Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

Pháp luật đời sống

200 người ở TP HCM bị bắt với cáo buộc lừa hơn 600 tỷ qua 'hợp đồng kỳ nghỉ'

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Gần 200 người là giám đốc, nhân viên các công ty du lịch bị cáo buộc dùng chiêu bán "hợp đồng kỳ nghỉ" để lừa ký hơn 5.500 hợp đồng, chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng.

Ngày 19/6, Công an TP HCM cho biết đã triệt phá các đường dây lừa đảo núp bóng 11 doanh nghiệp du lịch.

Quá trình điều tra, nhà chức trách xác định đây là đường dây tội phạm có tổ chức, đã khởi tố 11 vụ án và tạm giam gần 200 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó tập trung vào ban giám đốc điều hành và các nhân viên liên quan.

Tổng cộng 5.563 hợp đồng bị thu giữ. Theo đại tá Nguyễn Tiến Đạt, trong hàng nghìn khách hàng sập bẫy, người bị thiệt hại nặng nhất đã ký tới 42 hợp đồng, mất đến 8,5 tỷ đồng.

"Khách hàng bị dụ dỗ bằng việc thay vì gửi tiền vào ngân hàng hãy mua các hợp đồng này có thể sinh lời khi sang nhượng, lãi gấp đôi hoặc gấp nhiều lần", đại tá Đạt thông tin.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt. Ảnh: Quốc Thắng
Đại tá Nguyễn Tiến Đạt. Ảnh: Quốc Thắng

Đại tá Ngô Thuận Lăng, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, cho biết ông trăn trở khi ký quyết định khởi tố nhiều người trong vụ án vì phần lớn còn rất trẻ, có người vừa tốt nghiệp đại học.

Theo ông, vì mức lương và lợi ích trước mắt, họ đã nghe theo lời dụ dỗ của các tổ chức lừa đảo, tham gia giúp sức cho đường dây chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân.

Thủ đoạn 4 bước

Cơ quan điều tra xác định, thủ đoạn lừa đảo được nhóm này tổ chức tinh vi qua 4 bước, chủ yếu nhắm vào những người trung niên, cao tuổi có tiền nhàn rỗi hoặc muốn tìm kiếm nguồn thu nhập thụ động.

Để xây dựng vỏ bọc uy tín, ban giám đốc các công ty mạo danh này đã đầu tư thuê địa điểm bề thế, lập bộ máy nhân sự đầy đủ từ khâu quản lý, pháp lý đến lực lượng telesales và chăm sóc khách hàng.

Dựa trên nguồn dữ liệu cá nhân thu thập và mua bán trái phép, nhân viên gọi điện số lượng lớn, dụ dỗ nạn nhân đến tham gia các buổi tư vấn bằng mồi nhử là tặng kỳ nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm miễn phí hoặc tặng áo mưa, ô dù.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: Công an TP HCM
Các bị can trong vụ án. Ảnh: Công an TP HCM

Tại các sự kiện tư vấn, nhân viên liên tục mời chào từ 4 đến 6 gói kỳ nghỉ có mức giá dao động 30-420 triệu đồng. Kèm theo đó là lời hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn như nhân đôi tài sản sau 3 tháng, lãi suất 8-10%/năm, cam kết thu mua lại hoặc hỗ trợ sang nhượng.

Khi người dân bùi tai, nhóm lừa đảo lập tức hối thúc ký các hợp đồng đã được soạn sẵn với nhiều điều khoản gài bẫy, hoàn toàn bất lợi cho khách hàng. Trong trường hợp khách không có sẵn tiền mặt, nhân viên sẽ hướng dẫn vay vốn qua thẻ tín dụng ngân hàng với hạn mức lớn.

Cảnh sát đột kích một công ty trong vụ án. Ảnh: Công an TP HCM
Cảnh sát đột kích một công ty trong vụ án. Ảnh: Công an TP HCM
vnexpress.net
Link bài gốc Copy link
https://vnexpress.net/200-nguoi-o-tp-hcm-bi-bat-voi-cao-buoc-lua-hon-600-ty-qua-hop-dong-ky-nghi-5087489.html

Tin liên quan

Tags:

#lừa đảo #TP HCM #hợp đồng kỳ nghỉ #công an #tội phạm tổ chức #lừa đảo tài chính #đầu tư giả

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Vô hiệu hóa âm mưu thiết lập trung tâm lừa đảo quy mô lớn tại Việt Nam

Vô hiệu hóa âm mưu thiết lập trung tâm lừa đảo quy mô lớn tại Việt Nam

Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm xuyên quốc gia gồm nhiều đối tượng người nước ngoài, ngăn chặn kịp thời âm mưu thành lập một trung tâm lừa đảo công nghệ cao quy mô lớn ngay khi hệ thống máy móc, nhân sự vừa được tập kết và chưa kịp vận hành.
Chuyện nghề thẩm phán

Chuyện nghề thẩm phán

Mỗi phiên toà đi qua, một câu chuyện pháp lý khép lại, song phía sau phán quyết nhằm thực thi công lý luôn để lại cho các thẩm phán TAND hai cấp tỉnh Hà Tĩnh nhiều nỗi trăn trở.
Khởi tố tài xế sau vụ đổ cần bơm bê tông gây chết người

Khởi tố tài xế sau vụ đổ cần bơm bê tông gây chết người

Liên quan vụ đổ cần bơm bê tông gây chết người tại công trình xây dựng ở xã Thạch Xuân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can Nguyễn Duy Thành, người điều khiển xe bơm bê tông về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động.
Bắt giam nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng cũ cùng thuộc cấp

Bắt giam nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng cũ cùng thuộc cấp

Ngày 7/6, cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Chí Công (SN 1979), nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng cũ, hiện là Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ cùng 3 thuộc cấp về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra từ 2021 đến 2023 tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng cũ.
Tiềm ẩn nguy cơ từ các bãi tắm biển tự phát

Tiềm ẩn nguy cơ từ các bãi tắm biển tự phát

Tại Hà Tĩnh, nhiều người dân tắm biển ở các bãi tự phát ngày càng phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn và ô nhiễm môi trường, đòi hỏi cần có các biện pháp quản lý, đầu tư bài bản.
Cựu Trưởng khoa Dược tham gia đường dây ma túy xuyên quốc gia

Cựu Trưởng khoa Dược tham gia đường dây ma túy xuyên quốc gia

Phá đường dây ma túy "khủng", đến nay, lực lượng chức năng đã thu giữ 50,7 tấn caffeine, 6 xe ô tô, 12 máy tính các loại, 25 điện thoại di động; phong tỏa, tạm dừng giao dịch đối với 60 tài khoản ngân hàng; xác minh 7 tài sản bất động sản liên quan đến các đối tượng trong chuyên án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!