Linh hoạt phương án vận chuyển, Nhiệt điện Vũng Áng 1 chủ động nguồn than phục vụ sản xuất

Linh hoạt các phương án vận chuyển, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh thuộc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam) đã chủ động được nguồn than phục vụ sản xuất điện.

Nhân viên phân xưởng vận hành điều hành 2 tổ máy hoạt động.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (TX Kỳ Anh) có công suất 1.200 MW với 2 tổ máy hoạt động (mỗi tổ máy 600 MW). Nhà máy sử dụng công nghệ đốt than phun trực tiếp. Nếu như giai đoạn 2018 – 2019, có thời điểm nhà máy phải tạm ngừng 1 tổ máy do thiếu than phục vụ sản xuất thì nay đơn vị đã luôn chủ động được nguồn nhiên liệu.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 có cảng chuyên dụng để tiếp nhận than.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 có cảng chuyên dụng để tiếp nhận than. Tuy nhiên, cảng chuyên dụng của đơn vị đưa vào khai thác từ năm 2014 đến nay chưa được nạo vét. Hơn nữa đây là cảng hở, không có đê chắn sóng, nên từ tháng 9 đến tháng 2 hằng năm là mùa mưa bão, không thuận lợi cho công tác tiếp nhận than, các tàu vận chuyển gặp rất nhiều khó khăn khi cập cảng.

Thậm chí, có những tháng, cảng nhà máy chỉ tiếp nhận được một chuyến tàu cập cảng với khối lượng khoảng 25.000 tấn than (tháng 11/2017). Gần đây nhất, từ tháng 10 - 11/2020, cảng nhà máy chỉ tiếp nhận được 2 tàu/tháng với sản lượng khoảng 45.000 tấn than. Trong khi, bình quân mỗi tháng nhà máy phải cần 300.000 – 400.000 tấn than mới đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất điện.

Từ đầu năm đến nay, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã nhập kho khoảng 1,3 triệu tấn than.

Ông Vũ Văn Thọ - quản đốc phân xưởng nhiên liệu, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 thông tin: “Cuối năm 2020, nhà máy đã bổ sung thêm phương án vận chuyển than. Theo đó, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã ký hợp đồng với Công ty CP Khoáng sản Đan Ka để bổ sung phương án vận chuyển bằng đường bộ về kho của nhà máy thông qua Cảng quốc tế Lào - Việt (TX Kỳ Anh).

Với việc tăng cường phương án tiếp nhập than thông qua cảng quốc tế Lào – Việt, những tháng đầu năm 2021, 2 kho than của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 với dung tích chứa 180.000 tấn/kho luôn sẵn sàng nguồn nhiên liệu phục vụ sản xuất điện an toàn, ổn định và liên tục”.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 tăng cường phương án tiếp nhập than thông qua Cảng quốc tế Lào – Việt.

Được biết, trước đây, nguồn than phục vụ sản xuất tại các nhà máy nhiệt điện phía Bắc (trong đó có Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1) chủ yếu do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cung cấp.

Trước thực trạng lượng than TKV cung cấp không đủ, gây khó khăn cho nhiều nhà máy nhiệt điện than nên Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 02/12/2019 về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện.

Một trong những nội dung của chỉ thị là các nhà máy nhiệt điện than chủ động nghiên cứu, thu xếp nguồn than hợp pháp để cung cấp trong suốt thời gian tồn tại của nhà máy; sử dụng than pha trộn, than nhập khẩu cho sản xuất điện để vận hành nhà máy an toàn, ổn định, tin cậy, đảm bảo hiệu quả kinh tế và các yếu tố về môi trường. Từ đây, đã tháo gỡ khó khăn cho các nhà máy nhiệt điện nói chung và Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nói riêng trong việc chủ động nguồn nhiên liệu.

Công nhân phân xưởng nhiên liệu sửa chữa động cơ đầu cấp máy hút than số 2.

Theo đó, từ năm 2020, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã đấu thầu trực tiếp với các đơn vị cung cấp than ngoài TKV để đảm bảo nguồn than đáp ứng nhu cầu vận hành của nhà máy. Từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị đã nhập kho khoảng 1,3 triệu tấn than (trong đó than TKV khoảng 1,05 triệu tấn, than ngoài TKV khoảng 0,25 triệu tấn). Theo kế hoạch, năm 2021, nhà máy sẽ nhập khoảng 3,16 triệu tấn than phục vụ dây chuyền sản xuất điện.

Năm 2021, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đặt mục tiêu sẽ đóng góp cho lưới điện quốc gia 7,062 tỷ kWh.

Ông Nguyễn Duy Minh – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh cho biết: “Nhờ chủ động được nguồn than nên đến thời điểm này, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 luôn duy trì hoạt động sản xuất an toàn, liên tục và ổn định. Theo đó, 4 tháng đầu năm 2021, nhà máy sản xuất 2,621 tỷ kWh điện, doanh thu đạt 3.988 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 92,8 tỷ đồng. Năm nay, nhà máy đặt mục tiêu sẽ đóng góp cho lưới điện quốc gia 7,062 tỷ kWh, doanh thu 10.681 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 304 tỷ đồng”.

Thu Phương – Ngọc Loan