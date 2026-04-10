Giảm thuế xăng dầu về 0%: "Tiếp sức" cho người dân, doanh nghiệp

Phan Trâm
(Baohatinh.vn) - Chính phủ giảm các loại thuế trên mặt hàng xăng dầu xuống mức 0% đang tiếp sức, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh trong bối cảnh giá xăng dầu “leo thang”.

Người tiêu dùng hưởng lợi

Ngày 9/3, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2026/NĐ-CP về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất. Theo đó, thuế nhập khẩu các mặt hàng này đồng loạt giảm xuống mức 0%, từ 9/3 đến 30/4.

Tiếp đó, ngày 26/3, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 482/QĐ-TTg về việc áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia. Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay được điều chỉnh về 0 đồng/lít; thời gian áp dụng từ 26/3 – 15/4.

Anh Ngô Đức Huynh ở phường Thành Sen tiết giảm được gánh nặng chi phí khi Chính phủ giảm thuế xăng dầu xuống mức 0%.

Sự điều chỉnh này được đánh giá là một bước đi quan trọng nhằm hỗ trợ thị trường năng lượng. Được biết, trong cơ cấu, mỗi lít xăng bán ra chịu 4 loại thuế: thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường. Các loại thuế này thường chiếm 25 - 40% trong tổng giá bán xăng dầu tùy vào từng thời điểm. Việc đưa các loại thuế xăng dầu về mức 0% giúp giảm giá thành bán ra để hỗ trợ trực tiếp người tiêu dùng, nhất là giảm áp lực tài chính cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện để ổn định nguồn cung xăng dầu trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Làm nhân viên tiếp thị sản phẩm, bình quân mỗi ngày, anh Ngô Đức Huynh (phường Thành Sen) sử dụng hơn 3 lít xăng phục vụ việc di chuyển. Bởi vậy, khi Chính phủ ban hành các chính sách giảm thuế xăng dầu, anh Huynh hết sức phấn khởi. Chính sách này đang giúp anh tiết giảm gánh nặng chi phí để có thêm động lực trong công việc hàng ngày.

Anh Ngô Đức Huynh chia sẻ: “Khi Chính phủ đưa mức thuế xăng dầu về 0% thì người tiêu dùng trực tiếp được hưởng lợi trên giá bán ra. Tôi thấy đây là một chính sách rất thiết thực trong bối cảnh giá cả xăng dầu biến động do ảnh hưởng của xung đột địa chính trị trên thế giới”.

Chính sách giảm thuế xăng dầu về 0% cũng đang trở thành “phao cứu sinh” đối với Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Hà Tĩnh. Với hệ thống 85 xe bus và 10 xe khách, mỗi ngày, công ty tiêu hao khoảng 4 khối dầu, tương đương số tiền trên 180 triệu đồng. Vì vậy, khi thuế xăng dầu được điều chỉnh xuống mức 0%, doanh nghiệp này tiết kiệm được hàng chục triệu đồng mỗi ngày để duy trì hoạt động kinh doanh.

Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Hà Tĩnh tiết giảm hàng chục triệu đồng mỗi ngày nhờ Chính phủ đưa thuế xăng dầu về mức 0%.

Ông Trần Văn Sỹ - Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Hà Tĩnh cho biết: “Chi phí nhiên liệu hiện chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí vận hành của doanh nghiệp vận tải. Vì vậy, việc thuế xăng dầu được điều chỉnh về 0% trong thời gian nhất định đã giúp chúng tôi giảm đáng kể áp lực tài chính. Nhờ đó, doanh nghiệp có điều kiện duy trì tần suất hoạt động ổn định, không phải cắt giảm chuyến và tăng giá vé đột ngột, qua đó góp phần phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân”.

Đề xuất kéo dài chính sách đến hết tháng 6

Không riêng lĩnh vực vận tải, các doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, dịch vụ, đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cũng được hưởng lợi từ chính sách này khi chi phí đầu vào giảm. Hiện nay, Bộ Tài chính đang tiếp tục đề xuất kéo dài thời hạn áp dụng Nghị định số 72/2026/NĐ-CP và Quyết định 482/QĐ-TTg đến hết tháng 6/2026. Đề xuất này được các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hưởng ứng tích cực.

Hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh.

Anh Phan Thanh Hải - Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Việc kéo dài chính sách giảm các loại thuế trên mặt hàng xăng dầu về 0% sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch nhập hàng, dự trữ và phân phối. Khi chi phí nhập khẩu giảm, chúng tôi có thêm dư địa để điều chỉnh giá bán phù hợp, góp phần bình ổn thị trường, tránh tình trạng biến động mạnh gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng và các ngành sản xuất”.

Để hỗ trợ doanh nghiệp giảm bớt khó khăn trong bối cảnh giá cả nhiên liệu tăng cao, thời gian qua, Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số nhằm giảm tối đa chi phí hành chính cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, ngành cũng triển khai các chính sách miễn giảm thuế của Quốc hội, Chính phủ.

Trong quý I/2026, toàn tỉnh giảm 215 tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo Nghị quyết 109/2025/UBTVQH15 ngày 17/10/2025. Toàn tỉnh cũng giảm 115 tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay theo Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 26/3/2026 của Chính phủ.

Chính sách giảm thuế xăng dầu đang góp phần bình ổn thị trường năng lượng.

Chính sách giảm thuế xăng dầu tác động trực tiếp đến nguồn thu ngân sách nhưng lại là “chìa khóa” góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định mặt bằng giá cả, bảo đảm an sinh xã hội. Khi giá nhiên liệu được kiểm soát, chi phí vận chuyển, sản xuất và tiêu dùng cũng được kéo giảm theo, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến toàn bộ nền kinh tế, qua đó góp phần gia tăng nguồn thu từ các sắc thuế khác về lâu dài.

Ông Trương Quang Long – Trưởng Thuế tỉnh Hà Tĩnh

Video: Người dân và doanh nghiệp Hà Tĩnh được hỗ trợ trực tiếp khi thuế xăng dầu giảm xuống 0%.

