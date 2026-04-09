Bia Sao Vàng Lager đạt giải vàng chất lượng quốc tế Monde Selection 2026 tại Bỉ

Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển thương hiệu của SAVABECO, đồng thời tiếp tục ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của doanh nghiệp trong việc đưa các sản phẩm bia Việt từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế.

Giải thưởng quốc tế ghi nhận chất lượng sản phẩm

Monde Selection là tổ chức quốc tế thành lập từ năm 1961 tại Brussels (Bỉ), chuyên đánh giá và trao chứng nhận chất lượng cho nhiều nhóm sản phẩm tiêu dùng trên thế giới.

Các sản phẩm tham gia được thẩm định bởi hội đồng chuyên gia đa lĩnh vực dựa trên nhiều tiêu chí, bao gồm cảm quan, chất lượng tổng thể, độ ổn định, mức độ an toàn, tính minh bạch thông tin và các chỉ số chuyên môn liên quan theo từng ngành hàng.

Việc Bia Sao Vàng Lager được trao Gold Quality Award tại Monde Selection 2026 là sự ghi nhận tích cực đối với chất lượng sản phẩm, thể hiện định hướng đầu tư bài bản của SAVABECO trong nghiên cứu, sản xuất và kiểm soát chất lượng.

Tiếp nối chuỗi dấu ấn tại các giải thưởng quốc tế

Đạt giải vàng giải thưởng Monde Selection 2026, sản phẩm Sao vàng Lager tiếp tục nối dài những kết quả tích cực mà SAVABECO đã đạt được trong thời gian qua tại các chương trình đánh giá và giải thưởng quốc tế:

Monde Selection 2025: Bia chai Gold Star Platinum và Bia lon Sao Vàng Special 250ml được trao Giải Vàng chất lượng.

World Beer Awards 2025: Gold Star Lager Beer đạt Giải Vàng; Bia Nghệ Tĩnh Lager đạt Giải Bạc; Gold Star Platinum đạt Giải Đồng.

Finest Beer Selection 2025: Bia chai Gold Star Platinum đạt 90/100 điểm.

BBI Drinks Competition 2025: Gold Star Lager đạt Giải Bạc; Gold Star Platinum nhận Bằng khen chất lượng.

Những kết quả này là động lực để SAVABECO tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển bền vững, lấy chất lượng sản phẩm làm nền tảng, đồng thời không ngừng đầu tư vào công nghệ sản xuất, quản trị chất lượng và xây dựng thương hiệu.

Khẳng định định hướng phát triển của SAVABECO

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh và người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, SAVABECO xác định chất lượng sản phẩm là yếu tố cốt lõi trong mọi hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Với định hướng đó, doanh nghiệp tập trung vào ba trụ cột chính:

Duy trì chất lượng ổn định trong từng dòng sản phẩm;

Đầu tư công nghệ và tối ưu quy trình sản xuất theo hướng hiện đại;

Nâng tầm thương hiệu bia Việt, từng bước gia tăng hiện diện tại các sân chơi đánh giá quốc tế.

Giải thưởng lần này không chỉ là niềm tự hào của riêng sản phẩm Bia Sao Vàng Lager, mà còn là nguồn động lực để SAVABECO tiếp tục đổi mới, nâng cao tiêu chuẩn và mở rộng hành trình phát triển trong thời gian tới.

Chia sẻ từ đại diện doanh nghiệp

Ông Hoàng Lâm Hòa – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (SAVABECO) chia sẻ: “Việc tiếp tục được ghi nhận tại các giải thưởng quốc tế là nguồn động lực quan trọng để SAVABECO giữ vững định hướng phát triển dựa trên chất lượng. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định trong từng sản phẩm, đồng thời không ngừng cải tiến để mang đến cho khách hàng những trải nghiệm ngày càng tốt hơn.”

Lời cảm ơn tới đối tác và người tiêu dùng

SAVABECO trân trọng gửi lời cảm ơn tới quý đối tác, nhà phân phối, khách hàng và người tiêu dùng đã luôn đồng hành, tin tưởng và ủng hộ thương hiệu trong suốt thời gian qua.

Giải thưởng Gold Quality Award – Monde Selection 2026 là một dấu mốc đáng trân trọng, đồng thời cũng là cam kết để SAVABECO tiếp tục nỗ lực hơn nữa trên hành trình mang đến những sản phẩm chất lượng, bền vững và giàu bản sắc Việt Nam.

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT SAO VÀNG (SAVABECO)

Địa chỉ: Tổ dân phố 8 - Đậu Liêu, phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Hotline: 0239.357.5555

Website: https://savabeco.com.vn