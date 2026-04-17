Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá bản sắc, tiềm năng quê hương Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng và đội ngũ truyền thông được xác định là yếu tố quan trọng để giới thiệu một Hà Tĩnh giàu bản sắc, giàu tiềm năng phát triển tới bạn bè trong và ngoài nước.
Sáng 17/4, Sở VH-TT&DL tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về các dự án trọng điểm; khai trương mùa du lịch biển; phát động cuộc thi “Ảnh đẹp và video clip ấn tượng về du lịch Hà Tĩnh” năm 2026; Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ X năm 2026 và công bố kết quả kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.
Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh cùng đông đảo các nhà báo, các KOL, nhà sáng tạo nội dung...
Tại hội nghị, lãnh đạo Sở VH-TT&DL đã thông tin về hoạt động khai trương mùa du lịch biển năm 2026. Cụ thể, lễ khai trương điểm mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 được tổ chức tại Khu du lịch Thiên Cầm (xã Thiên Cầm) vào lúc 20 giờ, ngày 25/4/2026, với chủ đề “Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm”.
Đây là hoạt động nhằm kích cầu du lịch, thu hút du khách thông qua các chương trình nghệ thuật, không gian ẩm thực địa phương và các hoạt động trải nghiệm văn hóa, thể thao ven biển. Bên cạnh chương trình điểm tại Thiên Cầm, chuỗi sự kiện hưởng ứng cũng sẽ diễn ra rầm rộ tại nhiều địa phương khác như xã Kỳ Xuân (18/4), xã Tiên Điền (24/4), phường Hải Ninh (26/4) và xã Thạch Khê (28/4)
Sở VH-TT&DL cũng đã thông tin về Cuộc thi “Ảnh đẹp và video clip ấn tượng về du lịch Hà Tĩnh” năm 2026 nhằm quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa và tiềm năng du lịch địa phương, đồng thời tạo nguồn tư liệu phục vụ truyền thông. Cuộc thi dành cho mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Tác phẩm được sáng tác tại Hà Tĩnh từ tháng 1/2024 đến trước ngày 15/6/2026 với nội dung phản ánh các điểm đến, di sản văn hóa, lễ hội, sản phẩm du lịch, cảnh quan, con người và môi trường du lịch Hà Tĩnh...
Thể loại gồm ảnh và video clip. Các tác phẩm phải bảo đảm chưa đoạt giải tại các cuộc thi khác và tuân thủ quy định về bản quyền theo pháp luật. Thời gian nhận bài dự thi từ 16/4 đến 17h30 ngày 15/6/2026. Tác phẩm gửi qua email: phongdulichhatinh@gmail.com hoặc trực tiếp về Sở VH-TT&DL.
Hội nghị cũng đã thông tin một số nội dung về các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh và kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2026, thông tin về Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ X năm 2026 và công bố kết quả kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.
Tại hội nghị, các đại biểu, nhà báo, nhà sáng tạo nội dung và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đã tích cực trao đổi, đề xuất nhiều giải pháp, cách làm nhằm chung tay lan tỏa, quảng bá hình ảnh, tôn vinh giá trị quê hương Hà Tĩnh đến với du khách gần xa.
Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Viết Trường làm rõ một số nội dung và nhấn mạnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng và đội ngũ truyền thông được xác định là yếu tố quan trọng để giới thiệu một Hà Tĩnh giàu bản sắc, giàu tiềm năng phát triển tới bạn bè trong và ngoài nước.
Ngay sau lễ đón chính thức trọng thể, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã hội đàm với đồng chí Vilay Lakhamphong - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh cùng tham dự.
Sáng 9/4, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy để nghe báo cáo kết quả, tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp với địa phương xây dựng quy hoạch đồng bộ, thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực, tạo sức bật phát triển Khu du lịch Xuân Thành xứng tầm khu vực.
Quốc hội khóa XVI đã thông qua nghị quyết bầu đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ; đồng thời biểu quyết thông qua các nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.
Nhiều vướng mắc trong các lĩnh vực tiếp công dân và quản lý đất đai, tài chính đã được cán bộ Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ, góp phần chuẩn hóa quy trình quản lý Nhà nước.
Với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết nhất trí (đạt tỷ lệ 99% trên tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết bầu đồng chí Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.
Sáng 7/4, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đề nghị các sở, ngành, đơn vị phối hợp rà soát, lựa chọn một số địa phương để xây dựng thí điểm mô hình xã nông thôn mới thông minh, xem đây là nội dung quan trọng trong triển khai Nghị quyết 57.
Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ X yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo, triển khai tổ chức đại hội bảo đảm trang trọng, nghiêm túc, đúng yêu cầu đề ra.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã được phê chuẩn giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Nghị quyết số 14/NQ-UBTVQH16 ngày 6/4/2026.
Với 491/491 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XVI đối với đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV.
Sau cuộc bầu cử thành công, hầu hết địa phương trên cả nước đã tiến hành kỳ họp HĐND cấp tỉnh, thành phố để kiện toàn nhân sự. Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu lãnh đạo UBND của 31 tỉnh, thành.
Đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập là một trong những nhà lãnh đạo, nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Đồng chí là tấm gương tiêu biểu về lòng kiên trung, bất khuất, suốt đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Sáng 2/4, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến để cho ý kiến đối với các dự thảo báo cáo sơ kết và kết luận về thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị đối với 6 vùng KT-XH. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.
Các nội dung góp ý tại hội nghị sẽ được Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tiếp thu để hoàn thiện các dự thảo báo cáo; đồng thời nghiên cứu, tham mưu đề xuất những vấn đề mới nhằm thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững 6 vùng kinh tế - xã hội, báo cáo Bộ Chính trị xem xét.