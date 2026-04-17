Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá bản sắc, tiềm năng quê hương Hà Tĩnh

Sáng 17/4, Sở VH-TT&DL tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về các dự án trọng điểm; khai trương mùa du lịch biển; phát động cuộc thi “Ảnh đẹp và video clip ấn tượng về du lịch Hà Tĩnh” năm 2026; Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ X năm 2026 và công bố kết quả kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh cùng đông đảo các nhà báo, các KOL, nhà sáng tạo nội dung...

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Công Thành thông tin các nội dung chính tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở VH-TT&DL đã thông tin về hoạt động khai trương mùa du lịch biển năm 2026. Cụ thể, lễ khai trương điểm mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 được tổ chức tại Khu du lịch Thiên Cầm (xã Thiên Cầm) vào lúc 20 giờ, ngày 25/4/2026, với chủ đề “Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm”.

Đây là hoạt động nhằm kích cầu du lịch, thu hút du khách thông qua các chương trình nghệ thuật, không gian ẩm thực địa phương và các hoạt động trải nghiệm văn hóa, thể thao ven biển. Bên cạnh chương trình điểm tại Thiên Cầm, chuỗi sự kiện hưởng ứng cũng sẽ diễn ra rầm rộ tại nhiều địa phương khác như xã Kỳ Xuân (18/4), xã Tiên Điền (24/4), phường Hải Ninh (26/4) và xã Thạch Khê (28/4)

Nhà báo Trần Thị Phương Hoa - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Sở VH-TT&DL cũng đã thông tin về Cuộc thi “Ảnh đẹp và video clip ấn tượng về du lịch Hà Tĩnh” năm 2026 nhằm quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa và tiềm năng du lịch địa phương, đồng thời tạo nguồn tư liệu phục vụ truyền thông. Cuộc thi dành cho mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Tác phẩm được sáng tác tại Hà Tĩnh từ tháng 1/2024 đến trước ngày 15/6/2026 với nội dung phản ánh các điểm đến, di sản văn hóa, lễ hội, sản phẩm du lịch, cảnh quan, con người và môi trường du lịch Hà Tĩnh...

Thể loại gồm ảnh và video clip. Các tác phẩm phải bảo đảm chưa đoạt giải tại các cuộc thi khác và tuân thủ quy định về bản quyền theo pháp luật. Thời gian nhận bài dự thi từ 16/4 đến 17h30 ngày 15/6/2026. Tác phẩm gửi qua email: phongdulichhatinh@gmail.com hoặc trực tiếp về Sở VH-TT&DL.

Hội nghị cũng đã thông tin một số nội dung về các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh và kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2026, thông tin về Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ X năm 2026 và công bố kết quả kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu, nhà báo, nhà sáng tạo nội dung và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đã tích cực trao đổi, đề xuất nhiều giải pháp, cách làm nhằm chung tay lan tỏa, quảng bá hình ảnh, tôn vinh giá trị quê hương Hà Tĩnh đến với du khách gần xa.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Viết Trường trao đổi một số nội dung tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Viết Trường làm rõ một số nội dung và nhấn mạnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng và đội ngũ truyền thông được xác định là yếu tố quan trọng để giới thiệu một Hà Tĩnh giàu bản sắc, giàu tiềm năng phát triển tới bạn bè trong và ngoài nước.