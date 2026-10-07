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Công an Hưng Yên làm việc với người lập nhóm Facebook 'Những người ghét bố mẹ'

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L.T.C. lập nhóm Facebook "Những người ghét bố mẹ" do bất đồng với gia đình khi còn đi học. Sau khi được Công an Hưng Yên tuyên truyền, C. đã đổi tên nhóm và cam kết không tái phạm.

Ngày 7/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, ngày 5/10, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Hưng Yên làm việc với L.T.C. (SN 2005, trú trên địa bàn tỉnh) để làm rõ việc tạo lập nhóm Facebook "Những người ghét bố mẹ" có gần 1.000 thành viên.

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Cán bộ Phòng An ninh mạng làm việc với L.T.C. (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại buổi làm việc, L.T.C. cho biết khi còn là học sinh, do có những bất đồng, giận dỗi và không đồng ý với quan điểm của bố, mẹ cùng các thành viên trong gia đình nên đã lập nhóm.

Theo L.T.C., việc tạo nhóm xuất phát từ suy nghĩ và cảm xúc cá nhân, không nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Qua trao đổi, tuyên truyền và giải thích, lực lượng công an giúp L.T.C. nhận thức rõ hơn về những tác động có thể phát sinh từ việc tạo lập các trang, nhóm trên mạng xã hội.

L.T.C. nhận thức tên gọi và nội dung mang tính tiêu cực có thể tạo tâm lý đồng thuận với những suy nghĩ lệch lạc, gây tác động không tốt đến dư luận xã hội, nhất là đối với học sinh, sinh viên.

C. thừa nhận việc tạo lập nhóm là chưa phù hợp, có thể gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội trên không gian mạng và tiềm ẩn nguy cơ tác động đến tình hình an ninh, trật tự.

Sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở, L.T.C. đã tự nguyện đổi tên nhóm, kiểm duyệt chặt chẽ các bài viết đăng tải và cam kết không tiếp tục thực hiện hành vi tương tự.

Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Hưng Yên cho rằng sự việc là lời nhắc nhở đối với người sử dụng mạng xã hội, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, cần cân nhắc kỹ trước khi thực hiện các hành vi trên không gian mạng.

Theo cơ quan công an, những bất đồng giữa cha mẹ và con cái về quan điểm, cách ứng xử, định hướng học tập, sinh hoạt là điều khó tránh khỏi.

Tuy nhiên, những cảm xúc nhất thời nếu được đưa lên mạng xã hội, đặc biệt thông qua các trang, nhóm có tên gọi hoặc nội dung tiêu cực, có thể thu hút sự chú ý, tạo hiệu ứng lan truyền và dẫn đến hệ quả ngoài mong muốn.

Mạng xã hội có thể là nơi chia sẻ, kết nối và trao đổi thông tin nhưng không nên trở thành nơi để trút giận, công kích, xúc phạm hoặc cổ súy những suy nghĩ tiêu cực.

Một nội dung được tạo ra trong vài phút có thể tồn tại, được sao chép, chia sẻ và tiếp cận bởi nhiều người trong thời gian dài.

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Nhóm “Nhóm những người ghét bố mẹ” (Ảnh: Công an cung cấp).

Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội hình thành thói quen "nghĩ trước khi đăng - kiểm chứng trước khi chia sẻ - chịu trách nhiệm với những gì đưa lên mạng".

Việc sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm sẽ góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, văn minh, đồng thời bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

dantri.com.vn
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Tags:

#Công an #Hưng Yên #mạng xã hội #truyền thông #an ninh #Những người ghét bố mẹ

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