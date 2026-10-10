Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình giảm tốc độ tối đa từ ngày 12/10

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa thông báo về việc điều chỉnh tốc độ khai thác tối đa trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Cụ thể, các làn đường, đoạn tuyến hiện cho phép phương tiện lưu thông với tốc độ tối đa 120km/h sẽ được điều chỉnh giảm xuống còn 100km/h.

Các quy định về tốc độ tại những vị trí, đoạn tuyến khác và phương án tổ chức giao thông hiện hành trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình vẫn được giữ nguyên. Việc điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở văn bản số 6199/CĐBVN-TCGT ngày 18/9 của Cục Đường bộ Việt Nam về điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc CT.01, đoạn Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Ảnh: Nguyễn Hải).

VEC cho biết, việc giảm tốc độ tối đa được đưa ra sau quá trình rà soát điều kiện thực tế của tuyến đường, nhằm bảo đảm tốc độ khai thác phù hợp với kết cấu hạ tầng và đồng bộ với các đoạn cao tốc liền kề.

Đồng thời, việc điều chỉnh nhằm nâng cao an toàn giao thông, bảo đảm quá trình khai thác tuyến đường diễn ra an toàn, ổn định.

Dự kiến, quy định tốc độ mới sẽ được áp dụng từ ngày 12/10, sau khi hệ thống biển báo giao thông trên tuyến được điều chỉnh, hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

VEC khuyến cáo người điều khiển phương tiện lưu thông trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình cần chủ động quan sát, tuân thủ hệ thống biển báo giao thông, đặc biệt là biển quy định tốc độ tối đa, tối thiểu và biển báo tại các nút giao.

Các tài xế cần điều chỉnh tốc độ phù hợp, duy trì khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước, chú ý quan sát khi chuyển làn, ra vào cao tốc và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Ngoài ra, VEC đề nghị người tham gia giao thông tuân thủ nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.