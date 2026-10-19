Chính phủ đề xuất nâng tiền cọc đấu giá bất động sản lên 50%, người bỏ cọc bị cấm tham gia

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng - Ảnh: QUỐC HỘI

Theo dự thảo quy định, đối với trình tự, thủ tục đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá, chỉ yêu cầu niêm yết tại UBND cấp xã với tài sản là bất động sản. Với tài sản này yêu cầu nâng tỉ lệ tiền đặt trước lên từ 20 - 50% giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân.

Nhiều quy định "siết" tham gia đấu giá bất động sản

Dự thảo luật cũng bổ sung quy định người tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ và tham dự phiên đấu giá thì được coi là đã đồng ý trả giá với giá ít nhất bằng giá khởi điểm. Quy định này nhằm hạn chế tình trạng "cò mồi", người không có nhu cầu mua thực sự nhưng vẫn tham dự đấu giá để trục lợi.

Cùng đó, dự thảo đưa ra chế tài xử lý với người trúng đấu giá trong một số trường hợp. Cụ thể, cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với cá nhân trúng đấu giá nhưng "bỏ cọc".

Quy định này nhằm góp phần khắc phục tình trạng tham gia đấu giá để trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến thị trường bất động sản.

Cùng đó, dự thảo bổ sung thêm chế tài là người trúng đấu giá có vi phạm dẫn đến kết quả đấu giá bị hủy thì không được nhận lại khoản tiền đặt cọc. Quy định này nhằm đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do kết quả đấu giá bị hủy.

Cụ thể, dự thảo quy định người trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai, quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về địa chất và khoáng sản vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền trúng đấu giá dẫn đến quyết định phê duyệt kết quả đấu giá bị hủy, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm thì bị cấm tham gia đấu giá đối với loại tài sản đó trong phạm vi toàn quốc từ 6 tháng đến 5 năm.

Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất là cơ quan có thẩm quyền quyết định cấm tham gia đấu giá. Quyết định cấm tham gia đấu giá phải được gửi cho tổ chức, cá nhân bị xử lý và cơ quan, tổ chức có liên quan; đồng thời gửi đến Bộ Tư pháp và phải đăng tải trên Cổng đấu giá tài sản quốc gia.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi - Ảnh: QUỐC HỘI

Cân nhắc nâng mức 50%

Trong báo cáo thẩm tra các nội dung trên, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nêu quan điểm cho rằng mức tối đa 50% là tương đối cao, có thể tác động đến khả năng tiếp cận đấu giá, chi phí vốn và mức độ cạnh tranh.

Vì vậy, cơ quan thẩm tra đề nghị bổ sung số liệu, đánh giá cụ thể về tình trạng trả giá cao nhưng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán, hiệu quả của việc tăng tiền đặt trước. Làm rõ căn cứ lựa chọn mức từ 20 - 50% và tiêu chí để lựa chọn mức cụ thể trong khoảng này, bảo đảm tương xứng giữa yêu cầu phòng ngừa vi phạm và cạnh tranh trong đấu giá tài sản.

Đối với quy định bắt buộc đấu giá trực tuyến trên hệ thống đấu giá trực tuyến đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân có tổng giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở lên, đề nghị tiếp tục làm rõ cơ sở thực tiễn và khoa học.

Ngoài ra, cơ quan thẩm tra cũng yêu cầu cần bổ sung hậu quả pháp lý tương ứng đối với trường hợp người có tài sản đấu giá hủy giao kết, hủy bỏ hợp đồng mua bán, không phê duyệt hoặc hủy quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

Thực hiện việc rà soát sự thống nhất về thời hạn, thời hiệu khiếu nại, khởi kiện và yêu cầu hủy kết quả đấu giá với pháp luật về dân sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính và pháp luật có liên quan.