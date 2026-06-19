200 người ở TP HCM bị bắt với cáo buộc lừa hơn 600 tỷ qua 'hợp đồng kỳ nghỉ'

Ngày 19/6, Công an TP HCM cho biết đã triệt phá các đường dây lừa đảo núp bóng 11 doanh nghiệp du lịch.

Quá trình điều tra, nhà chức trách xác định đây là đường dây tội phạm có tổ chức, đã khởi tố 11 vụ án và tạm giam gần 200 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó tập trung vào ban giám đốc điều hành và các nhân viên liên quan.

Tổng cộng 5.563 hợp đồng bị thu giữ. Theo đại tá Nguyễn Tiến Đạt, trong hàng nghìn khách hàng sập bẫy, người bị thiệt hại nặng nhất đã ký tới 42 hợp đồng, mất đến 8,5 tỷ đồng.

"Khách hàng bị dụ dỗ bằng việc thay vì gửi tiền vào ngân hàng hãy mua các hợp đồng này có thể sinh lời khi sang nhượng, lãi gấp đôi hoặc gấp nhiều lần", đại tá Đạt thông tin.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt. Ảnh: Quốc Thắng

Đại tá Ngô Thuận Lăng, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, cho biết ông trăn trở khi ký quyết định khởi tố nhiều người trong vụ án vì phần lớn còn rất trẻ, có người vừa tốt nghiệp đại học.

Theo ông, vì mức lương và lợi ích trước mắt, họ đã nghe theo lời dụ dỗ của các tổ chức lừa đảo, tham gia giúp sức cho đường dây chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân.

Thủ đoạn 4 bước

Cơ quan điều tra xác định, thủ đoạn lừa đảo được nhóm này tổ chức tinh vi qua 4 bước, chủ yếu nhắm vào những người trung niên, cao tuổi có tiền nhàn rỗi hoặc muốn tìm kiếm nguồn thu nhập thụ động.

Để xây dựng vỏ bọc uy tín, ban giám đốc các công ty mạo danh này đã đầu tư thuê địa điểm bề thế, lập bộ máy nhân sự đầy đủ từ khâu quản lý, pháp lý đến lực lượng telesales và chăm sóc khách hàng.

Dựa trên nguồn dữ liệu cá nhân thu thập và mua bán trái phép, nhân viên gọi điện số lượng lớn, dụ dỗ nạn nhân đến tham gia các buổi tư vấn bằng mồi nhử là tặng kỳ nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm miễn phí hoặc tặng áo mưa, ô dù.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: Công an TP HCM

Tại các sự kiện tư vấn, nhân viên liên tục mời chào từ 4 đến 6 gói kỳ nghỉ có mức giá dao động 30-420 triệu đồng. Kèm theo đó là lời hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn như nhân đôi tài sản sau 3 tháng, lãi suất 8-10%/năm, cam kết thu mua lại hoặc hỗ trợ sang nhượng.

Khi người dân bùi tai, nhóm lừa đảo lập tức hối thúc ký các hợp đồng đã được soạn sẵn với nhiều điều khoản gài bẫy, hoàn toàn bất lợi cho khách hàng. Trong trường hợp khách không có sẵn tiền mặt, nhân viên sẽ hướng dẫn vay vốn qua thẻ tín dụng ngân hàng với hạn mức lớn.

Cảnh sát đột kích một công ty trong vụ án. Ảnh: Công an TP HCM