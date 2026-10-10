Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình giảm tốc độ tối đa từ ngày 12/10

Từ ngày 12/10, tốc độ tối đa trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình dự kiến giảm từ 120km/h xuống 100km/h nhằm bảo đảm an toàn giao thông và phù hợp với điều kiện hạ tầng tuyến đường.
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa thông báo về việc điều chỉnh tốc độ khai thác tối đa trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.
Cụ thể, các làn đường, đoạn tuyến hiện cho phép phương tiện lưu thông với tốc độ tối đa 120km/h sẽ được điều chỉnh giảm xuống còn 100km/h.
Các quy định về tốc độ tại những vị trí, đoạn tuyến khác và phương án tổ chức giao thông hiện hành trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình vẫn được giữ nguyên. Việc điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở văn bản số 6199/CĐBVN-TCGT ngày 18/9 của Cục Đường bộ Việt Nam về điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc CT.01, đoạn Cầu Giẽ - Ninh Bình.
VEC cho biết, việc giảm tốc độ tối đa được đưa ra sau quá trình rà soát điều kiện thực tế của tuyến đường, nhằm bảo đảm tốc độ khai thác phù hợp với kết cấu hạ tầng và đồng bộ với các đoạn cao tốc liền kề.
Đồng thời, việc điều chỉnh nhằm nâng cao an toàn giao thông, bảo đảm quá trình khai thác tuyến đường diễn ra an toàn, ổn định.
Dự kiến, quy định tốc độ mới sẽ được áp dụng từ ngày 12/10, sau khi hệ thống biển báo giao thông trên tuyến được điều chỉnh, hoàn thiện và đưa vào sử dụng.
VEC khuyến cáo người điều khiển phương tiện lưu thông trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình cần chủ động quan sát, tuân thủ hệ thống biển báo giao thông, đặc biệt là biển quy định tốc độ tối đa, tối thiểu và biển báo tại các nút giao.
Các tài xế cần điều chỉnh tốc độ phù hợp, duy trì khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước, chú ý quan sát khi chuyển làn, ra vào cao tốc và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.
Ngoài ra, VEC đề nghị người tham gia giao thông tuân thủ nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.
Trải qua 65 năm, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng lớn mạnh. Trong mỗi cuộc chiến giữa lằn ranh sinh tử, họ luôn tâm niệm: chiến đấu hết mình, giành giật nạn nhân với tử thần, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.
Phát hiện khách hàng có biểu hiện bất thường khi thực hiện giao dịch, nhân viên Agribank Chi nhánh Nầm đã kịp thời báo Công an xã Tứ Mỹ (tỉnh Hà Tĩnh) nhằm ngăn ngừa "sập bẫy" vụ lừa đảo hơn 1 tỷ đồng.
Tuyến đường Lê Duẩn kéo dài (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) vừa hoàn thành với tổng mức đầu tư 157 tỷ đồng. Dù đã được lắp biển cấm xe tải trên 13 tấn nhưng nhiều xe tải hạng nặng vẫn lưu thông trên tuyến, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng công trình và an toàn giao thông.
Theo chia sẻ của nhiều tài xế, việc phải trả phí, cộng thêm biến động giá nhiên liệu, giá kho bãi tăng khiến họ phải tính toán tuyến đường có lợi nhất trong di chuyển, trong đó có tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh.
Vừa bước vào năm học 2026-2027, nhưng nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến đường, cổng trường trên địa bàn Hà Tĩnh đang hiện hữu. Những vi phạm tưởng chừng nhỏ, cùng sự chủ quan của học sinh và người lớn, có thể dẫn đến những hậu quả không thể cứu vãn.
Ngã tư Ích Hậu, nơi giao giữa tỉnh lộ 548 và tuyến đường liên xã Hồng - Hậu, thuộc thôn Thống Nhất, xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi lưu lượng phương tiện lớn nhưng chưa có đèn tín hiệu.