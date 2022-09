Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đánh giá cao công tác ứng phó, bảo vệ lưới điện của Hà Tĩnh

Phó Ban An toàn Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc Nguyễn Văn Hạnh đánh giá cao công tác chuẩn bị, triển khai các phương án “4 tại chỗ” của Công ty Điện lực Hà Tĩnh nhằm giảm thiểu thiệt hại trước ảnh hưởng của bão Noru.

Ngày 27/9, đoàn công tác của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc do ông Nguyễn Văn Hạnh - Phó Ban An toàn làm trưởng đoàn trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống bão Noru tại Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

Đoàn đã đến kiểm tra công tác vận hành tại đường dây trung thế 373 E18.3 (cấp điện cho các xã Kỳ Tây, Kỳ Trung của huyện Kỳ Anh). Đường dây này đi qua nhiều khu vực đồi núi, có khối lượng lớn cây keo, tràm ngoài hành lang có nguy cơ đổ vào đường dây điện, gây sự cố khi bão đổ bộ.

Để đảm bảo an toàn trước ảnh hưởng của bão Noru, Điện lực Kỳ Anh đã làm việc với chính quyền các địa phương, bố trí 100% nhân lực tiến hành rà soát, xử lý hành lang an toàn lưới điện tại đường dây 373 E18.3 và các đường dây trung thế có nguy cơ xảy ra sự cố do thiên tai gây ra trên toàn địa bàn huyện Kỳ Anh và TX Kỳ Anh. Trong ảnh: Công nhân Điện lực Kỳ Anh làm gọn tán cây, đảm bảo an toàn đường dây điện.

Tiếp đó, đoàn đã tới kiểm tra công tác vận hành tại trạm biến áp 110 kV Kỳ Anh (đóng tại phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh) với công suất đặt 2x25 MVA...

... và kiểm tra trạm biến áp 110 kV Cẩm Xuyên (đóng tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên) với công suất 40 MVA.

Các thiết bị tại các trạm biến áp 110 kV được che chắn, bảo vệ cẩn thận, phòng tránh những diễn biến xấu của thời tiết.

Tại buổi làm việc với Công ty Điện lực Hà Tĩnh và Điện lực Kỳ Anh, ông Nguyễn Văn Hạnh - Phó Ban An toàn Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đánh giá cao công tác chuẩn bị, triển khai phương án “4 tại chỗ” nhằm chủ động ứng phó với bão Noru của Công ty Điện lực Hà Tĩnh và Điện lực Kỳ Anh.

Ông Nguyễn Văn Hạnh - Phó Ban An toàn Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc yêu cầu Công ty Điện lực Hà Tĩnh và Điện lực Kỳ Anh cần tiếp tục chủ động theo dõi, nắm bắt về diễn biến bão. Theo đó, tổ chức triển khai tốt phương châm “4 tại chỗ”; trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chủ động dự phòng vật tư, thiết bị để khắc phục nhanh sự cố (nếu có), kịp thời khôi phục cung cấp điện cho khách hàng trong trường hợp bão đổ bộ.

Phó Ban An toàn Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc cũng lưu ý: Công ty Điện lực Hà Tĩnh chỉ đạo 12 điện lực và các đơn vị trực thuộc yêu cầu người lao động trong quá trình thực hiện công việc phải tuân thủ các quy định về an toàn lao động. Khi xử lý sự cố trên đường dây và thiết bị điện, người lao động phải sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ lao động và dụng cụ an toàn làm việc. Cùng đó, công ty cần chủ động triển khai các phương án vận hành lưới điện an toàn, ổn định, đảm bảo an toàn điện trong Nhân dân, giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ vào đất liền…

Để ứng phó với bão Noru, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã có công điện chỉ đạo 12 điện lực và các đơn vị trực thuộc chủ động các phương án ứng phó. Công ty cũng thành lập các đoàn kiểm tra, yêu cầu các đơn vị củng cố khắc phục và xử lý kịp thời 206 tồn tại, khiếm khuyết của thiết bị, móng, cột điện, đường dây, trạm điện, nhà làm việc, nhà xưởng, nhà kho... (đặc biệt là tại các điểm xung yếu, các cột điện ở triền dốc, bờ sông, các đường dây mới đưa vào vận hành). Trước mùa mưa bão, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tập trung xử lý các khiếm khuyết trên lưới, phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn trên địa bàn. Cùng đó, xử lý 1.505 khoảng cột có cây ngoài hành lang; thường xuyên duy trì phát quang định kỳ trên 2.200 khoảng cột. Đồng thời, gửi 3.400 thông báo tuyên truyền, tờ rơi đến các khách hàng sinh sống hai bên hành lang; nhắn tin tuyên truyền an toàn điện và phòng chống cháy nổ đến hơn 440.000 khách hàng; phát trên 3600 cuốn “cẩm nang an toàn điện”; treo 300 panô tuyên truyền bảo vệ hành lang lưới điện tại chợ, trường học…

Thu Phương