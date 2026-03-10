Hotline: 02393.693.427
Kinh tế

Doanh nghiệp vận tải Hà Tĩnh linh hoạt gỡ khó khi giá xăng dầu liên tiếp tăng cao

Văn Đức
(Baohatinh.vn) - Dù giá xăng dầu tăng cao nhưng khá nhiều doanh nghiệp vận tải ở Hà Tĩnh chưa vội tăng giá vé mà vẫn cố gắng tìm cách "gỡ khó" để "giữ chân" hành khách.

Việc giá xăng dầu tăng mạnh sau 2 lần điều chỉnh giá, trong đó, xăng RON95 tăng 6.890 đồng/lít, xăng E5 RON92 tăng 5.700 đồng/lít, còn dầu diesel tăng gần 11.000 đồng/lít, đã “phả hơi nóng” lên toàn bộ nền kinh tế, trong đó, vận tải là một trong những ngành chịu tác động trực tiếp khi chi phí nhiên liệu chiếm từ 30 – 40%, thậm chí có những loại hình vận tải còn cao hơn.
Trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao, nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách, đặc biệt là tuyến cố định, xe buýt ở Hà Tĩnh đang cân nhắc phương án điều chỉnh giá vé. Tuy nhiên, việc tăng giá không thể thực hiện ngay do tính cạnh tranh thị trường và phải tuân thủ các quy định quản lý giá.
Theo ông Trần Quốc Toản - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Hà Tĩnh, việc điều chỉnh giá vé trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục tăng là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, mức tăng bao nhiêu để vừa bù đắp chi phí, vừa không làm giảm lượng khách lại là “bài toán nan giải” với doanh nghiệp vận tải.
Đối với mảng vận tải hành khách, đặc biệt là xe chạy tuyến cố định, áp lực giữ chân khách hàng khiến nhiều nhà xe không dám mạo hiểm tăng giá vé. Trong tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, các doanh nghiệp vận tải ở Hà Tĩnh buộc phải chủ động tìm kiếm giải pháp để tối ưu hóa vận hành.
“Dù giá nhiên liệu tăng cao nhưng đơn vị chưa có kế hoạch tăng giá vé. Phần vì chưa biết giá xăng dầu còn tăng nữa hay không, nhưng cái chính là vẫn muốn bình ổn giá để chia sẻ với hành khách - những người đã gắn bó, đồng hành cùng doanh nghiệp suốt thời gian dài. Đơn vị tiếp tục “nghe ngóng” tình hình mới tính toán phương án giá vé phù hợp”, anh Nguyễn Huy Khánh - đại diện nhà xe Khánh Truyền - đơn vị có 18 đầu xe chạy tuyến cố định Hà Tĩnh đi Huế, TP Đà Nẵng chia sẻ.
Cũng theo đại diện nhà xe Khánh Truyền, đơn vị đã lên phương án điều phối phương tiện, ghép khách hợp lý để có thể giảm xe chạy rỗng. Cùng đó, chuyển đổi dần những phương tiện đã hoạt động nhiều năm, tiêu tốn lớn nhiên liệu và tăng cường quản trị chi phí nội bộ để giảm áp lực lên giá cước.
Tương tự, nhiều nhà xe ở Hà Tĩnh cũng chủ động hơn trong việc linh hoạt cắt giảm hoặc gộp những chuyến xe vắng khách, sắp xếp lại biểu đồ chạy xe để tối đa việc vận chuyển mà vẫn đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.
Các phương tiện được yêu cầu kiểm tra áp suất lốp thường xuyên hơn, vệ sinh lọc gió và thay dầu đúng định kỳ để động cơ luôn ở trạng thái vận hành nhẹ nhàng, giúp tiết kiệm lượng nhiên liệu tiêu thụ.
Chi phí nhiên liệu ở mảng vận tải hàng hóa cũng “căng thẳng không kém”. Theo ghi nhận, có khá nhiều doanh nghiệp vận tải đều vận hành dựa trên những hợp đồng nguyên tắc đã ký kết từ trước với mức cước phí cố định. Vậy nên, việc muốn tăng phí vận chuyển thời điểm này không hề dễ dàng.
Dù việc điều chỉnh cước vận tải là điều không hề dễ, tuy nhiên, hiện nay, các doanh nghiệp vận tải hàng hóa trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn đang cố gắng thích ứng. Cùng với việc theo dõi biến động giá xăng dầu, các doanh nghiệp vận tải cũng đàm phán lại với khách hàng để “tìm tiếng nói chung” cho cước phí vận chuyển.
Công tác bảo dưỡng kỹ thuật phương tiện cũng được các doanh nghiệp đặc biệt chú trọng hơn bao giờ hết.
Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và an toàn giao thông (Sở Xây dựng Hà Tĩnh) cho hay: Trước áp lực giá xăng dầu tăng cao, các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải khách và vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh cũng đã tính đến phương án điều chỉnh giá vé.
Bên cạnh việc hướng dẫn các doanh nghiệp vận tải xây dựng, hoàn thành hồ sơ cần thiết, Sở Xây dựng Hà Tĩnh cũng khuyến khích chưa tăng giá vé thời điểm hiện tại, thay vào đó là tìm cách tối ưu chi phí vận hành.
Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, dù gặp nhiều áp lực về chi phí, nhiều nhà xe cho biết, sẽ cố gắng duy trì mức giá vé ổn định trong thời gian tới. Việc tối ưu lịch trình, cắt giảm chuyến ít khách và tiết kiệm chi phí vận hành được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động, đồng thời đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân không bị gián đoạn.

