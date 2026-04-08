Giá dầu giảm gần 2.000 đồng một lít

Từ 15h30 ngày 8/4, giá các loại xăng, dầu cùng giảm 320-1.940 đồng một lít, kg tùy loại.

Theo điều chỉnh của Liên bộ Công thương - Tài chính, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 440 đồng, xuống 26.530 đồng một lít. Tương tự, E5 RON 92 hạ 690 đồng, có giá mới 24.730 đồng.

Các mặt hàng dầu giảm 320-1.940 đồng một lít tùy loại so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, mỗi lít diesel và mazut có giá mới lần lượt 42.840 đồng và 24.270 đồng.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi
Xăng RON 95-III 26.530 - 440
Xăng E5 RON 92 24.730 - 690
Dầu diesel 42.840 - 1.940
Dầu mazut 24.270 - 320

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên Bộ không trích lập, đồng thời ngừng sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này có xu hướng giảm trước diễn biến Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong hai tuần. Bình quân 4 ngày qua, giá xăng RON 95 thành phẩm giảm 1,8%, diesel hạ 14,5%, mazut 1,5%.

Theo số liệu cập nhật ngày 8/4, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức trung bình trong khu vực và thấp hơn phần lớn các nước có chung đường biên giới. Cụ thể, giá xăng tại Việt Nam thấp hơn đáng kể so với Singapore (70.328 đồng một lít), Lào (50.928 đồng), Campuchia (36.380 đồng) và Thái Lan (35.494 đồng). So với Trung Quốc (34.827 đồng), nơi giá bán được nhà nước khống chế, mức giá tại Việt Nam cũng thấp hơn.

Với dầu diesel, giá tại Việt Nam thấp hơn Singapore (86.985 đồng một lít), Lào (63.180 đồng) và Campuchia (54.044 đồng). Tuy nhiên, mức giá trong nước cao hơn Trung Quốc (31.733 đồng) và Thái Lan (40.817 đồng) - hai quốc gia có cơ chế can thiệp và trợ giá mạnh của Chính phủ.

Tài chính thị trường ngày 1/4: Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo ổn định lãi suất toàn hệ thống

Tài chính thị trường ngày 1/4: Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo ổn định lãi suất toàn hệ thống

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng đảo chiều liên tục, giao dịch tại Hà Tĩnh "hạ nhiệt"

Giá vàng đảo chiều liên tục, giao dịch tại Hà Tĩnh "hạ nhiệt"

Những “cú lắc” với biên độ lớn trong những ngày gần đây của giá vàng khiến thị trường Hà Tĩnh chững lại và trở nên trầm lắng hơn. Thay vì “lướt sóng” như trước, nhiều người theo dõi diễn biến thị trường và chờ tín hiệu rõ ràng hơn trước khi giao dịch.
Tài chính thị trường ngày 30/3: Mức giảm trừ thuế có thể vượt 300 triệu đồng mỗi năm theo đề xuất mới

Tài chính thị trường ngày 30/3: Mức giảm trừ thuế có thể vượt 300 triệu đồng mỗi năm theo đề xuất mới

Đề xuất mới cho phép tính thêm chi phí y tế và giáo dục có thể nâng tổng mức giảm trừ lên hơn 300 triệu đồng mỗi năm, qua đó giảm đáng kể nghĩa vụ thuế của người có thu nhập trung bình. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh sẵn sàng "phủ sóng" xăng E10

Hà Tĩnh sẵn sàng "phủ sóng" xăng E10

Sau khi hoàn tất hạ tầng, dự kiến từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5/2026, Hà Tĩnh sẽ đồng loạt chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 tại nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn.
Mua kính rẻ, "bán" thị lực

Mua kính rẻ, "bán" thị lực

Chỉ với vài chục ngàn đồng, người tiêu dùng dễ dàng sở hữu những chiếc kính râm gắn mác thương hiệu xa xỉ, nhưng đằng sau vẻ ngoài "thời thượng" đó, cái giá phải trả có thể là sự suy giảm thị lực vĩnh viễn.
Tài chính thị trường ngày 24/3: Giá vàng biến động mạnh

Tài chính thị trường ngày 24/3: Giá vàng biến động mạnh

Chốt phiên giao dịch vào rạng sáng 24/3, giá vàng giao ngay phục hồi lên quanh ngưỡng 4.400 USD/ounce, sau khi có thời điểm giảm về sát mốc 4.100 USD/ounce trong phiên. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm sâu

Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm sâu

Giá vàng hôm nay 23/3/2026 tiếp tục giảm sâu khi thị trường quốc tế chịu áp lực bán mạnh. Giá vàng miếng SJC giảm 2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức bán ra 169 triệu đồng/lượng.