Hộ kinh doanh Hà Tĩnh chủ động kê khai nộp thuế trước ngày 30/4

(Baohatinh.vn) - Chậm nhất đến 30/4, hộ kinh doanh doanh thu trên 500 triệu đồng/năm phải kê khai nộp thuế quý I/2026. Để tránh bị phạt chậm nộp, các hộ kinh doanh tại Hà Tĩnh đã chủ động kê khai ngay từ đầu tháng 4.
Qua rà soát, toàn tỉnh dự kiến có trên 4.300 hộ kinh doanh có doanh thu hơn 500 triệu đồng/năm sẽ nộp thuế trong kỳ kê khai quý I/2026. (Trong ảnh: Cán bộ Thuế cơ sở 5 tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ hộ kinh doanh nộp tờ khai trên ứng dụng eTax Mobile).
Thời hạn kê khai, nộp thuế điện tử đối với hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm chậm nhất là ngày 30/4. Để tránh bị xử phạt do chậm trễ, chúng tôi khuyến cáo các hộ không nên chờ đến những ngày cuối mới thực hiện mà chủ động kê khai, nộp thuế sớm. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn về thao tác hoặc kỹ thuật, người nộp thuế cần liên hệ ngay với cơ quan thuế để được hỗ trợ kịp thời. Trường hợp không kê khai đúng hạn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và tính tiền chậm nộp theo quy định. Vì vậy, việc chủ động thực hiện sớm không chỉ giúp các hộ tránh rủi ro mà còn góp phần đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định, tuân thủ đúng quy định pháp luật.
Ông Lê Quốc Dũng - Trưởng phòng Thuế cá nhân - hộ kinh doanh và thu khác, Thuế tỉnh Hà Tĩnh
