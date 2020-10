Điện lực Hà Tĩnh triển khai “kịch bản” bảo vệ lưới điện trước bão số 7

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã và đang triển khai “kịch bản” bảo vệ lưới điện, đảm bảo an toàn điện trong Nhân dân trước diễn biến của bão số 7.

Ông Đinh Quang Chung – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: Để ứng phó với diễn biến bão số 7, ngày 13/10, công ty đã ban hành công điện yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai phương châm “4 tại chỗ”; phối hợp với Ban PCTT&TKCN địa phương có phương án cấp điện cho các phụ tải quan trọng trên địa bàn; tăng cường kiểm tra và gia cố các vị trí xung yếu có nguy cơ sự cố, sạt lở gây mất an toàn trong quá trình quản lý vận hành.

Ứng phó với bão số 7 và các đợt áp thấp nhiệt đới, công ty đã triển khai xử lý các khiếm khuyết trên lưới đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, SXKD của Nhân dân. Theo đó, công ty đã vệ sinh 2.310 vị trí cột, 315 trạm biến áp; thay thế 584 sứ hỏng và 415 phụ kiện; kiểm tra các vị trí xung yếu và thực hiện căng lại dây néo 70 vị trí cột, chủ động chằng néo trên 20 vị trí cột có nguy cơ sạt lở...

Ngoài ra, các điện lực còn huy động phương tiện, nhân lực xử lý hành lang cây cối có nguy cơ đổ gãy vào đường dây khi mưa bão xảy ra.

Hiện nay, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhiên liệu, thiết bị dự phòng thiết yếu trong mùa mưa bão phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Thời điểm này, đảm bảo an toàn điện trong dân cũng là nội dung được ngành điện đặc biệt quan tâm. Ông Bùi Quang Nhiệm – Trưởng phòng An toàn, Công ty Điện lực Hà Tĩnh thông tin: “Chúng tôi đã tăng cường phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về các biện pháp sử dụng điện an toàn trong thời điểm mưa bão. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất để sẵn sàng ứng phó với các diễn biến của bão số 7”.

Thu Phương