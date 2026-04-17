Xây dựng đề án, lộ trình thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh

Thuỳ Dương
(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định nhấn mạnh, cần thiết phải sớm thành lập trung tâm/không gian đổi mới sáng tạo với cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước – trung tâm – doanh nghiệp, nhằm huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực phát triển cho tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại buổi làm việc.

Sáng 17/4, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) liên quan đến công tác thành lập trung tâm/không gian đổi mới sáng tạo (ĐMST) tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự.

Về phía Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia có đồng chí Vũ Quốc Huy – Giám đốc Trung tâm cùng ban lãnh đạo và đại diện các bộ phận chuyên môn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu hai bên nghe chia sẻ kinh nghiệm thành lập, vận hành và phát triển trung tâm/không gian ĐMST.

Tại buổi làm việc, đại biểu đã nghe Trung tâm ĐMST Quốc gia chia sẻ kinh nghiệm thành lập, vận hành và phát triển trung tâm/không gian ĐMST. Đồng thời, đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm như: nâng cao năng lực ĐMST và khởi nghiệp cho doanh nghiệp; thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị; hỗ trợ nâng cao năng lực ĐMST cho doanh nghiệp đầu tàu; thu hút đầu tư chiến lược có hàm lượng công nghệ cao gắn với phát triển các khu kinh tế động lực; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và mạng lưới chuyên gia; nâng cấp các ngành kinh tế trọng điểm bằng công nghệ chiến lược và vận hành hành lang pháp lý...

Giám đốc Sở KH&CN Lê Thành Đông báo cáo tình hình hoạt động ĐMST trên địa bàn, đề xuất các phương án thành lập trung tâm/không gian ĐMST tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia thảo luận, gợi mở một số định hướng về cơ hội hợp tác giữa hai bên.

Đồng chí Vũ Quốc Huy - Giám đốc Trung tâm ĐMST Quốc gia cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng Hà Tĩnh nhằm đưa trung tâm/không gian ĐMST đi vào hoạt động thực chất, hiệu quả.

Theo đó, Trung tâm ĐMST Quốc gia sẽ hỗ trợ Hà Tĩnh nghiên cứu mô hình tổ chức, cơ chế vận hành trung tâm/không gian ĐMST phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; hỗ trợ kết nối với mạng lưới chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học, quỹ đầu tư và các đối tác trong hệ sinh thái ĐMST trong và ngoài nước. Đồng thời, phối hợp tổ chức các chương trình tập huấn, toạ đàm, hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm...

Đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cao với các định hướng do Trung tâm ĐMST Quốc gia đề xuất; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh theo hướng năng động, hiệu quả, đi vào thực chất.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Trung tâm ĐMST Quốc gia kết nối, đào tạo nhân lực chất lượng cao; tăng cường trao đổi chuyên gia, đồng hành cùng địa phương trong xây dựng đề án và lộ trình triển khai. Bên cạnh đó, xây dựng thỏa thuận hợp tác, hợp đồng tư vấn giữa tỉnh Hà Tĩnh và Trung tâm ĐMST Quốc gia để bảo đảm việc triển khai có lộ trình, bài bản và hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, định hướng xây dựng trung tâm/không gian ĐMST tỉnh Hà Tĩnh không chỉ là nơi hỗ trợ khởi nghiệp mà còn là trung tâm xúc tiến đầu tư; tăng cường liên kết giữa các địa phương nhằm phát huy lợi thế, hình thành mạng lưới hợp tác, tiến tới xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế số. Vì vậy, cần thiết phải sớm thành lập trung tâm/không gian ĐMST với cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước – trung tâm – doanh nghiệp, nhằm huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực phát triển cho tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan xây dựng đề án thành lập trung tâm/không gian ĐMST tỉnh Hà Tĩnh; tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách và các giải pháp huy động nguồn lực, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện.

