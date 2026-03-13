"Cầm tay chỉ việc" hỗ trợ hộ kinh doanh Hà Tĩnh kê khai thuế

Xăng dầu "nhảy" giá, làm gì để tránh hiệu ứng domino? 11/03/2026 17:01 Giá xăng dầu tăng cao gây áp lực lớn, cần các giải pháp linh hoạt từ doanh nghiệp, nhà quản lý và người tiêu dùng để duy trì ổn định thị trường.

Dịch vụ giao đồ ăn qua ứng dụng phát triển nhanh ở Hà Tĩnh 11/03/2026 15:28 Sự xuất hiện của các ứng dụng đặt đồ ăn công nghệ đang thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân Hà Tĩnh, đồng thời mở ra thêm kênh bán hàng cho hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Giá vàng, bạc tiếp tục tăng mạnh 11/03/2026 10:07 Sáng nay (11/3), giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh ngày thứ 2 liên tiếp lên quanh mốc 186 triệu đồng/lượng. Giá bạc tăng mạnh tới 6 triệu đồng/kg.

Tài chính thị trường ngày 11/3: Chứng khoán phục hồi, xăng dầu gây áp lực chi phí 11/03/2026 07:45 Chứng khoán Việt Nam phục hồi mạnh sau phiên giảm sâu; giá xăng dầu tăng tạo áp lực chi phí vận tải; vàng cao nhưng người trẻ vẫn mua tích lũy. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá xăng tăng hơn 2.000 đồng một lít 11/03/2026 04:24 Từ 0h ngày 11/3, giá xăng RON95-III tăng 2.080 đồng lên 29.120 đồng, dầu diesel đắt thêm 480 đồng ở mức 30.710 đồng một lít.

"Việt Nam chưa phải dùng nguồn xăng dầu dự trữ quốc gia" 10/03/2026 13:00 Nguồn cung trong nước vẫn đủ đáp ứng đến hết tháng 3 và đang được bổ sung nên Việt Nam chưa phải dùng đến nguồn xăng dầu dự trữ quốc gia.

Giá vàng bứt phá 10/03/2026 10:51 Sáng 10/3, đúng như dự báo, giá vàng trong nước đồng loạt quay đầu tăng mạnh theo đà quốc tế, chính thức vượt mốc 185 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Cùng thời điểm, vàng thế giới vẫn nhích nhẹ bất chấp sức ép lớn từ sự vươn lên của đồng USD.

Giá dầu thế giới quay đầu giảm 10/03/2026 08:18 Giá Brent và WTI cùng giảm gần 7%, sau tuyên bố của ông Trump rằng xung đột tại Trung Đông sẽ sớm kết thúc.

Tài chính thị trường ngày 10/3: Chứng khoán giảm điểm sâu, nhà đầu tư nên làm gì? 10/03/2026 07:40 Trong bối cảnh thị trường chứng khoán rung lắc mạnh, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần ưu tiên kiểm soát rủi ro, hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Chính thức: Giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0% 10/03/2026 05:44 Theo Nghị định 72, thuế nhập khẩu ưu đãi xuống 0% với một số mặt hàng xăng dầu để tăng nguồn cung và ổn định thị trường.

Lực lượng quản lý thị trường Hà Tĩnh đồng loạt kiểm tra các cửa hàng xăng dầu 09/03/2026 15:49 Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn nhằm kiểm soát hoạt động kinh doanh và ngăn chặn tình trạng găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Giá vàng ở mức cao, nhiều người trẻ vẫn chọn mua tích lũy 09/03/2026 15:29 Mỗi tháng dành khoảng 2-4 triệu đồng từ thu nhập, nhiều người trẻ Hà Tĩnh đang hình thành thói quen mua vàng tích lũy, coi đây là kênh quản lý tài chính cá nhân hiệu quả.

Mở đợt hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế theo quy định mới 09/03/2026 14:55 Cơ quan thuế sẽ triển khai đợt cao điểm 15 ngày hỗ trợ hộ kinh doanh đăng ký, kê khai và nộp thuế theo quy định mới tại Nghị định 68/2026 và Thông tư 18/2026.

Giá xăng dầu tăng cao, người dân chuyển hướng dùng taxi điện 09/03/2026 13:42 Giá xăng dầu tăng mạnh khiến chi phí đi lại và vận tải chịu nhiều áp lực; trong bối cảnh đó, taxi điện với mức giá cước ổn định, cạnh tranh trở thành lựa chọn của nhiều người dân tại Hà Tĩnh.

Giá USD tăng kịch trần 09/03/2026 12:37 Hôm nay (9/3), nhiều ngân hàng niêm yết giá bán USD ở mức kịch trần, giá USD trên thị trường tự do cũng đã vượt 27.000 đồng/USD.

Tài chính thị trường ngày 9/3: Đề xuất nâng hạn mức vay tiêu dùng lên 400 triệu đồng 09/03/2026 07:39 Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng hạn mức vay tiêu dùng nhỏ lên 400 triệu đồng và đơn giản hóa thủ tục nhằm mở rộng tiếp cận tín dụng chính thức và hạn chế tín dụng đen. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Ngân hàng cùng tiểu thương chuẩn hóa tài khoản kinh doanh 09/03/2026 05:08 Các ngân hàng đang tích cực hỗ trợ tiểu thương ở Hà Tĩnh chuẩn hóa tài khoản phục vụ sản xuất - kinh doanh, góp phần thực hiện chuyển đổi mô hình thuế khoán sang kê khai thuế.

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế nhập xăng dầu về 0% 08/03/2026 20:38 Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế nhập khẩu ưu đãi xuống 0% với một số mặt hàng xăng dầu để tăng nguồn cung và ổn định thị trường trước căng thẳng tại Trung Đông.

Thực phẩm chế biến sẵn - Trả tiền mua thời gian 08/03/2026 14:52 Thay vì mua nguyên liệu về tự sơ chế, nhiều người chọn các khay thực phẩm sơ chế sẵn, giúp bữa ăn nhanh gọn hơn, đồng thời hình thành xu hướng kinh doanh mới: thực phẩm sơ chế.

Người mua vàng lỗ gần 6 triệu đồng/lượng chỉ trong một tuần 08/03/2026 10:19 Sáng 8/3/2026, giá vàng trong nước tiếp tục ghi nhận mức sụt giảm mạnh so với đầu tuần, khiến người mua lỗ gần 6 triệu đồng/lượng. Dù giá biến động khôn lường, người dân vẫn xếp hàng mua vàng do tâm lý

Giá gas bán lẻ tăng mạnh 08/03/2026 08:12 Giá gas bán lẻ tại nhiều địa phương tăng nhanh từ đầu tháng 3 khi nguồn cung LPG nhập khẩu gặp gián đoạn.

Giá xăng dầu tăng 2 lần trong 3 ngày: Người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh nặng nỗi lo 08/03/2026 05:30 Việc giá xăng dầu tăng mạnh và được điều chỉnh tới 2 lần chỉ trong 3 ngày khiến nhiều người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh lo ngại khi chi phí sinh hoạt và vận tải đồng loạt tăng.

Giá xăng tăng 4.700 đồng một lít 07/03/2026 14:52 Từ 15h hôm nay (7/3), giá xăng RON95-III lên 27.040 đồng một lít, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Thị trường quà tặng ngày 8/3: Giá hoa tươi có loại tăng gấp đôi 07/03/2026 10:25 Cận kề 8/3, thị trường quà tặng tại Hà Tĩnh trở nên sôi động với sức mua tăng mạnh. Đặc biệt, một số loại hoa tươi ghi nhận mức giá tăng gấp đôi so với ngày thường.

Giá xăng dầu có thể được điều chỉnh sớm hơn 07/03/2026 06:28 Nếu giá cơ sở tăng từ 7% trở lên, giá xăng dầu có thể được điều chỉnh ngay sau đó một ngày thay vì chờ 7 ngày như trước, theo Nghị quyết mới của Chính phủ.

Người dân, doanh nghiệp thêm "nặng gánh" khi giá xăng dầu tăng 07/03/2026 05:30 Giá xăng dầu tăng mạnh trong kỳ điều hành ngày 5/3 vừa qua tạo thêm áp lực chi tiêu của người dân và hoạt động của nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh.

Thị trường bất động sản Hà Tĩnh vào giai đoạn “thanh lọc”? 07/03/2026 05:15 Lãi suất cho vay cao khiến thị trường bất động sản Hà Tĩnh “giảm nhiệt”. Cùng với áp lực tín dụng cho vay tăng cao đã dịch chuyển dần từ đầu tư "lướt sóng", ngắn hạn sang nhu cầu thực.

Quản lý thị trường đồng loạt kiểm tra các cửa hàng xăng dầu 07/03/2026 05:05 Bộ Công Thương yêu cầu địa phương tăng cường kiểm tra kinh doanh xăng dầu, xử lý nghiêm tình trạng găm hàng. Qua kiểm tra tại nhiều địa phương, nguồn cung cơ bản ổn định, chưa phát hiện vi phạm.