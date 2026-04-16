Khi đồ chơi hóa thành mối nguy

Slime - hay còn được giới trẻ gọi là "chất nhờn ma quái" hiện nay đang là loại đồ chơi được “săn đón” vì đặc điểm dẻo, mềm, dai như cao su, có khả năng biến hình linh hoạt, màu sắc đa dạng.

Dạo quanh các cửa hàng trước nhiều cổng trường học tại phường Thành Sen, không khó để bắt gặp những hũ slime đủ màu sắc, lấp lánh kim tuyến, từ dạng lỏng đến dẻo… được bày bán tràn lan. Chỉ với giá từ 5.000 đồng đến 30.000 đồng, học sinh đã có thể dễ dàng sở hữu một hũ slime.

Slime không chỉ xuất hiện ở các quầy hàng nhỏ mà còn được bày bán phổ biến tại nhiều cửa hàng văn phòng phẩm, đồ dùng học sinh. Với hình thức bắt mắt, màu sắc phong phú và thiết kế đáng yêu, đa dạng hình thức, sản phẩm này dễ dàng thu hút sự chú ý của trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là phần lớn sản phẩm đều đựng trong các hũ nhựa không nhãn mác tiếng Việt, không ghi hạn sử dụng hay cảnh báo thành phần hóa học, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người sử dụng.

Nhiều cơ sở kinh doanh còn dành một góc riêng để trưng bày slime.

Trong vai một khách hàng có nhu cầu mua slime, chúng tôi tìm tới một cửa hàng tạp hóa nhỏ nằm trên đường Nguyễn Biểu. Theo quan sát, trên hộp nhựa đựng chất dẻo không hề có bất cứ thông tin nào về nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm. Khi được hỏi về nguồn gốc của một hũ slime, người bán hàng chỉ trả lời qua loa: “Chắc là hàng Trung Quốc, đồ chơi cho trẻ em bây giờ cơ bản có xuất xứ từ Trung Quốc”.

Tại một cửa hàng có bán slime trên đường Phan Đình Phùng, người bán tỏ ra khá “mù mờ” về nguồn gốc sản phẩm: “Không biết sản xuất ở đâu. Nhãn mác thì cứ dán vậy thôi chứ cũng không rõ”.

Hầu hết các hộp đựng đồ chơi slime đều không có nhãn phụ, không có thông tin về nguồn gốc, xuất xứ, thành phần cấu tạo...

Thực tế cho thấy, không ít phụ huynh cũng sẵn sàng mua slime cho con chỉ vì thấy con yêu thích, trong khi bản thân lại chưa thực sự hiểu rõ đây là loại đồ chơi gì, cách sử dụng ra sao và có an toàn hay không. Sự thiếu thông tin khiến nhiều người vô tình tiếp tay cho những sản phẩm tiềm ẩn nguy cơ đến với trẻ nhỏ.

Chị Nguyễn Phan Mai - sống tại phường Thành Sen chia sẻ: “Thấy con đòi vì các bạn trong lớp cũng chơi nên tôi mua chứ cũng không rõ slime làm từ gì hay có ảnh hưởng gì không, chỉ nghĩ đơn giản là đồ chơi bình thường như những loại khác".

Thời gian qua, trên cả nước đã ghi nhận nhiều trường hợp trẻ em phải nhập viện cấp cứu liên quan đến việc chơi slime. Trong đó có thể điểm qua vụ việc 35 học sinh tiểu học tại Đà Nẵng phải nhập viện cấp cứu với các triệu chứng ngộ độc, khó thở sau khi chơi loại slime mua tại cổng trường xảy ra vào năm 2021; vụ việc một bé trai 5 tuổi tại Hà Nội sau 30 phút chơi slime bị phù mạch cấp tính, mặt sưng phù, nôn ói, phải cấp cứu tại bệnh viện xảy ra vào năm 2025. Điều này gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự chủ quan của cả người lớn lẫn trẻ nhỏ trước những món đồ chơi tưởng chừng vô hại.

Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Hoàn – Khoa Cấp cứu – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Trẻ nhỏ là đối tượng thường hay tò mò, hiếu động nên rất có thể sẽ bị màu sắc, sự thú vị của đồ chơi slime thu hút, từ đó dễ dàng nuốt phải. Thành phần tạo độ dẻo dính trong slime chứa nhiều hóa chất độc hại, trong đó có chất borax (hàn the). Nếu hàm lượng vượt ngưỡng cho phép, việc tiếp xúc trực tiếp qua da hoặc vô tình nuốt phải có thể gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng như viêm da tiếp xúc, kích ứng, thậm chí là ngộ độc với các biểu hiện như nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy. Về lâu dài, những chất này còn có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thần kinh của trẻ nhỏ”.

Điều đáng nói là hiện nay, các sản phẩm slime đều đang được bày bán công khai, thế nhưng dường như công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng vẫn chưa thực sự chặt chẽ. Nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc, không nhãn mác vẫn dễ dàng lưu thông trên thị trường khiến người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em, đối mặt với nhiều rủi ro.

Trong bối cảnh đó, trách nhiệm của phụ huynh là yếu tố đặc biệt quan trọng. Cha mẹ cần chủ động tìm hiểu, kiểm soát việc mua và sử dụng đồ chơi của trẻ, không nên chiều theo sở thích nhất thời mà bỏ qua yếu tố an toàn.

Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường cũng là giải pháp cần thiết. Nhà trường cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh về tác hại của các loại đồ chơi tiềm ẩn nguy cơ, đồng thời kịp thời nhắc nhở, ngăn chặn việc mang và sử dụng slime trong môi trường học đường.