó curcumin là hoạt chất chính chiếm 2 – 8% trọng lượng củ nghệ) cùng 5 – 6% tinh dầu tự nhiên. Các nghiên cứu dược lý đã chứng minh curcumin tác động tích cực tới hệ tiêu hóa qua nhiều cơ chế đặc hiệu:

- Tăng tiết mật nhưng không làm tăng acid dịch vị: Curcumin kích thích co bóp túi mật và thúc đẩy tăng tiết dịch mật hỗ trợ tiêu hóa thức ăn tốt hơn, nhưng hoàn toàn không làm gia tăng lượng acid dịch vị trong dạ dày. Điều này có ý nghĩa rất lớn với người bệnh trào ngược, bởi tổn thương niêm mạc vốn xuất phát từ sự mất cân bằng giữa yếu tố phá hủy (acid/pepsin) và yếu tố bảo vệ.

- Kích thích tạo chất nhầy và làm lành vết loét: Curcumin giúp kích thích dạ dày tăng cường sản xuất lớp chất nhầy bao phủ niêm mạc. Nhờ đó, lớp màng sinh học này ngăn không cho acid dạ dày tiếp xúc trực tiếp gây rát thực quản, đồng thời đẩy nhanh quá trình tái tạo niêm mạc tổn thương.

- Kháng viêm và diệt khuẩn: Curcumin cùng tinh dầu nghệ có đặc tính chống oxy hóa, kháng viêm mạnh, hỗ trợ ức chế sự phát triển của vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) – tác nhân hàng đầu gây viêm loét và trào ngược dạ dày kéo dài.

Nghệ vàng chứa curcumin có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm, đang được nghiên cứu về tiềm năng hỗ trợ sức khỏe đường tiêu hóa, giảm trào ngược dạ dày… Ảnh AI.

2. Cách dùng nghệ giảm trào ngược dạ dày

Để giảm trào ngược dạ dày, người bệnh có thể áp dụng các cách dùng chuẩn y khoa và dân gian dưới đây:

2.1. Dùng tinh bột nghệ kết hợp mật ong

Bài thuốc phối hợp nghệ vàng và mật ong là giải pháp kinh điển đã được chứng minh hiệu quả qua thử nghiệm lâm sàng. Mật ong giúp làm giảm độ acid của dịch vị, trung hòa acid dạ dày, đồng thời đóng vai trò là chất kháng khuẩn và tạo màng bao phủ vết loét tương hỗ cùng nghệ.

- Pha nước uống: Lấy 12g tinh bột nghệ (hoặc bột nghệ nguyên chất) trộn đều với 6g mật ong nguyên chất; pha hỗn hợp vào khoảng 150 - 200ml nước ấm (khoảng 40°C), khuấy đều và uống trước bữa ăn 30 phút.

- Dạng viên hoàn: Bạn có thể trộn bột nghệ với mật ong thành hỗn hợp đồng nhất, vo thành các viên nhỏ cỡ hạt đậu xanh rồi sấy khô, bảo quản trong lọ thủy tinh kín ở ngăn mát tủ lạnh. Mỗi ngày uống 2 – 3 lần, mỗi lần khoảng 3 – 5 viên trước khi ăn.

2.2. Sử dụng nghệ tươi ngâm mật ong

Nghệ tươi chứa hàm lượng tinh dầu tự nhiên dồi dào, giúp chống loét và xoa dịu niêm mạc hiệu quả.

- Cách ngâm: Chuẩn bị 50g nghệ tươi rửa sạch, để ráo nước rồi thái lát mỏng; cho nghệ vào lọ thủy tinh rồi đổ từ 0,5 đến 1 lít mật ong nguyên chất vào ngâm, đậy kín nắp và để nơi khô ráo, tránh ánh nắng.

- Cách dùng: Sau 1 tuần ngâm, lấy 2 thìa cà phê hỗn hợp nghệ mật ong pha cùng nước ấm để uống. Dùng đều đặn 2 – 3 lần mỗi ngày, kiên trì từ 4 – 6 tuần để thấy các triệu chứng trào ngược thuyên giảm rõ rệt.

3. Các gia tăng khả năng hấp thụ curcumin (tăng sinh khả dụng)

Mặc dù curcumin có tác dụng tốt nhưng lại kém tan trong nước và bị chuyển hóa rất nhanh tại gan. Để tối ưu khả năng hấp thụ curcumin vào cơ thể, bạn nên áp dụng các mẹo sau:

- Kết hợp với hạt tiêu đen (piperine): Thêm một lượng nhỏ hạt tiêu đen vào công thức dùng nghệ. Hoạt chất piperine trong tiêu đen giúp ức chế quá trình chuyển hóa curcumin ở gan, làm tăng khả năng hấp thụ curcumin vào máu lên tới 2.000%.

- Dùng cùng chất béo lành mạnh: Curcumin hòa tan tốt trong chất béo. Bạn có thể uống tinh bột nghệ cùng sữa ấm hoặc dùng nghệ trong các bữa ăn có dầu thực vật, trứng, cá để cơ thể dễ dàng hấp thụ.

- Liều lượng khuyến cáo: Người trưởng thành chỉ nên dùng 2 – 4g tinh bột nghệ nguyên chất/ngày (khoảng 1 – 2 thìa cà phê).

4. Lưu ý khi dùng nghệ giảm trào ngược

Dù củ nghệ là dược liệu tự nhiên, việc sử dụng sai cách hoặc sai đối tượng có thể gây ra những rủi ro sức khỏe không mong muốn.

Tuyệt đối không dùng nghệ đen cho người trào ngược xuất huyết: Một sai lầm nguy hiểm là dùng thay thế nghệ vàng bằng nghệ đen (nga truật). Trong Y học cổ truyền, nghệ đen có tính phá huyết cực mạnh. Nếu người bị trào ngược dạ dày đang có tình trạng viêm loét nặng hoặc xuất huyết dạ dày sử dụng nghệ đen, thành phần hoạt tính mạnh này sẽ khiến vết loét nghiêm trọng hơn, gây chảy máu dữ dội. Do đó, chỉ được sử dụng nghệ vàng (khương hoàng) để điều trị bệnh dạ dày.

Các đối tượng chống chỉ định và cần thận trọng:

Phụ nữ mang thai : Uống tinh bột nghệ liều cao có thể kích thích tử cung co bóp, tăng nguy cơ sảy thai hoặc sinh non.

: Uống tinh bột nghệ liều cao có thể kích thích tử cung co bóp, tăng nguy cơ sảy thai hoặc sinh non. Người mắc bệnh sỏi mật, tắc mật : Curcumin kích thích túi mật co bóp mạnh. Ở người có sỏi mật hoặc tắc đường mật, sự co bóp này có thể làm sỏi di chuyển gây tắc nghẽn, dẫn đến các cơn đau quặn mật dữ dội.

: Curcumin kích thích túi mật co bóp mạnh. Ở người có sỏi mật hoặc tắc đường mật, sự co bóp này có thể làm sỏi di chuyển gây tắc nghẽn, dẫn đến các cơn đau quặn mật dữ dội. Người bị rối loạn đông máu hoặc dùng thuốc chống đông : Curcumin có khả năng ức chế kết tập tiểu cầu, làm cho máu loãng hơn. Người đang dùng thuốc chống đông như aspirin, warfarin cần tránh dùng nghệ liều cao.

: Curcumin có khả năng ức chế kết tập tiểu cầu, làm cho máu loãng hơn. Người đang dùng thuốc chống đông như aspirin, warfarin cần tránh dùng nghệ liều cao. Người chuẩn bị phẫu thuật : Phải ngưng sử dụng nghệ ít nhất 2 tuần trước khi phẫu thuật để tránh nguy cơ chảy máu kéo dài.

: Phải ngưng sử dụng nghệ ít nhất 2 tuần trước khi phẫu thuật để tránh nguy cơ chảy máu kéo dài. Bệnh nhân đái tháo đường : Curcumin có tác dụng hỗ trợ hạ đường huyết. Nếu dùng cùng thuốc điều trị tiểu đường có thể làm đường huyết giảm sâu đột ngột.

: Curcumin có tác dụng hỗ trợ hạ đường huyết. Nếu dùng cùng thuốc điều trị tiểu đường có thể làm đường huyết giảm sâu đột ngột. Người nguy cơ sỏi thận hoặc thiếu máu: Nghệ chứa hàm lượng oxalat cao có thể gây kết tinh sỏi thận ở người nhạy cảm. Ngoài ra, curcumin liên kết với sắt làm giảm khả năng hấp thu sắt của cơ thể, không tốt cho người đang bị thiếu máu thiếu sắt.

Thời điểm uống và cách dùng an toàn