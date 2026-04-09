Bia Sao Vàng Lager đạt giải vàng chất lượng quốc tế Monde Selection 2026 tại Bỉ

Bảo Châu
(Baohatinh.vn) - Sản phẩm Bia Sao Vàng Lager của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia rượu và nước giải khát Sao Vàng (SAVABECO) vừa được trao giải vàng chất lượng (Gold Quality Award) Monde Selection 2026, tại Brussels (Bỉ).

Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển thương hiệu của SAVABECO, đồng thời tiếp tục ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của doanh nghiệp trong việc đưa các sản phẩm bia Việt từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế.

Giải thưởng quốc tế ghi nhận chất lượng sản phẩm

Monde Selection là tổ chức quốc tế thành lập từ năm 1961 tại Brussels (Bỉ), chuyên đánh giá và trao chứng nhận chất lượng cho nhiều nhóm sản phẩm tiêu dùng trên thế giới.

Các sản phẩm tham gia được thẩm định bởi hội đồng chuyên gia đa lĩnh vực dựa trên nhiều tiêu chí, bao gồm cảm quan, chất lượng tổng thể, độ ổn định, mức độ an toàn, tính minh bạch thông tin và các chỉ số chuyên môn liên quan theo từng ngành hàng.

Việc Bia Sao Vàng Lager được trao Gold Quality Award tại Monde Selection 2026 là sự ghi nhận tích cực đối với chất lượng sản phẩm, thể hiện định hướng đầu tư bài bản của SAVABECO trong nghiên cứu, sản xuất và kiểm soát chất lượng.

Tiếp nối chuỗi dấu ấn tại các giải thưởng quốc tế

Đạt giải vàng giải thưởng Monde Selection 2026, sản phẩm Sao vàng Lager tiếp tục nối dài những kết quả tích cực mà SAVABECO đã đạt được trong thời gian qua tại các chương trình đánh giá và giải thưởng quốc tế:

  • Monde Selection 2025: Bia chai Gold Star Platinum và Bia lon Sao Vàng Special 250ml được trao Giải Vàng chất lượng.
  • World Beer Awards 2025: Gold Star Lager Beer đạt Giải Vàng; Bia Nghệ Tĩnh Lager đạt Giải Bạc; Gold Star Platinum đạt Giải Đồng.
  • Finest Beer Selection 2025: Bia chai Gold Star Platinum đạt 90/100 điểm.
  • BBI Drinks Competition 2025: Gold Star Lager đạt Giải Bạc; Gold Star Platinum nhận Bằng khen chất lượng.
Những kết quả này là động lực để SAVABECO tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển bền vững, lấy chất lượng sản phẩm làm nền tảng, đồng thời không ngừng đầu tư vào công nghệ sản xuất, quản trị chất lượng và xây dựng thương hiệu.

Khẳng định định hướng phát triển của SAVABECO

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh và người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, SAVABECO xác định chất lượng sản phẩm là yếu tố cốt lõi trong mọi hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Với định hướng đó, doanh nghiệp tập trung vào ba trụ cột chính:

  • Duy trì chất lượng ổn định trong từng dòng sản phẩm;
  • Đầu tư công nghệ và tối ưu quy trình sản xuất theo hướng hiện đại;
  • Nâng tầm thương hiệu bia Việt, từng bước gia tăng hiện diện tại các sân chơi đánh giá quốc tế.

Giải thưởng lần này không chỉ là niềm tự hào của riêng sản phẩm Bia Sao Vàng Lager, mà còn là nguồn động lực để SAVABECO tiếp tục đổi mới, nâng cao tiêu chuẩn và mở rộng hành trình phát triển trong thời gian tới.

Chia sẻ từ đại diện doanh nghiệp

Ông Hoàng Lâm Hòa – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (SAVABECO) chia sẻ: “Việc tiếp tục được ghi nhận tại các giải thưởng quốc tế là nguồn động lực quan trọng để SAVABECO giữ vững định hướng phát triển dựa trên chất lượng. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định trong từng sản phẩm, đồng thời không ngừng cải tiến để mang đến cho khách hàng những trải nghiệm ngày càng tốt hơn.”

Lời cảm ơn tới đối tác và người tiêu dùng

SAVABECO trân trọng gửi lời cảm ơn tới quý đối tác, nhà phân phối, khách hàng và người tiêu dùng đã luôn đồng hành, tin tưởng và ủng hộ thương hiệu trong suốt thời gian qua.

Giải thưởng Gold Quality Award – Monde Selection 2026 là một dấu mốc đáng trân trọng, đồng thời cũng là cam kết để SAVABECO tiếp tục nỗ lực hơn nữa trên hành trình mang đến những sản phẩm chất lượng, bền vững và giàu bản sắc Việt Nam.

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT SAO VÀNG (SAVABECO)

Địa chỉ: Tổ dân phố 8 - Đậu Liêu, phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Hotline: 0239.357.5555

Website: https://savabeco.com.vn

Tài chính thị trường ngày 1/4: Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo ổn định lãi suất toàn hệ thống

Tài chính thị trường ngày 1/4: Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo ổn định lãi suất toàn hệ thống

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng đảo chiều liên tục, giao dịch tại Hà Tĩnh "hạ nhiệt"

Giá vàng đảo chiều liên tục, giao dịch tại Hà Tĩnh "hạ nhiệt"

Những “cú lắc” với biên độ lớn trong những ngày gần đây của giá vàng khiến thị trường Hà Tĩnh chững lại và trở nên trầm lắng hơn. Thay vì “lướt sóng” như trước, nhiều người theo dõi diễn biến thị trường và chờ tín hiệu rõ ràng hơn trước khi giao dịch.
Tài chính thị trường ngày 30/3: Mức giảm trừ thuế có thể vượt 300 triệu đồng mỗi năm theo đề xuất mới

Tài chính thị trường ngày 30/3: Mức giảm trừ thuế có thể vượt 300 triệu đồng mỗi năm theo đề xuất mới

Đề xuất mới cho phép tính thêm chi phí y tế và giáo dục có thể nâng tổng mức giảm trừ lên hơn 300 triệu đồng mỗi năm, qua đó giảm đáng kể nghĩa vụ thuế của người có thu nhập trung bình. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh sẵn sàng "phủ sóng" xăng E10

Hà Tĩnh sẵn sàng "phủ sóng" xăng E10

Sau khi hoàn tất hạ tầng, dự kiến từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5/2026, Hà Tĩnh sẽ đồng loạt chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 tại nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn.
Mua kính rẻ, "bán" thị lực

Mua kính rẻ, "bán" thị lực

Chỉ với vài chục ngàn đồng, người tiêu dùng dễ dàng sở hữu những chiếc kính râm gắn mác thương hiệu xa xỉ, nhưng đằng sau vẻ ngoài "thời thượng" đó, cái giá phải trả có thể là sự suy giảm thị lực vĩnh viễn.
Tài chính thị trường ngày 24/3: Giá vàng biến động mạnh

Tài chính thị trường ngày 24/3: Giá vàng biến động mạnh

Chốt phiên giao dịch vào rạng sáng 24/3, giá vàng giao ngay phục hồi lên quanh ngưỡng 4.400 USD/ounce, sau khi có thời điểm giảm về sát mốc 4.100 USD/ounce trong phiên. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.