Đại sứ Vương quốc Bỉ trao quà cho học sinh khó khăn Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những món quà, học bổng do Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam trao tặng góp phần động viên học sinh khó khăn, hỗ trợ trường học tại Hà Tĩnh nâng cao điều kiện dạy và học.
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hà Tĩnh, sáng 11/5, ngài Karl Van den Bossche - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác đã đến trao học bổng cho các em học sinh khó khăn và trang thiết bị trường học tại phường Vũng Áng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng đi.
Đoàn công tác cũng trao tặng 100 suất học bổng với tổng trị giá hơn 153 triệu đồng và 1.158 phần quà hiện vật trị giá hơn 141 triệu đồng cho học sinh khó khăn trên địa bàn phường Vũng Áng.
Những phần quà, học bổng và trang thiết bị được trao tặng không chỉ góp phần sẻ chia khó khăn với học sinh, nhà trường mà còn tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.
