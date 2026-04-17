Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá bản sắc, tiềm năng quê hương Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng và đội ngũ truyền thông được xác định là yếu tố quan trọng để giới thiệu một Hà Tĩnh giàu bản sắc, giàu tiềm năng phát triển tới bạn bè trong và ngoài nước.

bqbht_br_aimg-8550.jpg
Đại biểu tham dự hội nghị.

Sáng 17/4, Sở VH-TT&DL tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về các dự án trọng điểm; khai trương mùa du lịch biển; phát động cuộc thi “Ảnh đẹp và video clip ấn tượng về du lịch Hà Tĩnh” năm 2026; Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ X năm 2026 và công bố kết quả kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh cùng đông đảo các nhà báo, các KOL, nhà sáng tạo nội dung...

aimg-8589.jpg
Chủ trì hội nghị.
bqbht_br_aimg-8553.jpg
Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Công Thành thông tin các nội dung chính tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở VH-TT&DL đã thông tin về hoạt động khai trương mùa du lịch biển năm 2026. Cụ thể, lễ khai trương điểm mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 được tổ chức tại Khu du lịch Thiên Cầm (xã Thiên Cầm) vào lúc 20 giờ, ngày 25/4/2026, với chủ đề “Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm”.

Đây là hoạt động nhằm kích cầu du lịch, thu hút du khách thông qua các chương trình nghệ thuật, không gian ẩm thực địa phương và các hoạt động trải nghiệm văn hóa, thể thao ven biển. Bên cạnh chương trình điểm tại Thiên Cầm, chuỗi sự kiện hưởng ứng cũng sẽ diễn ra rầm rộ tại nhiều địa phương khác như xã Kỳ Xuân (18/4), xã Tiên Điền (24/4), phường Hải Ninh (26/4) và xã Thạch Khê (28/4)

bqbht_br_aimg-8623.jpg
Nhà báo Trần Thị Phương Hoa - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Sở VH-TT&DL cũng đã thông tin về Cuộc thi “Ảnh đẹp và video clip ấn tượng về du lịch Hà Tĩnh” năm 2026 nhằm quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa và tiềm năng du lịch địa phương, đồng thời tạo nguồn tư liệu phục vụ truyền thông. Cuộc thi dành cho mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Tác phẩm được sáng tác tại Hà Tĩnh từ tháng 1/2024 đến trước ngày 15/6/2026 với nội dung phản ánh các điểm đến, di sản văn hóa, lễ hội, sản phẩm du lịch, cảnh quan, con người và môi trường du lịch Hà Tĩnh...

Thể loại gồm ảnh và video clip. Các tác phẩm phải bảo đảm chưa đoạt giải tại các cuộc thi khác và tuân thủ quy định về bản quyền theo pháp luật. Thời gian nhận bài dự thi từ 16/4 đến 17h30 ngày 15/6/2026. Tác phẩm gửi qua email: phongdulichhatinh@gmail.com hoặc trực tiếp về Sở VH-TT&DL.

bqbht_br_aimg-8602.jpg
Các nhà sáng tạo nội dung đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Hội nghị cũng đã thông tin một số nội dung về các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh và kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2026, thông tin về Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ X năm 2026 và công bố kết quả kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu, nhà báo, nhà sáng tạo nội dung và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đã tích cực trao đổi, đề xuất nhiều giải pháp, cách làm nhằm chung tay lan tỏa, quảng bá hình ảnh, tôn vinh giá trị quê hương Hà Tĩnh đến với du khách gần xa.

Giám đốc Sở VH-TT&amp;DL Nguyễn Viết Trường trao đổi một số nội dung tại hội nghị.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Viết Trường trao đổi một số nội dung tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Viết Trường làm rõ một số nội dung và nhấn mạnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng và đội ngũ truyền thông được xác định là yếu tố quan trọng để giới thiệu một Hà Tĩnh giàu bản sắc, giàu tiềm năng phát triển tới bạn bè trong và ngoài nước.

Tiếp công dân tận ngõ, rõ việc tận nhà

Tiếp công dân tận ngõ, rõ việc tận nhà

Ngoài duy trì tiếp dân định kỳ tại trụ sở, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã chủ động đổi mới cách làm, tổ chức tiếp dân tại nhà, tại hiện trường để nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị từ cơ sở.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cùng dự buổi hội đàm của Thường trực Ban Bí thư 2 nước Việt Nam, Lào

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cùng dự buổi hội đàm của Thường trực Ban Bí thư 2 nước Việt Nam, Lào

Ngay sau lễ đón chính thức trọng thể, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã hội đàm với đồng chí Vilay Lakhamphong - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh cùng tham dự.
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy

Sáng 9/4, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy để nghe báo cáo kết quả, tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
Chân dung các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chân dung các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031

Quốc hội khóa XVI đã thông qua nghị quyết bầu đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ; đồng thời biểu quyết thông qua các nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.
Cán bộ thanh tra về cơ sở cùng tháo gỡ vướng mắc

Cán bộ thanh tra về cơ sở cùng tháo gỡ vướng mắc

Nhiều vướng mắc trong các lĩnh vực tiếp công dân và quản lý đất đai, tài chính đã được cán bộ Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ, góp phần chuẩn hóa quy trình quản lý Nhà nước.
Tiểu sử Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Tiểu sử Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng có gần 30 năm công tác trong ngành ngân hàng, từng làm Phó Thống đốc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
Triển khai Nghị quyết 57 phải rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm

Triển khai Nghị quyết 57 phải rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm

Sáng 7/4, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra trong khoảng 11 ngày, trong đó, sẽ dành khoảng 2,5 ngày làm việc để xem xét, quyết định về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự.
Hoàn thiện dự thảo báo cáo phát triển 6 vùng kinh tế - xã hội

Hoàn thiện dự thảo báo cáo phát triển 6 vùng kinh tế - xã hội

Sáng 2/4, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến để cho ý kiến đối với các dự thảo báo cáo sơ kết và kết luận về thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị đối với 6 vùng KT-XH. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.