Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trung tâm logistics và dịch vụ hậu cảng có tổng vốn 39.600 tỷ đồng

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 231/QĐ-KKT về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án Trung tâm Logistics và Dịch vụ hậu cảng Sơn Dương. Nhà đầu tư là Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh, địa chỉ trụ sở tại Hà Nội.

Phối cảnh minh họa Trung tâm Logistics và Dịch vụ hậu cảng Sơn Dương. Ảnh: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cung cấp.

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh Trung tâm Logistics và Dịch vụ hậu cảng Sơn Dương gắn với Khu kinh tế Vũng Áng và hệ thống cảng biển Vũng Áng - Sơn Dương; đầu tư hệ thống kho, bãi container, bãi hàng tổng hợp, công trình thương mại - dịch vụ hậu cần cảng và hạ tầng kỹ thuật; cung cấp dịch vụ lưu giữ, bảo quản, phân loại, gom hàng, đóng gói, phân phối, trung chuyển hàng hóa và các dịch vụ hỗ trợ logistics; khai thác, cho thuê kho, bãi, mặt bằng dịch vụ.

Dự án có tổng vốn đầu tư 39.600 tỷ đồng; trong đó vốn góp của nhà đầu tư 5.940 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động. Công suất thiết kế khoảng 50 triệu tấn hàng hóa thông qua/năm. Thời hạn hoạt động của dự án 70 năm.

Trung tâm Logistics và Dịch vụ hậu cảng Sơn Dương có tổng diện tích khoảng 472,63 ha, trong đó diện tích lấn biển dự kiến khoảng 158,2 ha. Địa điểm thực hiện dự án tại khu vực hậu cảng Sơn Dương, Khu kinh tế Vũng Áng.

Quy mô xây dựng gồm khu kho hàng tổng hợp; khu kho, bãi container; khu thương mại - dịch vụ hậu cần cảng; khu quản lý, điều hành; bãi xe; hệ thống giao thông; kè bảo vệ, kè lấn biển, san nền, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh và công trình bảo vệ môi trường.

Sơ bộ mặt bằng bố trí Dự án Trung tâm Logistics và Dịch vụ hậu cảng Sơn Dương. Ảnh: Ảnh: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cung cấp.

Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành được chia thành 3 giai đoạn.

Dự kiến giai đoạn 1 từ năm 2027 - 2030 xây dựng kè, lấn biển, san nền, hạ tầng kỹ thuật khung trên toàn bộ phạm vi dự án; tạo lập mặt bằng, chống sạt lở tại quy hoạch khu ga đường sắt, khu vực dự kiến bố trí khu hành chính – dịch vụ hậu cảng Sơn Dương. Giai đoạn 2 từ năm 2031 - 2033 triển khai xây dựng khoảng 200 ha kho, bãi, khu thương mại - dịch vụ hậu cần cảng; khai thác từ năm 2031. Giai đoạn 3 từ năm 2034 xây dựng hoàn thiện, đưa toàn bộ dự án vào khai thác năm 2036.