Đề nghị lắp biển báo để xử phạt lỗi giữ khoảng cách trên 16 tuyến cao tốc

Cục Cảnh sát giao thông đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam rà soát, lắp biển báo tại 12 tuyến cao tốc, mỗi tuyến 4 vị trí: Nội Bài - Lào Cai; Hà Nội - Hải Phòng; Hải Phòng - Móng Cái; Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt - Hàm Nghi - Vũng Áng - Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ; Đà Nẵng - Quảng Ngãi; TP HCM - Long Thành - Dầu Giây; Phan Thiết - Dầu Giây; Vĩnh Hảo - Phan Thiết; Trung Lương - Mỹ Thuận; Mỹ Thuận - Cần Thơ; Bến Lức - Long Thành; Biên Hòa - Vũng Tàu.

Hai tuyến Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Cần Thơ - Cà Mau, mỗi tuyến có 8 vị trí. Tuyến Quảng Ngãi - Hoài Nhơn - Quy Nhơn - Chí Thạnh - Vân Phong có 7 vị trí; TP HCM - Trung Lương có 6 vị trí.

Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cơ quan này đã yêu cầu các Khu Quản lý đường bộ, một số Sở Xây dựng, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và các doanh nghiệp dự án BOT rà soát, lắp đặt hệ thống báo hiệu xác định khoảng cách an toàn giữa các xe cơ giới trên cao tốc. Các đơn vị phải báo cáo kết quả trước ngày 31/10.

Việc lắp đặt phải tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024, gồm vạch 7.8 xác định khoảng cách xe và các biển báo khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m, 200 m tại những vị trí được xác định.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu căn cứ điều kiện khai thác thực tế, tránh bố trí máy móc. Tại những vị trí thường xuyên ùn tắc, có độ dốc dọc lớn, nằm trên đường cong hoặc không bảo đảm tầm nhìn, các bên cần thống nhất chưa lắp vạch kẻ đường và biển báo khoảng cách.

Các đơn vị quản lý, khai thác cao tốc cũng phải rà soát hệ thống báo hiệu hiện có, khắc phục vạch kẻ đường bị mòn, mờ và bổ sung biển báo còn thiếu, nhất là tại các mốc 150 m và 200 m.

Việc này nhằm thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Phạm Gia Túc tại cuộc họp rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các phương tiện đầu tháng 9. Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Công an và các cơ quan, địa phương lắp biển báo tại những đoạn cao tốc áp dụng xử phạt hành chính với hành vi không giữ khoảng cách an toàn, giúp tài xế nhận biết và chấp hành quy định.

Từ ngày 27/8, cảnh sát giao thông xử phạt tài xế không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn, với mức phạt đến 6 triệu đồng. Việc xử phạt gây nhiều ý kiến trái chiều; một số đoạn đường ùn tắc do tài xế đi chậm để giữ khoảng cách.

Nghị định 168/2024 quy định người lái ôtô không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên cao tốc bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Nếu hành vi này gây tai nạn giao thông, tài xế bị phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.