Đi làm đồng, bắt gặp rùa ba gờ quý hiếm

(Baohatinh.vn) - Một người dân xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh vừa tự nguyện giao nộp cá thể rùa ba gờ quý hiếm cho cơ quan chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Ngày 8/10, Hạt Kiểm lâm Hoành Sơn chủ trì, phối hợp với UBND xã Kỳ Hoa bàn giao một cá thể rùa ba gờ cho Vườn quốc gia Vũ Quang để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Trước đó, trong quá trình làm đồng, ông Nguyễn Văn Lệ (SN 1977, trú tại thôn Hoa Trung, xã Kỳ Hoa), phát hiện một cá thể rùa. Nhận thấy đây có thể là động vật quý hiếm, ông Lệ cùng gia đình đã chủ động đưa cá thể rùa đến Hạt Kiểm lâm Hoành Sơn trình báo và giao nộp.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cá thể rùa thuộc loài rùa ba gờ, nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, thuộc nhóm IIB theo quy định hiện hành.
Sau khi hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, cá thể rùa được bàn giao cho Vườn quốc gia Vũ Quang để chăm sóc, phục hồi và thả về môi trường tự nhiên.
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