Doanh nghiệp vận tải Hà Tĩnh linh hoạt gỡ khó khi giá xăng dầu liên tiếp tăng cao

(Baohatinh.vn) - Dù giá xăng dầu tăng cao nhưng khá nhiều doanh nghiệp vận tải ở Hà Tĩnh chưa vội tăng giá vé mà vẫn cố gắng tìm cách "gỡ khó" để "giữ chân" hành khách.
Việc giá xăng dầu tăng mạnh sau 2 lần điều chỉnh giá, trong đó, xăng RON95 tăng 6.890 đồng/lít, xăng E5 RON92 tăng 5.700 đồng/lít, còn dầu diesel tăng gần 11.000 đồng/lít, đã “phả hơi nóng” lên toàn bộ nền kinh tế, trong đó, vận tải là một trong những ngành chịu tác động trực tiếp khi chi phí nhiên liệu chiếm từ 30 – 40%, thậm chí có những loại hình vận tải còn cao hơn.
Theo ông Trần Quốc Toản - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Hà Tĩnh, việc điều chỉnh giá vé trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục tăng là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, mức tăng bao nhiêu để vừa bù đắp chi phí, vừa không làm giảm lượng khách lại là “bài toán nan giải” với doanh nghiệp vận tải.
Đối với mảng vận tải hành khách, đặc biệt là xe chạy tuyến cố định, áp lực giữ chân khách hàng khiến nhiều nhà xe không dám mạo hiểm tăng giá vé. Trong tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, các doanh nghiệp vận tải ở Hà Tĩnh buộc phải chủ động tìm kiếm giải pháp để tối ưu hóa vận hành.
Cũng theo đại diện nhà xe Khánh Truyền, đơn vị đã lên phương án điều phối phương tiện, ghép khách hợp lý để có thể giảm xe chạy rỗng. Cùng đó, chuyển đổi dần những phương tiện đã hoạt động nhiều năm, tiêu tốn lớn nhiên liệu và tăng cường quản trị chi phí nội bộ để giảm áp lực lên giá cước.
Tương tự, nhiều nhà xe ở Hà Tĩnh cũng chủ động hơn trong việc linh hoạt cắt giảm hoặc gộp những chuyến xe vắng khách, sắp xếp lại biểu đồ chạy xe để tối đa việc vận chuyển mà vẫn đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.
Chi phí nhiên liệu ở mảng vận tải hàng hóa cũng “căng thẳng không kém”. Theo ghi nhận, có khá nhiều doanh nghiệp vận tải đều vận hành dựa trên những hợp đồng nguyên tắc đã ký kết từ trước với mức cước phí cố định. Vậy nên, việc muốn tăng phí vận chuyển thời điểm này không hề dễ dàng.
Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và an toàn giao thông (Sở Xây dựng Hà Tĩnh) cho hay: Trước áp lực giá xăng dầu tăng cao, các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải khách và vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh cũng đã tính đến phương án điều chỉnh giá vé.
