Công an xã Hương Sơn phối hợp vận động đối tượng truy nã ra đầu thú

(Baohatinh.vn) - Công an xã Hương Sơn, Công an xã Sơn Kim 1, Tổ địa bàn thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa vận động thành công đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (SN 2001), trú thôn Khe Dầu, xã Sơn Kim 1 ra đầu thú sau nhiều năm lẩn trốn.
Theo hồ sơ điều tra, năm 2022, Nguyễn Anh Tuấn đã có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với tổng số tiền hơn 217 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, đối tượng đã rời khỏi nơi cư trú, cắt đứt liên lạc với mọi người.
Ngày 21/6/2024, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (nay là TP Cần Thơ) tiến hành khởi tố bị can và sau đó ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Anh Tuấn về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 3 Điều 175, Bộ luật Hình sự.
Công an xã Hương Sơn đã tiếp nhận người phạm tội và bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ theo quy định.
Theo thông tin từ EVN, gần đây đã xuất hiện tình trạng lừa đảo mới bằng tin nhắn OTP giả mạo nhằm lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và dữ liệu khách hàng. Người dân sử dụng điện tại Hà Tĩnh cần nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh "sập bẫy" kẻ gian.
Tại Km 67+200 quốc lộ 8 thuộc xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh), lực lượng chức năng đã bắt quả tang 1 đối tượng vận chuyển 12 bánh heroin, 11 kg ma túy đá, 10 kg ketamin, 16.000 viên hồng phiến, tổng trọng lượng khoảng 27 kg.
Từ tháng 7/2025 đến tháng 11/2025, lợi dụng mạng xã hội Tiktok, Nguyễn Thiên Hương (SN 1982, trú phường Hồng Hà, TP Hà Nội) đăng tải 9 video clip với nội dung bịa đặt, vu khống, kích động xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông.
Thông qua các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng PCCC và CNCH, phòng chống đuối nước cho học sinh, giáo viên, người dân Hà Tĩnh.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm xuyên quốc gia gồm nhiều đối tượng người nước ngoài, ngăn chặn kịp thời âm mưu thành lập một trung tâm lừa đảo công nghệ cao quy mô lớn ngay khi hệ thống máy móc, nhân sự vừa được tập kết và chưa kịp vận hành.