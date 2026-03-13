"Cầm tay chỉ việc" hỗ trợ hộ kinh doanh Hà Tĩnh kê khai thuế

(Baohatinh.vn) - Các hộ kinh doanh trên toàn tỉnh được "cầm tay chỉ việc" để nắm rõ quy trình đăng ký, kê khai, nộp thuế trong 15 ngày cao điểm hỗ trợ của Thuế tỉnh Hà Tĩnh...
Mở màn cho đợt cao điểm hỗ trợ, ngành thuế đã tổ chức hội thảo trực tuyến đến tận các đơn vị thuế cơ sở nhằm cung cấp các giải pháp giúp hộ kinh doanh kê khai thuế đúng.
Để sẵn sàng cho kỳ kê khai thuế đầu tiên, hiện nay, các hộ kinh doanh đều đã được hướng dẫn lập Sổ doanh thu hàng hóa, dịch vụ theo mẫu S2a-HKD theo Thông tư 152/2025/TT-BTC. Sổ này sẽ ghi nhận doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo từng nhóm danh mục ngành nghề kinh doanh để tính thuế GTGT, thuế TNCN cho hộ kinh doanh. Cùng với đó, hộ kinh doanh phải thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cho cơ quan thuế. Theo quy định, hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống chậm nhất ngày 20/4/2026 phải gửi thông báo số tài khoản ngân hàng/số hiệu ví điện tử đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp; hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm thực hiện thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử kèm theo tờ khai thuế đầu tiên của năm 2026.
Điểm nhấn trong đợt phát động "15 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế" là ngành thuế tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung liên quan đến Nghị định 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; đồng thời thực hiện Thông tư 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Mục tiêu cuối cùng của đợt phát động là giúp các hộ kinh doanh nắm rõ quy định, chủ động ghi chép sổ sách, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định.
Chứng khoán Việt Nam phục hồi mạnh sau phiên giảm sâu; giá xăng dầu tăng tạo áp lực chi phí vận tải; vàng cao nhưng người trẻ vẫn mua tích lũy. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sáng 10/3, đúng như dự báo, giá vàng trong nước đồng loạt quay đầu tăng mạnh theo đà quốc tế, chính thức vượt mốc 185 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Cùng thời điểm, vàng thế giới vẫn nhích nhẹ bất chấp sức ép lớn từ sự vươn lên của đồng USD.
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán rung lắc mạnh, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần ưu tiên kiểm soát rủi ro, hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng hạn mức vay tiêu dùng nhỏ lên 400 triệu đồng và đơn giản hóa thủ tục nhằm mở rộng tiếp cận tín dụng chính thức và hạn chế tín dụng đen. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sáng 8/3/2026, giá vàng trong nước tiếp tục ghi nhận mức sụt giảm mạnh so với đầu tuần, khiến người mua lỗ gần 6 triệu đồng/lượng. Dù giá biến động khôn lường, người dân vẫn xếp hàng mua vàng do tâm lý