Giá vàng bật tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng

Mở cửa thị trường sáng 8/4, tại hệ thống Phú Quý, giá vàng miếng SJC mua vào và bán ra là 17,38 - 17,70 triệu đồng/lượng, tăng 4,6 triệu đồng/lượng mua vào và 4,5 triệu đồng/lượng bán ra so với chốt phiên ngày 7/4.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 173,5 - 176,5 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra), tăng 4,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với cuối ngày 7/4.

Với vàng miếng SJC, doanh nghiệp niêm yết phổ biến ở mức 174 triệu đồng/lượng (mua vào) và 177 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 4,5 triệu đồng/lượng. Mức giá này cao nhất kể từ ngày 1/4.

Giá vàng trong nước tăng theo đà đi lên của giá kim loại quý quốc tế. Sáng sớm 8/4, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.746 USD/ounce, cao hơn hơn 130 USD/ounce so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua. Đến 8h30 sáng 8/4, giá vàng tăng vọt lên mức 4.794 USD/ounce, quy đổi thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 15 triệu đồng/lượng. Giá vàng tăng mạnh khi nhiều ngân hàng Trung ương đẩy mạnh mua vào.

Giá vàng thế giới vượt mốc 4.800 USD/ounce

Giá vàng thế giới đã bật tăng trở lại sau khi Mỹ tạm ngừng các cuộc ném bom và tấn công vào Iran trong vòng 2 tuần. Về tình hình chính trị, mới đây, Tổng thống Donald Trump cho biết Washington đã đồng ý tạm dừng tấn công trong 2 tuần và đã nhận được một đề xuất gồm 10 điểm từ phía Iran. Ông nhận định đây là cơ sở khả thi cho các cuộc đàm phán giữa 2 nước, theo Reuters.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch tối 7/4 (giờ New York), khi lực mua gia tăng rõ rệt và đẩy kim loại quý vượt mốc 4.800 USD/ounce. Lúc 21h00 ngày 7/4 giờ New York (8h ngày 8/4 giờ Việt Nam), theo dữ liệu trên Kitco, giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.809,5 USD/ounce, tăng 104,3 USD, tương đương 2,22% so với phiên trước.

Trong phiên, giá vàng dao động trong khoảng 4.607,2 - 4.855,3 USD/ounce, cho thấy thị trường tiếp tục biến động mạnh. Đồ thị giao dịch cho thấy kim loại quý chủ yếu đi lên trong phần lớn thời gian, trước khi tăng vọt và tiến sát vùng 4.850 USD/ounce, rồi điều chỉnh nhẹ.

Diễn biến này phản ánh lực mua quay trở lại mạnh mẽ sau giai đoạn giằng co trước đó, đồng thời cho thấy nhu cầu trú ẩn vẫn hiện hữu trong bối cảnh thị trường còn nhiều bất định. Việc giá vàng vượt mốc 4.800 USD/ounce cũng cho thấy xu hướng phục hồi ngắn hạn đang được củng cố.

Tuy nhiên, áp lực chốt lời vẫn xuất hiện khi giá tiến sát vùng cao, khiến đà tăng chưa thể mở rộng mạnh hơn vào cuối phiên. Trong ngắn hạn, giá vàng vẫn sẽ chịu tác động từ các yếu tố như biến động của đồng USD, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Ở góc độ kỹ thuật, một số phân tích cho rằng giá vàng hiện vẫn duy trì trên vùng hỗ trợ quan trọng quanh 4.600 USD/ounce. Việc kim loại quý vượt mốc 4.800 USD/ounce cho thấy tín hiệu cải thiện trong xu hướng ngắn hạn, tuy nhiên khả năng duy trì ổn định trên vùng này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố đà tăng. Trong bối cảnh dữ liệu kinh tế Mỹ chưa tạo ra tác động đáng kể đến chính sách tiền tệ, giá vàng có thể tiếp tục biến động trong biên độ rộng trong ngắn hạn.

Bên cạnh các yếu tố ngắn hạn, xu hướng dài hạn của thị trường vàng tiếp tục được hỗ trợ bởi hoạt động mua vào mạnh mẽ từ các ngân hàng Trung ương. Theo các chuyên gia, nhiều quốc gia đang gia tăng tỷ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối, trong bối cảnh vai trò của đồng USD có dấu hiệu suy giảm. Xu hướng này được xem là mang tính cấu trúc, góp phần tạo nền hỗ trợ dài hạn cho giá vàng và khiến các nhịp điều chỉnh có xu hướng nông hơn.