Xây dựng đề án, lộ trình thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định nhấn mạnh, cần thiết phải sớm thành lập trung tâm/không gian đổi mới sáng tạo với cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước – trung tâm – doanh nghiệp, nhằm huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực phát triển cho tỉnh.
Sáng 17/4, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) liên quan đến công tác thành lập trung tâm/không gian đổi mới sáng tạo (ĐMST) tỉnh.
Cùng dự có các đồng chí: Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự.
Về phía Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia có đồng chí Vũ Quốc Huy – Giám đốc Trung tâm cùng ban lãnh đạo và đại diện các bộ phận chuyên môn.
Tại buổi làm việc, đại biểu đã nghe Trung tâm ĐMST Quốc gia chia sẻ kinh nghiệm thành lập, vận hành và phát triển trung tâm/không gian ĐMST. Đồng thời, đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm như: nâng cao năng lực ĐMST và khởi nghiệp cho doanh nghiệp; thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị; hỗ trợ nâng cao năng lực ĐMST cho doanh nghiệp đầu tàu; thu hút đầu tư chiến lược có hàm lượng công nghệ cao gắn với phát triển các khu kinh tế động lực; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và mạng lưới chuyên gia; nâng cấp các ngành kinh tế trọng điểm bằng công nghệ chiến lược và vận hành hành lang pháp lý...
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia thảo luận, gợi mở một số định hướng về cơ hội hợp tác giữa hai bên.
Theo đó, Trung tâm ĐMST Quốc gia sẽ hỗ trợ Hà Tĩnh nghiên cứu mô hình tổ chức, cơ chế vận hành trung tâm/không gian ĐMST phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; hỗ trợ kết nối với mạng lưới chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học, quỹ đầu tư và các đối tác trong hệ sinh thái ĐMST trong và ngoài nước. Đồng thời, phối hợp tổ chức các chương trình tập huấn, toạ đàm, hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm...
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cao với các định hướng do Trung tâm ĐMST Quốc gia đề xuất; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh theo hướng năng động, hiệu quả, đi vào thực chất.
Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Trung tâm ĐMST Quốc gia kết nối, đào tạo nhân lực chất lượng cao; tăng cường trao đổi chuyên gia, đồng hành cùng địa phương trong xây dựng đề án và lộ trình triển khai. Bên cạnh đó, xây dựng thỏa thuận hợp tác, hợp đồng tư vấn giữa tỉnh Hà Tĩnh và Trung tâm ĐMST Quốc gia để bảo đảm việc triển khai có lộ trình, bài bản và hiệu quả.
Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, định hướng xây dựng trung tâm/không gian ĐMST tỉnh Hà Tĩnh không chỉ là nơi hỗ trợ khởi nghiệp mà còn là trung tâm xúc tiến đầu tư; tăng cường liên kết giữa các địa phương nhằm phát huy lợi thế, hình thành mạng lưới hợp tác, tiến tới xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế số. Vì vậy, cần thiết phải sớm thành lập trung tâm/không gian ĐMST với cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước – trung tâm – doanh nghiệp, nhằm huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực phát triển cho tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan xây dựng đề án thành lập trung tâm/không gian ĐMST tỉnh Hà Tĩnh; tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách và các giải pháp huy động nguồn lực, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện.
Ngay sau lễ đón chính thức trọng thể, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã hội đàm với đồng chí Vilay Lakhamphong - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh cùng tham dự.
Sáng 9/4, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy để nghe báo cáo kết quả, tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp với địa phương xây dựng quy hoạch đồng bộ, thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực, tạo sức bật phát triển Khu du lịch Xuân Thành xứng tầm khu vực.
Quốc hội khóa XVI đã thông qua nghị quyết bầu đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ; đồng thời biểu quyết thông qua các nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.
Nhiều vướng mắc trong các lĩnh vực tiếp công dân và quản lý đất đai, tài chính đã được cán bộ Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ, góp phần chuẩn hóa quy trình quản lý Nhà nước.
Với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết nhất trí (đạt tỷ lệ 99% trên tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết bầu đồng chí Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.
Sáng 7/4, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đề nghị các sở, ngành, đơn vị phối hợp rà soát, lựa chọn một số địa phương để xây dựng thí điểm mô hình xã nông thôn mới thông minh, xem đây là nội dung quan trọng trong triển khai Nghị quyết 57.
Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ X yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo, triển khai tổ chức đại hội bảo đảm trang trọng, nghiêm túc, đúng yêu cầu đề ra.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã được phê chuẩn giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Nghị quyết số 14/NQ-UBTVQH16 ngày 6/4/2026.
Với 491/491 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XVI đối với đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV.
Sau cuộc bầu cử thành công, hầu hết địa phương trên cả nước đã tiến hành kỳ họp HĐND cấp tỉnh, thành phố để kiện toàn nhân sự. Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu lãnh đạo UBND của 31 tỉnh, thành.
Đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập là một trong những nhà lãnh đạo, nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Đồng chí là tấm gương tiêu biểu về lòng kiên trung, bất khuất, suốt đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Sáng 2/4, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến để cho ý kiến đối với các dự thảo báo cáo sơ kết và kết luận về thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị đối với 6 vùng KT-XH. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.
Các nội dung góp ý tại hội nghị sẽ được Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tiếp thu để hoàn thiện các dự thảo báo cáo; đồng thời nghiên cứu, tham mưu đề xuất những vấn đề mới nhằm thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững 6 vùng kinh tế - xã hội, báo cáo Bộ Chính trị xem xét.