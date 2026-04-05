Kinh tế

Thị trường

Hộ kinh doanh Hà Tĩnh chủ động kê khai nộp thuế trước ngày 30/4

Phan Trâm
(Baohatinh.vn) - Chậm nhất đến 30/4, hộ kinh doanh doanh thu trên 500 triệu đồng/năm phải kê khai nộp thuế quý I/2026. Để tránh bị phạt chậm nộp, các hộ kinh doanh tại Hà Tĩnh đã chủ động kê khai ngay từ đầu tháng 4.

Đạt doanh thu hơn 500 triệu đồng trong quý I/2026, anh Đặng Quang Chung - hộ kinh doanh thiết bị điện tử ở phường Thành Sen phải nộp tờ khai thuế trên ứng dụng điện tử trước ngày 30/4. Được cán bộ thuế “cầm tay chỉ việc”, hiện nay, anh Chung đã thao tác thành công và nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 5 triệu đồng thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của kỳ kê khai đầu tiên.
Anh Đặng Quang Chung chia sẻ: “Ban đầu tôi cũng khá lúng túng vì chưa quen với việc kê khai, nộp thuế qua ứng dụng điện tử. Tuy nhiên, nhờ cán bộ thuế hướng dẫn cụ thể, từng bước nên tôi đã thực hiện khá thuần thục. Việc nộp thuế online giúp tiết kiệm thời gian, không phải đi lại nhiều như trước nên rất thuận lợi”.
Không riêng anh Chung, những ngày qua, nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh đã chủ động nộp tờ khai thuế điện tử của kỳ kê khai quý I/2026 và nộp tiền vào ngân sách Nhà nước (NSNN) trước ngày 30/4 để tránh bị xử phạt do chậm trễ.
Lần đầu tiên thao tác nộp bằng hình thức online nên nhiều bà con sợ hệ thống trục trặc sẽ ảnh hưởng đến tiến độ. Vì vậy, thay vì chờ đến ngày cuối tháng, chúng tôi chủ động kê khai nộp thuế trước để đảm bảo đúng thời hạn. Khi thực hiện rồi thì thấy quy trình cũng khá đơn giản, chỉ cần làm quen một vài lần là có thể tự thao tác được” – bà Trần Thị Thái Hòa, hộ kinh doanh ở xã Đức Thịnh cho hay.
Để các hộ kinh doanh nộp tờ khai thuế lần đầu thuận lợi, hiện nay, Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã cử hơn 300 cán bộ bám từng địa bàn nhằm hướng dẫn, hỗ trợ, đồng thời giám sát việc kê khai doanh thu.
Qua rà soát, toàn tỉnh dự kiến có trên 4.300 hộ kinh doanh có doanh thu hơn 500 triệu đồng/năm sẽ nộp thuế trong kỳ kê khai quý I/2026. (Trong ảnh: Cán bộ Thuế cơ sở 5 tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ hộ kinh doanh nộp tờ khai trên ứng dụng eTax Mobile).
Theo thống kê sơ bộ, trong những ngày đầu, toàn tỉnh có hơn 300 hộ kinh doanh đã kê khai nộp thuế vào NSNN theo phương thức điện tử; qua đó nộp trên 500 triệu đồng tiền thuế GTGT và thuế TNCN.

Thời hạn kê khai, nộp thuế điện tử đối với hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm chậm nhất là ngày 30/4. Để tránh bị xử phạt do chậm trễ, chúng tôi khuyến cáo các hộ không nên chờ đến những ngày cuối mới thực hiện mà chủ động kê khai, nộp thuế sớm. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn về thao tác hoặc kỹ thuật, người nộp thuế cần liên hệ ngay với cơ quan thuế để được hỗ trợ kịp thời. Trường hợp không kê khai đúng hạn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và tính tiền chậm nộp theo quy định. Vì vậy, việc chủ động thực hiện sớm không chỉ giúp các hộ tránh rủi ro mà còn góp phần đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định, tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Ông Lê Quốc Dũng - Trưởng phòng Thuế cá nhân - hộ kinh doanh và thu khác, Thuế tỉnh Hà Tĩnh

Video lực lượng chức năng hỗ trợ người dân kê khai, nộp thuế

