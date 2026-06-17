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Đời sống

Chờ 7 năm để "săn" khoảnh khắc sét đánh trúng Landmark 81

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Anh Tú ghi lại hình ảnh tia sét giáng xuống khu vực đỉnh Landmark 81 (TP Hồ Chí Minh) trong cơn dông tối 15/6. Đây là khoảnh khắc anh chờ đợi suốt 7 năm.

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Khoảnh khắc Anh Tú chụp sét trên đỉnh tòa Landmark 81 ngày 15/6.

Bức ảnh ghi lại cảnh tia sét ngang qua tòa tháp Landmark 81 của Anh Tú (sinh sống tại TP Hồ Chí Minh) thu hút sự chú ý.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, tác giả cho biết khoảnh khắc được chụp lúc 19h05 ngày 15/6, thời điểm phía trên tòa nhà cao nhất Việt Nam xuất hiện một khối mây dông lớn với hoạt động điện mạnh. Trên nền trời tối sẫm, tia sét sáng rực xé ngang bầu trời trước khi kết thúc ngay khu vực đỉnh công trình, tạo nên khoảnh khắc ấn tượng chỉ diễn ra trong tích tắc.

"Đến 7 năm tôi mới 'săn' lại thành công khoảnh khắc này", anh chia sẻ.

Trước đó, trong một lần tác nghiệp tình cờ, anh ghi lại được hình ảnh tương tự vào ngày 21/6/2019. Sau lần đầu thành công, anh tiếp tục theo đuổi mục tiêu này.

Bức ảnh anh Tú chụp khoảnh khắc tia sét trên đỉnh Landmark 81 năm 2019.
Bức ảnh anh Tú chụp khoảnh khắc tia sét trên đỉnh Landmark 81 năm 2019.

"Khi đó, thiết bị còn hạn chế nên bức ảnh cũ chưa đạt độ sắc nét như mong muốn, đồng thời bố cục cũng chưa thực sự hoàn chỉnh. Những năm sau, dù đã nâng cấp máy ảnh và ống kính, tôi vẫn chưa thể bắt gặp lại khoảnh khắc tương tự. Nhiều cơn giông đi qua, nhiều lần thức khuya theo dõi thời tiết, nhưng tia sét đúng như mong đợi vẫn chưa xuất hiện", anh nói.

Nam nhiếp ảnh gia cho biết thêm việc chụp được sét không đơn thuần dựa vào may mắn. Người chụp phải liên tục theo dõi diễn biến thời tiết, hướng di chuyển của mây dông, cường độ hoạt động điện trong khí quyển và lựa chọn vị trí đặt máy phù hợp. Dù vậy, yếu tố bất ngờ luôn tồn tại.

"Tôi có thể xác định được khu vực sét dễ xuất hiện, nhưng không ai biết chính xác tia sét sẽ đánh vào vị trí nào. Chụp sét giống như một cuộc chơi giữa kinh nghiệm và may rủi", anh nói.

Hai bức ảnh nói trên được anh Tú đăng trên trang cá nhân, thu hút hàng chục nghìn lượt thích và nhận nhiều lời khen trong cộng đồng nhiếp ảnh gia.

znews.vn
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