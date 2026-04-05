Hộ kinh doanh Hà Tĩnh chủ động kê khai nộp thuế trước ngày 30/4

Tài chính thị trường ngày 1/4: Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo ổn định lãi suất toàn hệ thống 01/04/2026 07:45 Ngân hàng Nhà nước yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Thời trang hè lên kệ, đa dạng mẫu mã 01/04/2026 06:23 Chưa vào mùa cao điểm nắng nóng nhưng hiện nay, các cửa hàng kinh doanh thời trang tại Hà Tĩnh bắt đầu trưng bày sản phẩm hè với đa dạng mẫu mã.

Tài chính thị trường ngày 31/3: Lãi vay mua ôtô tiến sát 14%/năm 31/03/2026 07:40 Lãi suất vay mua ôtô tại nhiều ngân hàng đã tiệm cận 14%/năm sau giai đoạn ưu đãi, khiến chi phí trả nợ tăng mạnh, đặc biệt ở kỳ thả nổi. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá vàng đảo chiều liên tục, giao dịch tại Hà Tĩnh "hạ nhiệt" 31/03/2026 05:15 Những “cú lắc” với biên độ lớn trong những ngày gần đây của giá vàng khiến thị trường Hà Tĩnh chững lại và trở nên trầm lắng hơn. Thay vì “lướt sóng” như trước, nhiều người theo dõi diễn biến thị trường và chờ tín hiệu rõ ràng hơn trước khi giao dịch.

Tài chính thị trường ngày 30/3: Mức giảm trừ thuế có thể vượt 300 triệu đồng mỗi năm theo đề xuất mới 30/03/2026 07:45 Đề xuất mới cho phép tính thêm chi phí y tế và giáo dục có thể nâng tổng mức giảm trừ lên hơn 300 triệu đồng mỗi năm, qua đó giảm đáng kể nghĩa vụ thuế của người có thu nhập trung bình. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh sẵn sàng "phủ sóng" xăng E10 29/03/2026 05:20 Sau khi hoàn tất hạ tầng, dự kiến từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5/2026, Hà Tĩnh sẽ đồng loạt chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 tại nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn.

Mua kính rẻ, "bán" thị lực 28/03/2026 09:51 Chỉ với vài chục ngàn đồng, người tiêu dùng dễ dàng sở hữu những chiếc kính râm gắn mác thương hiệu xa xỉ, nhưng đằng sau vẻ ngoài "thời thượng" đó, cái giá phải trả có thể là sự suy giảm thị lực vĩnh viễn.

Tài chính thị trường ngày 27/3: Heineken chuyển sản xuất sang Việt Nam 27/03/2026 07:45 Heineken dừng sản xuất quy mô lớn tại Singapore, chuyển một phần sang Việt Nam, qua đó củng cố vai trò trung tâm sản xuất trong khu vực. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá xăng giảm hơn 5.600 đồng một lít 26/03/2026 23:59 Từ 24h ngày 26/3, giá các loại xăng, dầu (trừ mazut) cùng giảm 970-5.620 đồng một lít, kg tùy loại.

Lãi suất tiền gửi tiếp tục tăng, thời của kênh đầu tư tiết kiệm? 26/03/2026 12:00 Khoảng 1 tuần nay, lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng ở Hà Tĩnh liên tục điều chỉnh tăng, trở thành kênh đầu tư khá hấp dẫn trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Tài chính thị trường ngày 26/3: Mở tài khoản bằng định danh giả mạo có thể bị phạt tới 100 triệu đồng 26/03/2026 07:45 Hành vi duy trì tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, tài khoản chứng khoán… bằng thông tin định danh giả mạo được đề xuất phạt đến 100 triệu đồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cửa hàng mỹ phẩm thu hồi kem dưỡng da Nivea không đủ điều kiện lưu hành 26/03/2026 05:30 Sau yêu cầu thu hồi sản phẩm kem dưỡng da Nivea không đủ điều kiện lưu hành, các cửa hàng mỹ phẩm tại Hà Tĩnh đã nhanh chóng rà soát, ngừng kinh doanh và thực hiện thu hồi theo quy định nhằm bảo đảm quyền lợi và an toàn cho người tiêu dùng.

Ngân hàng nhóm Big 4 đồng loạt tăng lãi suất tiết kiệm 25/03/2026 14:43 Nối gót VietinBank, BIDV và Vietcombank, Agribank chính thức tăng lãi suất huy động. Cuộc đua tăng lãi suất tháng 3 còn có sự tham gia của hàng loạt ngân hàng tư nhân.

Giá xăng giảm gần 4.000 đồng một lít 25/03/2026 14:08 Từ 14h ngày 25/3, giá các loại xăng, dầu cùng giảm 1.770-3.890 đồng một lít, kg tùy loại.

Chống buôn lậu, gian lận thương mại: Mạnh tay xử lý, chặn nguy cơ lớn 25/03/2026 13:48 Hơn 700 vụ vi phạm bị xử lý trong 3 tháng đầu năm 2026 phản ánh rõ diễn biến phức tạp của tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Các lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm soát, ngăn chặn nhằm bảo vệ thị trường và người tiêu dùng.

Tài chính thị trường ngày 25/3: Sau cú giảm sâu, giá vàng bật tăng trở lại 25/03/2026 07:45 Giá vàng đảo chiều tăng trở lại sau giai đoạn giảm sâu, thu hút dòng tiền quay lại thị trường trong bối cảnh biến động địa chính trị và năng lượng vẫn phức tạp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Triển khai mã định danh bất động sản: Lợi ích lớn, khó khăn không nhỏ 24/03/2026 14:51 Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, song quá trình triển khai mã định danh bất động sản ở Hà Tĩnh đang đối mặt với không ít khó khăn. Trong đó, tại nhiều địa phương, cơ sở dữ liệu đất đai và nhà ở vẫn chưa được hoàn thiện hoặc còn phân tán ở nhiều hệ thống khác nhau...

Bộ Tài chính đề xuất giảm một nửa thuế môi trường với xăng, dầu 24/03/2026 12:23 Bộ Tài chính đề xuất giảm một nửa thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol) và dầu diesel, lần lượt về 1.000 đồng và 500 đồng một lít.

Tài chính thị trường ngày 24/3: Giá vàng biến động mạnh 24/03/2026 07:22 Chốt phiên giao dịch vào rạng sáng 24/3, giá vàng giao ngay phục hồi lên quanh ngưỡng 4.400 USD/ounce, sau khi có thời điểm giảm về sát mốc 4.100 USD/ounce trong phiên. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá vàng thế giới đảo chiều tăng lên 4.500 USD/ounce 23/03/2026 22:18 Sau khi lao dốc xuống mức thấp nhất trong 4 tháng, giá vàng thế giới bất ngờ đảo chiều tăng vọt 370 USD so với đáy, lên mốc 4.500 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm sâu 23/03/2026 08:58 Giá vàng hôm nay 23/3/2026 tiếp tục giảm sâu khi thị trường quốc tế chịu áp lực bán mạnh. Giá vàng miếng SJC giảm 2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức bán ra 169 triệu đồng/lượng.

Tài chính thị trường ngày 23/3: Doanh nghiệp nỗ lực cân đối dòng tiền khi lãi suất tăng cao 23/03/2026 07:45 Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh chủ động tái cơ cấu nguồn vốn, tiết giảm chi phí để giữ nhịp sản xuất trong bối cảnh mặt bằng lãi suất cho vay ở mức cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Kinh doanh online: Bài học từ vụ trốn thuế ở Hương Khê 21/03/2026 13:40 Từ vụ án trốn thuế của hộ bán hàng online ở Hương Khê, ngành Thuế Hà Tĩnh khuyến cáo các hộ kinh doanh thực hiện kê khai, nộp thuế trung thực để tránh vi phạm pháp luật.

Thủ tướng: Đề xuất ứng ngân sách hỗ trợ Quỹ bình ổn giá xăng dầu 20/03/2026 13:35 Thủ tướng đồng ý về chủ trương với đề xuất của các cơ quan về ứng ngân sách nhà nước (nguồn tăng thu năm 2025) cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu, khi khủng hoảng qua thì sẽ lấy nguồn của quỹ để trả lại ngân sách.

Giá xăng tăng, Bộ Xây dựng chỉ đạo ngăn cước vận tải 'tát nước theo mưa' 20/03/2026 11:08 Giá xăng dầu tăng sốc đang tạo áp lực lớn lên chi phí logistics. Nhằm bình ổn thị trường, Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm soát chặt giá cước vận tải, không để xảy ra tình trạng tát nước theo mưa.

Người dân chật vật xây nhà giữa lúc giá vật liệu tăng 20/03/2026 10:45 Giá vật liệu xây dựng đồng loạt tăng khiến nhiều người dân Hà Tĩnh đang xây dựng nhà ở "đứng ngồi không yên". Nhiều hộ phải thu hẹp quy mô công trình để phù hợp với khả năng tài chính.

Tiếp nhận đăng ký mua nhà ở xã hội dự án thí điểm giai đoạn II - phường Thành Sen từ 21/4 20/03/2026 10:42 Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội với Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II ở phường Thành Sen trong thời gian từ 21/4 đến 21/5/2026.