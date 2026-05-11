Đại sứ Vương quốc Bỉ trao quà cho học sinh khó khăn Hà Tĩnh

Bước tiến mới của bộ máy cấp xã 02/05/2026 15:00 Sau gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy cấp xã ở Hà Tĩnh đang có nhiều chuyển động tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và thúc đẩy phát triển KT-XH.

Đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nhật Bản tiến vào giai đoạn phát triển mới 02/05/2026 14:44 Thông tin về kết quả hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết hai bên đã nhất trí các định hướng lớn để đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nhật Bản tiến vào giai đoạn phát triển mới.

8 nghị quyết và thông điệp về Chính phủ hiện đại, hành động, kiến tạo 02/05/2026 11:46 Với việc ban hành 8 nghị quyết lần này, Chính phủ đã phát đi một tín hiệu rõ ràng: Lựa chọn con đường cải cách thực chất, trao quyền và kiến tạo phát triển.

Chính phủ chốt nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng/năm 30/04/2026 05:00 Chính phủ quyết định nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng mỗi năm, đồng thời lần đầu tiên bổ sung quy định miễn thuế với doanh nghiệp có tổng doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm.

Chuẩn bị chu đáo cho kỳ họp thường lệ giữa năm, HĐND tỉnh khóa XIX 28/04/2026 12:33 Dự kiến kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX sẽ được tổ chức từ ngày 25/6 đến 26/6/2026.

Phường Thành Sen tháo gỡ vướng mắc dự án đường vành đai phía Đông 27/04/2026 13:36 Trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lãnh đạo phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã trực tiếp lắng nghe tâm tư, vận động người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án đường vành đai phía Đông.

Thủ tướng: Sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục không đạt chuẩn 25/04/2026 12:30 Giao nhiệm vụ cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lưu ý chú trọng công tác quy hoạch, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; sáp nhập, giải thể các cơ sở không đạt chuẩn.

Cán bộ xã xuống tận thôn, vào tận vườn “gỡ nút thắt” từ cơ sở 24/04/2026 15:30 Việc đổi mới hình thức tiếp công dân theo hướng “trực tiếp, kịp thời, sát cơ sở” không chỉ giúp nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư mà còn góp phần thay đổi cách vận hành của bộ máy chính quyền ở xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh).

Bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI 24/04/2026 12:33 Sáng 24/4, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã bế mạc sau 12 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, khoa học và trách nhiệm cao, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Thành lập thành phố Đồng Nai từ 30/4/2026 24/04/2026 11:23 Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai từ 30/4/2026 trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai hiện nay.

Quốc hội "chốt" bỏ ngưỡng doanh thu chịu thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh 24/04/2026 11:13 Theo Luật mới được Quốc hội thông qua, Chính phủ sẽ quy định ngưỡng chịu thuế với hộ, cá nhân kinh doanh thay vì quy định cứng trong Luật.

Quốc hội "chốt" giám sát tối cao về quản lý trụ sở làm việc sau sắp xếp 24/04/2026 10:34 Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027 và thành lập đoàn Đoàn giám sát của Quốc hội về việc quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau sắp xếp.

Sáng nay, Quốc hội thông qua các luật, nghị quyết và bế mạc kỳ họp 24/04/2026 06:20 Sáng 24/4, Quốc hội thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng và họp phiên bế mạc, khép lại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Quốc hội bỏ điều kiện kém khả thi khi xét danh hiệu 'Chiến sĩ thi đua' 23/04/2026 17:20 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng quy định mới về tiêu chuẩn để cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" và điều kiện nhận bằng khen của bộ, ngành.

Tổng thống Hàn Quốc hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng 23/04/2026 11:59 Sáng 23/4, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Trụ sở Chính phủ.

'Khuyến khích tư nhân giảm giá dịch vụ Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11' 22/04/2026 12:39 Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết sẽ tiếp thu ý kiến đại biểu, khuyến khích các cơ sở tư nhân tham gia chiến dịch giảm giá dịch vụ cho người dân trong Ngày Văn hóa Việt Nam.

CBCC cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn vị trí việc làm được cử đi bồi dưỡng kiến thức 21/04/2026 16:48 Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định 700/QĐ-TTg ngày 20/4/2026 phê duyệt Đề án tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ở xã, phường, đặc khu đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp giai đoạn 2026 - 2031.

Trình Quốc hội quyết định ngày nghỉ lễ 24/11 20/04/2026 12:30 Trong tờ trình về phát triển văn hóa trình Quốc hội, Chính phủ đề xuất quy định ngày 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương.

Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến của Hà Tĩnh đạt gần 100% 20/04/2026 09:30 Từ ngày 1/1 - 15/4/2026, tỷ lệ thanh toán trực tuyến của Hà Tĩnh đạt 99,75%, cho thấy bước chuyển mạnh mẽ trong cải cách hành chính.

35 hộ dân hiến hơn 1.200m² đất mở rộng tuyến đường liên thôn 19/04/2026 15:00 Từ sự đồng thuận, chung sức của Nhân dân, tuyến đường liên thôn ở xã Sơn Giang (Hà Tĩnh) đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và đang bước vào giai đoạn thi công, qua đó góp phần khẳng định hiệu quả công tác dân vận ở cơ sở.

Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá bản sắc, tiềm năng quê hương Hà Tĩnh 17/04/2026 11:15 Sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng và đội ngũ truyền thông được xác định là yếu tố quan trọng để giới thiệu một Hà Tĩnh giàu bản sắc, giàu tiềm năng phát triển tới bạn bè trong và ngoài nước.

Xây dựng đề án, lộ trình thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh 17/04/2026 10:55 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định nhấn mạnh, cần thiết phải sớm thành lập trung tâm/không gian đổi mới sáng tạo với cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước – trung tâm – doanh nghiệp, nhằm huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực phát triển cho tỉnh.

Giải quyết kiến nghị, phản ánh của công dân đúng quy định, thời hạn 15/04/2026 15:39 Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu các sở, ngành, địa phương Hà Tĩnh theo chức năng, thẩm quyền tiếp tục xử lý, giải quyết các kiến nghị, phản ánh của công dân đúng quy định, thời hạn.

Duy trì nghiêm công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư 15/04/2026 12:39 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền để công dân hiểu và nghiêm túc chấp hành các chủ trương của tỉnh, các quy định của pháp luật.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh từ những tháng đầu năm 2026 14/04/2026 19:20 Chiều 14/4, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ thứ 3. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì phiên họp.

Khai trương Sàn Giao dịch việc làm quốc gia liên thông toàn quốc 14/04/2026 10:25 Sáng 14/4, Bộ Nội vụ khai trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia, nền tảng số kết nối hơn 53,6 triệu lao động với doanh nghiệp, hướng tới thị trường lao động minh bạch, liên thông toàn quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ vào ngày 15/4 14/04/2026 05:17 UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có thông báo về việc Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2026.

Quyết tâm bứt phá, đưa phong trào thi đua trở thành động lực phát triển 10/04/2026 15:00 Sáng 10/4, tại phường Thành Sen, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp các tỉnh trong cụm thi đua Miền Trung - Tây Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ra công điện cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng 10/04/2026 14:30 Theo công điện vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành, các chủ rừng kiểm tra, rà soát lại phương án PCCCR năm 2026 đã phê duyệt để bổ cứu kịp thời các tồn tại (nếu có); bố trí lực lượng trực gác 24/24 giờ để phát hiện sớm lửa rừng.