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Xã hội

Đại hội đại biểu CLB Doanh nhân họ Bùi tỉnh Hà Tĩnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026 - 2028

Trần Vũ
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(Baohatinh.vn) - CLB Doanh nhân họ Bùi tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2028, tăng cường kết nối, hợp tác, phát huy nguồn lực doanh nhân họ Bùi trong phát triển kinh tế.

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Toàn cảnh đại hội.

Hướng tới Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân họ Bùi Việt Nam lần thứ IV, chiều 16/10, tại phường Thành Sen, Đại hội đại biểu Câu lạc bộ Doanh nhân họ Bùi tỉnh Hà Tĩnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2028 được tổ chức với sự tham dự của 50 đại biểu.

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Các đại biểu tham dự đại hội.
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Bà Bùi Thị Anh Ngọc trình bày báo cáo quá trình vận động thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân họ Bùi tỉnh Hà Tĩnh.

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo quá trình vận động thành lập CLB Doanh nhân họ Bùi tỉnh Hà Tĩnh và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ 2026–2028.

Việc thành lập CLB nhằm tập hợp, kết nối các doanh nhân họ Bùi đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực, tạo diễn đàn để hội viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh. Thông qua các hoạt động kết nối, CLB hướng tới hình thành mạng lưới hợp tác, phát huy thế mạnh của từng doanh nghiệp, tăng cường liên kết nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

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Đoàn Chủ tịch.

Theo thống kê, người họ Bùi tại Hà Tĩnh hiện là chủ của 298 doanh nghiệp, cùng hơn 1.000 hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, đông đảo người họ Bùi quê Hà Tĩnh đang sinh sống, làm việc và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh ở nhiều địa phương trên cả nước. Đây là nguồn lực để CLB tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các doanh nhân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quê hương.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ đầu tiên; đề xuất các giải pháp xây dựng mạng lưới kết nối hội viên, tăng cường chia sẻ thông tin thị trường, kinh nghiệm quản trị và cơ hội hợp tác đầu tư. Các ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng tổ chức hoạt động thiết thực, phù hợp với nhu cầu của hội viên, tránh hình thức, từng bước tạo ra giá trị cụ thể cho doanh nghiệp tham gia CLB.

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Ra mắt thường trực ban điều hành CLB Doanh nhân họ Bùi Hà Tĩnh

Một trong những nội dung trọng tâm của đại hội là bầu Ban Chủ nhiệm CLB nhiệm kỳ 2026–2028. Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại hội đã thống nhất bầu Ban Chủ nhiệm gồm 5 thành viên. Ông Bùi Xuân Phúc được tín nhiệm giữ chức Chủ nhiệm CLB.

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Ông Bùi Xuân Phúc – Chủ nhiệm CLB Doanh nhân họ Bùi Hà Tĩnh phát biểu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Xuân Phúc – Chủ nhiệm CLB Doanh nhân họ Bùi Hà Tĩnh khẳng định sẽ cùng Ban Chủ nhiệm phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, xây dựng CLB ngày càng vững mạnh; chú trọng kết nối hội viên, thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ các doanh nhân, doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, CLB sẽ gắn hoạt động phát triển kinh tế với gìn giữ truyền thống tốt đẹp của dòng họ, thực hiện trách nhiệm xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nhân họ Bùi đoàn kết, phát triển.

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Bùi Thị Thu Hà trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội Câu lạc bộ Doanh nhân họ Bùi tỉnh Hà Tĩnh.

Đại hội đã thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2026–2028, xác định các nhiệm vụ trọng tâm nhằm củng cố tổ chức, phát triển hội viên, tăng cường kết nối và thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nhân, doanh nghiệp họ Bùi. Đây là cơ sở để CLB từng bước khẳng định vai trò cầu nối trong cộng đồng doanh nhân, góp phần phát triển kinh tế gắn với gìn giữ truyền thống dòng họ và trách nhiệm với xã hội.

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Dịp này, đại hội tổ chức trao học bổng cho con em họ Bùi có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện. Hoạt động thể hiện sự quan tâm đối với thế hệ trẻ, góp phần phát huy truyền thống hiếu học, khuyến khích tinh thần vượt khó, nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

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Tags:

#Doanh nhân #Họ Bùi #Hà Tĩnh #CLB Doanh nhân #Hợp tác #Phát triển

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